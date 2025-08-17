Тяжеловесный день в РПЛ! Играют «Рубин» и «Краснодар», а ещё дерби «Динамо» — ЦСКА. LIVE

Сегодня, 17 августа, состоятся четыре матча 5-го тура РПЛ. «Акрон» примет «Оренбург», «Ростов» приедет в гости к «Рубину», в Москве состоится дерби «Динамо» – ЦСКА, а завершится день зарубой команд из Краснодарского края – «Краснодара» и «Сочи».

Стоило «Акрону» подняться в РПЛ, и тольяттинцы перестали проигрывать «Оренбургу». Пошёл второй год проверки сей теории. И прямо сейчас действительно не назвать команду из Самарской области андердогом противостояния. Очевидно, что оренбуржцы на данный момент являются таковыми. И дело не только в наличии Артёма Дзюбы, но и в турнирном положении по итогам прошлого сезона.

Какая разная ситуация теперь у клубов, которые традиционно много что связывает. Сейчас, правда, о тесных переплетениях «Рубина» и «Ростова» говорить не приходится. Да и казанцы развивают успех прошлого сезона – реально метят в пятёрку. Про дончан так не скажешь: команда лишилась ряда лидеров, а Джонатан Альба проводит первую самостоятельную перестройку. Очевидно, что без трудностей не обойдётся.

У братского дерби в нынешнем сезоне особая подоплёка: Валерий Карпин возглавил «Динамо» и сыграет против ЦСКА, за который выступал ещё в конце 80-х. В РПЛ команды стабильно огорчают друг друга, а потому можно рассчитывать на яркий футбол. Хотя с ним у команды Карпина, в отличие от ребят Фабио Челестини, пока большие проблемы.

Дерби Краснодарского края, где фаворит ясен сильно заранее. «Краснодар» потихоньку набирает мощь после чемпионского сезона, а «Сочи» всё ещё в поиске результата: игра-то у команды Роберта Морено имеется, но в очки пока конвертируется с трудом. Сочинцы уже 100 лет не могут одолеть краснодарцев. А вдруг будет сенсация?