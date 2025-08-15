«Ливерпуль» купил защитника, «Спартак» нацелился на Самошникова. Трансферы и слухи дня

Новый день — новая порция трансферных слухов и сделок. Главные новости за 15 августа — в нашем традиционном обзоре.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Ливерпуль» купил 18-летнего футболиста

Джованни Леони Фото: ФК «Ливерпуль»

Чемпион Англии продолжает масштабную трансферную кампанию. Защитник Джованни Леони — шестой новичок «Ливерпуля», за которого заплатили деньги этим летом. «Парма» получила за 18-летнего парня неплохую для себя сумму — € 31 млн. В прошлом сезоне Леони отыграл 17 матчей в Серии А и забил один мяч. Интересно, как скоро мы увидим итальянца в форме «Ливерпуля» в официальном матче?

«Лейпциг» потратил € 20 млн на нового форварда

Ромуло Фото: ФК «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» откровенно завалил прошлый сезон — седьмое место в Бундеслиге и никаких еврокубков. Немецкий клуб уже потратил € 112 млн на новых футболистов. Бразильского нападающего Ромуло отыскали в Турции — ранее он играл за «Гёзтепе». Сумма сделки составила € 20 млн, контракт подписан до 2030 года. В прошлом сезоне 23-летний форвард провёл 33 матча, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. Теперь его ждёт игра в топ-чемпионате.

Главные трансферные слухи дня

Роналду получил подкрепление из «Баварии»

Фланговый нападающий сборной Франции Кингсли Коман заключил контракт с «Аль-Насром». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, срок договора составляет три года. Немецкое издание Bild утверждает, что ключевую роль в этом трансфере сыграл нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду. В прошлом сезоне 29-летний Коман принял участие в 45 встречах во всех турнирах за «Баварию», забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с мюнхенским клубом истекал летом 2027 года.

«Спартак» сделал новое предложение по Самошникову

Илья Самошников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Красно-белые не оставляют попыток заполучить защитника «Локомотива» Илью Самошникова. По информации «Чемпионата», «Спартак» предложил за игрока 350 млн рублей и бонусы. Общая сумма дойдёт до 450 млн рублей. В список возможных бонусов включены игры за «Спартак», первые три места по итогам сезона в чемпионате России и победа в Кубке страны. «Локомотив» примет это предложение. В нынешнем сезоне Самошников отыграл два матча во всех турнирах и обошёлся без результативных действий.

ЦСКА согласовал схему выплат за очередного бразильца

Жоао Виктор Фото: Buda Mendes/Getty Images

Защитник Жоао Виктор, судя по всему, совсем скоро станет футболистом ЦСКА. Журналист Вене Касагранде утверждает, что игрок прилетит в Москву завтра, 16 августа. Виктор подпишет контракт с армейцами на четыре года. ЦСКА заплатит «Васко да Гама» € 4,5 млн в три захода. € 2,5 млн сразу, а оставшиеся деньги — ещё двумя траншами. 27-летний Виктор играет за бразильский клуб с начала 2024 года. Ранее из ЦСКА уехал Виллиан Роша, который отправился в ОАЭ.

«Манчестер Юнайтед» отказался от дорогостоящего опорника из «Брайтона»

Карлос Балеба Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, манкунианцы отказались платить € 133,4 млн — именно эту сумму потребовал нынешний клуб игрока. Сам 21-летний футболист оптимистично смотрит на возможный переход. В прошлом сезоне он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 40 матчах.

«Ювентус» согласовал контракт с Коло Муани

Итальянский клуб ведёт переговоры с «ПСЖ» о трансфере 26-летнего нападающего. Кстати, «Ювентус» согласовали детали контракта с игроком. Коло Муани подпишет контракт на четыре года после аренды, рассчитанной на один сезон. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс. Клуб ведут переговоры о платной арендой с опцией обязательного выкупа. Коло Муани провёл вторую часть прошлого сезона в «Ювентусе» — 22 встречи, 10 голов.

Одной строкой

Официально: «Милан» объявил о переходе защитника «Янг Бойз» и молодёжной сборной Швейцарии Закари Атекаме (€ 10 млн) — контракт рассчитан до конца июня 2030 года.

Официально: голкипер «Акрона» Сергей Волков перешёл в «Родину» на правах аренды — она продлится до конца сезона-2025/2026.

Официально: нападающий Доминик Калверт-Льюин перешёл в «Лидс» в статусе свободного агента (контракт на три года) — ранее он выступал за «Эвертон».

Официально: «Болонья» объявила о трансфере первого норвежца в истории клуба — им стал Торбьёрн Хеггем из «Вест Бромвича» (сумма трансфера — € 7,5 млн).

Официально: опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тоби Коллайер проведёт сезон-2025/2026 в Чемпионшипе — об аренде 21-летнего футболиста объявил «Вест Бромвич».

Официально: «Пари Нижний Новгород» объявил о трансфере защитника сборной Беларуси Вадима Пигаса из минского «Динамо» — 24-летний футболист подписал контракт на три года.

Фабрицио Романо: «Ливерпуль» завершил сделку по трансферу 19-летнего крайнего нападающего Бена Доука в «Борнмут» — чемпион Англии продаёт футболиста за € 29 млн.

Фабрицио Романо: «Ноттингем Форест» сделал официальное предложение «Манчестер Сити» по Рико Льюису.

Фабрицио Романо: «Ноттингем Форест» согласовал условия контракта с Дугласом Луисом из «Ювентуса».

Фабрицио Романо: «Сандерленд» завершает переход футболиста «ПСЖ» Норди Мукиэле.

Флориан Плеттенберг: дортмундская «Боруссия» сделала предложение «Манчестер Сити» по 19-летнему полузащитнику Клаудио Эчеверри — немецкий клуб настаивает на аренде аргентинского хавбека с возможностью выкупа.

Никола Скира: «Зенит» заинтересован в нападающем «Лацио» Валентине Кастельяносе — российский клуб готов предложить очень выгодную цену з 26-летнего игрока.