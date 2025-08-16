У клубов РПЛ меньше месяца до закрытия трансферного окна. Вот кто им ещё нужен

Трансферное окно в РПЛ закрывается в ночь с 11 на 12 сентября. Получается, впереди чуть больше трёх недель на то, чтобы решить все вопросы по составам и получить желаемое. Так что трансферов наверняка ждать. Может, не уровня Жерсона или Жедсона, но тем не менее.

Мы проанализировали положение всех 16 клубов РПЛ и предположили, какие позиции им ещё требуется усилить. Кстати, фан-факт: нынешняя суммарная стоимость составов всех участников чемпионата России – почти € 960 млн. То есть закупиться нужно ещё на € 40 млн, и тогда удастся пробить заветный миллиард.

«Краснодар»: похоже, трансферная работа завершена

Ещё перед летними закупками Мурад Мусаев обозначал приоритеты под усиление: игрок в центр поля и в атаку. А получил чуть больше желаемого. Клуб подписал двух центральных защитников – Виталия Стежко и Жубала. В центр подъехал Дуглас Аугусто, а на фланги – Густаво Фуртадо и Гаэтан Перрен. Такая кампания вполне похожа на желание сохранить титул. Или выиграть трофей, которого до сих пор не было, а именно – Кубок России. При этом Эдуард Сперцян по-прежнему в команде, хоть, судя по всему, и близок к уходу. Как и бразилец Виктор Са, который заскучал по родной земле. Но даже если два этих футболиста покинут «Краснодар», ситуация не выглядит катастрофой.

Гаэтан Перрен Фото: ФК «Краснодар»

Мурад Мусаев органично встраивает новичков в состав. Пока они не производят вау-эффекта, но после сентябрьской паузы на матчи сборных наверняка смогут показать свой реальный уровень. А он может соответствовать задачам клуба.

«Зенит»: нужна замена Клаудиньо

Петербуржцы хоть и купили Жерсона, а ещё и Романа Вегу, однако всё равно явно не закончили работу на рынке. Сергей Семак постоянно говорит о необходимости приобрести футболиста, который стал бы заменой Клаудиньо. Да, сейчас формально эту роль исполняют Жерсон и Вендел, но до сих пор не исключено, что последний может покинуть клуб. А ещё есть Максим Глушенков, который присел на скамейку. Плюс в медиа активно говорят о возможном приходе в «Зенит» ещё одного центрального нападающего. Однако это, скорее всего, случится только в случае отъезда Матео Кассьерры. По нему тоже есть слухи – например, о «Севилье».

Сейчас же «Зенит» скорее в режиме ожидания. Наверняка ждёт закрытия окон в европейских лигах и Бразилии, чтобы снизить число потенциальных конкурентов. Чтобы в последний момент включиться в работу.

«Спартак»: все ещё ждут правого защитника

У «Спартака» вечная проблема: состав вроде бы и неплохо укомплектован, но из-за отсутствия результатов всегда ищутся кризисные позиции. Сейчас основная – правый защитник. Причём трансферная работа очень суетная. В России клуб вроде сконцентрировался на универсале Илье Самошникове, однако никак не может договориться с «Локомотивом» по деньгам. В остальных местах поиск хаотичный. Например, бесконечное количество слухов про Турции. Но тот же Деррик Кён из «Галатасарая» играет в основном слева. Видимо, и эту позицию клуб хочет укрепить. А есть ещё и центрдеф, которого хочет «Спартак», зовут его Валентин Пальцев. Однако переговоры тоже сложные.

Пока ощущение, что «Спартак» готов взять тех, кто готов прийти. И неважно, в какой роли. Тот же трансфер Жедсона едва ли очень оправдан с точки зрения потребностей главного тренера, ведь, с его слов, есть и более важные позиции, требующие усиления. Но отвечать за всю работу в любом случае придётся только в середине сентября, когда планируется заседание Совета директоров. Правда, возможно, Станковича и Фрэнсиса Кахигао в клубе в этот момент уже не будет.

«Динамо»: цель — Антон Миранчук?

Клуб и без того неплохо усилился под Валерия Карпина: Рубенс, Иван Сергеев, Максим Осипенко, Бактиёр Зайнутдинов. С учётом универсальности последнего, по сути, новые футболисты могут сыграть на 10 позициях. Но всё равно чего-то не хватает. В первую очередь – впереди, где одному Бителло трудно быть двигателем атак. Поэтому, судя по всему, клуб ищет ему помощника по креативу. Им может стать Антон Миранчук.

Швейцарская сторона подтверждает факт переговоров. Однако всё, видимо, упирается в деньги. «Сьон» готов отпустить своего самого высокооплачиваемого футболиста, но с максимальной выгодой. Динамовцы сомневаются, ведь на рынке ещё есть игроки с похожими данными. А лимит по крайней мере на нынешний сезон пока позволяет добавить ещё одного иностранца в обойму.

ЦСКА: к чему приведёт обновление?

