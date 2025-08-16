«Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча и всё равно вырвал победу! А принёс её Кьеза!

Дождались! Сезон АПЛ стартовал! Ура? Безусловно. «Ливерпуль» сенсационно отдал Суперкубок Англии «Кристал Пэлас», а тут на «Энфилд» пожаловал «Борнмут» с новыми лицами в обороне — Хёйсен, Забарный и Керкез ушли на повышение. Третий — как раз в команду Арне Слота. Плюс от травмы пока не восстановился лидер атаки Клюйверт. И что, чемпионы Англии устроили гостям тотальный разгром? Нет! Вообще нет!

Перед матчем на стадионе почтили память трагически погибших Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. А потом начался футбол. Мерсисайдцы сразу же получили свободу и понеслись вперёд, напрягая экс-вратаря «Челси» Петровича. Салах, например, смещался в центр и красиво заряжал под перекладину в дальний угол — и увидел эффектное спасение.

Но и «вишни», несмотря на потери, старались не отступать от личных принципов, включая высокий прессинг и постоянно жаля в быстрых атаках. До 10-й минуты заработали пару угловых. Один — за счёт «привоза» Конате, который местами действовал неуверенно.

На 14-й минуте случился совсем уж странный эпизод. Сенеси рукой аннулировал выход Экитике один на один. И речь не о рикошете от ноги — было специальное движение пальцами. Вердикт — жёлтая. Для Брукса за споры. Ну и штрафной в пользу «Борнмута», потому что арбитр Тейлор усмотрел нарушение француза. VAR никак не вмешался. Разве это не красная за лишение явной возможности забить? Английским судьям не понадобилось много времени, чтобы вляпаться в очередной скандал.

Игра рукой Маркоса Сенеси Фото: Кадр из трансляции

Страсти постепенно накалялись. С трибун понеслись расистские выкрики в сторону Семеньо. Возможно, из-за его монструозных обводок. Судья пообщался сначала со Слотом и Андони Ираолой, затем — с капитанами ван Дейком и Смитом. Судя по тому, что матч продолжился, ситуацию удалось урегулировать.

Пауза замедлила игру. А ключевой эпизод тайма случился на 35-й минуте. Как раз Смит устремился в штрафную, легко разделался с Керкезом и прострелил на Таверньера, который должен был расстреливать ворота Алисона. Получилось слабо и точно в руки бразильцу. Тут же прилетел ответ — Экитике принял передачу Мак Аллистера, с помощью рикошета проткнул мяч мимо Сенеси (рука того уже не выручила) и пробил мимо Петковича.

Всё, подвиги француза закончились? Нет, конечно. На самом старте второй половины он покатил на Гакпо, который обыграл двоих на замахе и низом прошил ворота. Чистое искусство.

Коди Гакпо Фото: Michael Steele/Getty Images

Слот в перерыве как следует настроил своих футболистов, и те вообще перестали делиться мячом, оставлять свободные зоны. Кто б мог представить, что произойдёт дальше.

На 60-й минуте тренер убрал двоих новичков: вместо Керкеза и Фримпонга вышли Эндо и Робертсон. Почти сразу же вслед за этим «Борнмут» оживил интригу! Адамс развил контратаку шикарной закидушкой на левый фланг. Ван Дейк проспал линию офсайда, и Брукс прострелил на набегавшего Семеньо. Два года назад, только во 2-м туре, ганец уже вскрывал «Ливерпуль». Дело привычки.

Мерсисайдцы внезапно «поплыли», откровенно отдав инициативу. Прижиматься к воротам и владеть мячом на уровне 25-30% — это точно по-чемпионски? Ответ Семеньо — нет! Салах неточно отдал на Собослаи, и Траоре закинул на автора дубля. Да, дубля, потому что ганец без малейшего сопротивления рванул от своей штрафной и поразил правый угол Алисона! Фантастика!

Антуан Семеньо Фото: Ian Hodgson/AP/ТАСС

Тем не менее чуда не случилось. «Ливерпуль» вовремя проснулся. А теперь – загадка. Гомес, Джонс и даже Кьеза — все они вышли на конец встречи, и именно один из них принёс результат. Кто? Итальянец! Вы вообще помнили, что он до сих пор в команде? Именно за этим его и брали, а не за постоянной пропиской на скамейке! На 88-й минуте Алисон забросил из центра поля, Салах подал, Петрович неловко отбил мяч кулаком, а Федерико поймал отскок от Уинтербёрна и от души приложился с лёта! В самый нужный момент!

Ну и Салах в добавленное время точку поставил, раскачав Хилла и поразив дальний угол. Это было легендарно. Не конкретно гол Мохамеда, а матч в целом. Старт шикарнее придумать было просто нельзя. Премьер-лига, ты великолепна.