Москвичи неожиданно для многих находятся на этапе перестройки состава. И также неожиданно это связано с новым главным тренером. Клуб покинули Аббос Файзуллаев, Келлвен, Виллиан Роша, Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов, Миралем Пьянич. Не исключены и ещё трансферы «на выход». А им на замену пока взяты Матеус Алвес и Лионель Верде. Оба уже показали себя российской аудитории. Но чтобы понять их реальные возможности, требуется время. Клуб готовится объявить о переходе правого защитника Рамиро Ди Лусиано, он уже в Москве и вскоре будет подписан контракт.

На слуху ещё несколько фамилий, которые вроде бы близки к команде – ЦСКА должен подписать бразильского центрального защитника Жоао Виктора, плюс говорят о Лукасе Бельтране из «Фиорентины». Однако если первая сделка, вероятно, близка к согласованию, то по второй пока всё на уровне разговоров.

«Локомотив»: больше никого не купят?

Руководство удивительно гармонично сработало на рынке, заявив многих новичков ещё до 1-го тура. Николай Комличенко, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко были доступны уже к середине июля. Кристиан Рамирес – чуть позже. Но ему явно и не потребовалось много времени на адаптацию к уже знакомому чемпионату. Может, в том числе и этим можно объяснить классный старт команды – четыре победы подряд в РПЛ. Ни в коем случае не хочется обесценивать работу Михаила Галактионова, однако новички «Локо» и правда адаптировались так быстро, как нигде.

И, похоже, на этом трансферная кампания «на вход» близка к завершению. Хотя это, скорее всего, зависит от перехода Ильи Самошникова в «Спартак». Но в случае чего у «Локо» есть выбор на эту позицию. Так что играть до зимы легко можно и этим составом.

«Рубин»: есть ли амбиции в борьбе за топ-5?

Когда «Рубин» продлил Мирлинда Даку и сохранил, по сути, предыдущий состав, а после здорово начал нынешний сезон, многие логично предположили: а не замахнуться ли Казани на топ-5? Очевидно, что прообраз такой задачи закрепился и в клубе. Но быстро стало понятно: без усиления она неосуществима. У «Рубина» пока только один трансфер – покупка центрального защитника Дениля Мальдонадо из чемпионата Румынии. Однако и он, со слов Рашида Рахимова, пока не готов выходить даже в Кубке России. На этом – всё.

С такой кампанией трудно претендовать на что-то значительное. Тренер в своих месседжах всё чаще говорит о необходимости усиления. Ведь действительно хочется сделать шаг вперёд. А для этого как минимум нужны фланговый защитник, игрок в центр обороны и в полузащиту. Но пока таких опций руководство Рахимову не предоставляет.

«Ростов»: клуб ждёт сентября?

У «Ростова» всё по классике. Вернее, согласно выбранному курсу. Летом осуществили две крупные продажи: Осипенко перебрался в «Динамо», а Комличенко – в «Локомотив», на их места приглашены игроки попроще, а цель остаётся прежней – быть в середине таблицы. Пока Джонатан Альба с ней не особо справляется: неудачный старт из трёх поражений, конечно, перекрыла победа в 4-м туре над «Пари НН», но до идеального выполнения поставленных задач пока далеко. Да и с точки зрения трансферных слухов пока всё очень спокойно. Возможно, клуб в лучших традициях ждёт начала сентября, чтобы иметь возможность взять кого-то за небольшие деньги или с дисконтом. Ситуация на Дону тоже непростая: после ухода Осипенко команде явно не помешает новичок в центр обороны, несмотря на наличие Дмитрия Чистякова. Плюс требуется усиление впереди.

Джонатан Альба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Акрон»: самая аккуратная работа в РПЛ

Казалось, после того как в прошлом сезоне «Акрон» запрыгнул на девятое место, в нынешнем команду ждёт обновление. Чтобы сохраниться на том же уровне и, возможно, прибавить. Но пока процесс идёт очень тяжело. По приобретениям – Виталий Гудиев, Хетаг Хосонов и Константин Марадишвили. Первый уже влетел в основу, второй травмировался, а третий пока привыкает. Однако всё это не выглядит большой работой спортивного департамента. Да, владелец клуба Павел Морозов предлагал подождать. И ещё в июне анонсировал четыре-пять новичков. Впереди почти месяц. «Акрону» явно требуется какая-нибудь фактурная альтернатива Артёму Дзюбе, несколько игроков на фланги атаки и хотя бы один человек в оборону.

«Крылья Советов»: усиление, которого не ждали

Многие предполагали, что «Крылья Советов» будут набирать игроков по остаточному принципу. Так, в принципе, и получилось. Но с одним нюансом: клубу удалось заманить действительно качественных футболистов. Сергей Божин, Химми Марин, Алексей Сутормин, Никита Кокарев пришли свободными агентами. Никита Чернов, Ильзат Ахметов, Вадим Раков – в аренду. Потратились только на Михайло Баньяца. И финансы, кстати, всё ещё остаются с учётом продажи Ивана Сергеева. Так что не исключено, что деньги будут пущены в дело. Другой момент, что клуб действительно усилился игроками почти на все позиции. Так что нет ни одного откровенного провисания. Поэтому нельзя исключать, что полученные средства «Крылья» сохранят до зимы.

«Динамо» Махачкала: 10-процентные планы, которые с трудом осуществляются

Здесь продолжает работать фраза, сказанная президентом «Динамо» Гаджи Гаджиевым ещё в июне. Он заявил, что привезти игрока в Махачкалу почти невозможно. И получается реализовать только 10% из задуманного по усилениям. Пока клуб пригласил трёх новичков – Имадеддина Аззи, Никиту Карабашева и Мехди Мубарика, который, кстати, играл на клубном ЧМ за «Видад» из Марокко.

Удивительно, но приезд трёх человек глобально не отражается на результатах Махачкалы. Ведь не надо забывать, что летом дагестанцы потеряли одного из самых полезных своих игроков – Эгаша Касинтуру, он уехал в «Ахмат». Однако Хасанби Биджиев точно не откажется от новичков почти на все позиции. Но если честно, то вряд ли стоит ждать больше ещё одного-двух подписаний.

«Пари НН»: хватит ли ресурсов на игроков в атаку?

У нижегородцев тоже непростая ситуация. Пока очевидно, что футбол, который ставит Алексей Шпилевский, не подходит многим имеющимся игрокам. И варианта два – либо обучать нынешних, либо менять практически всё. На второе у клуба недостаточно ресурсов. А переходы Андрея Ивлева, Вадима Пигаса, Вахо Бедошвили, Даниила Лесового, Ренальдо Сефаса, Эдгардо Фариньи и Оланкунле Олусегуна вряд ли способны сильно изменить ситуацию – пока современный европейский футбол у команды не получается. Несмотря на желание тренера.

Алексей Шпилевский Фото: ФК «Пари НН»

Как и в Самаре, «Пари НН» пытался взять количеством, однако качество новичков у конкурентов оказалось явно выше. Нужно добавить именно классных игроков. Особенно заметны проблемы с этим в атаке. Но хватит ли у клуба под это ресурсов?

«Ахмат»: большое обновление, которое начало давать результат

В Грозном действительно классно обновили состав, а теперь ещё и пригласили серьёзного главного тренера. Станиславу Черчесову явно приятно, когда можно собирать атаку из игроков уровня Мохамеда Конате, Георгия Мелкадзе или Эгаша Касинтуры. Возможно, не хватает кого-то в середине поля. И над этим «Ахмат» в оставшиеся недели наверняка будет работать. Ресурсы на трансферы есть. Теперь важно правильно ими воспользоваться.

«Оренбург»: полная перестройка

Оренбуржцы готовились к матчам дивизионом ниже. Это ни для кого не секрет. Так что и трансферы были соответствующие. Но теперь нужно резко переключаться. И, похоже, у клуба получается. Ведь удалось пригласить трёх легионеров – Владана Бубанью, Алешандре Жезуса, а ещё и Фахда Муфи – тоже участника КЧМ из «Видада». Но этим дело не ограничится. На рынке говорят, что до конца трансферного окна клуб возьмёт одного-двух новичков. Самые явные позиции под усиления – фланги обороны. Да и ещё один чистый нападающий команде точно не помешает.

«Балтика»: базовый минимум

Калининградцы запустили очень аккуратную перестройку состава. Новички были приобретены, но Андрей Талалаев максимально ненапряжно подпускает их к основе. Как видим по результатам – не зря. Если их дают футболисты, которые ещё несколько месяцев назад бегали в лиге уровнем ниже, то смысл что-то ломать? Стефан Ковач, Чинонсо Оффор, Айман Мурид ещё получат возможность проявить себя. Так что мы пока можем наслаждаться Владиславом Саусем.

Владислав Саусь Фото: РИА Новости

В целом Талалаев, судя по всему, доволен работой на рынке и публично не высказывается о том, что ему необходимы игроки на те или иные позиции. Базовый минимум оформлен. А на более у клуба вряд ли есть деньги.

«Сочи»: хаос, который пока мало что даёт

Сочинцы пока слегка хаотичны на рынке. И, кажется, берут всех, кто хоть что-то из себя представляет. Александр Коваленко, Роман Ежов, Михаил Игнатов, Сергей Волков, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Дмитрий Васильев, Юрий Дюпин – все они переехали на черноморское побережье в разном статусе. Но не до конца понятно, для каких целей. Ясно, что после Первой лиги требовалось сильное обновление состава, что клуб и делает. Однако потребуются ли все эти люди Роберту Морено в ближайшей перспективе – загадка.

В принципе, нынешний состав «Сочи» даже без какого-либо усиления в оставшееся время способен бороться за место в середине таблицы. Осталось наладить внутренние механизмы. А дадут ли на это время испанцу, знает только руководство.