Акрон — Оренбург, прямая онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ, где смотреть, 17 августа 2025

Тяжеловесный день в РПЛ! Играют «Рубин» и «Краснодар», а ещё дерби «Динамо» — ЦСКА. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
5-й тур РПЛ
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 17 августа, состоятся четыре матча 5-го тура РПЛ. «Акрон» примет «Оренбург», «Ростов» приедет в гости к «Рубину», в Москве состоится дерби «Динамо» – ЦСКА, а завершится день зарубой команд из Краснодарского края – «Краснодара» и «Сочи».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стоило «Акрону» подняться в РПЛ, и тольяттинцы перестали проигрывать «Оренбургу». Пошёл второй год проверки сей теории. И прямо сейчас действительно не назвать команду из Самарской области андердогом противостояния. Очевидно, что оренбуржцы на данный момент являются таковыми. И дело не только в наличии Артёма Дзюбы, но и в турнирном положении по итогам прошлого сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Какая разная ситуация теперь у клубов, которые традиционно много что связывает. Сейчас, правда, о тесных переплетениях «Рубина» и «Ростова» говорить не приходится. Да и казанцы развивают успех прошлого сезона – реально метят в пятёрку. Про дончан так не скажешь: команда лишилась ряда лидеров, а Джонатан Альба проводит первую самостоятельную перестройку. Очевидно, что без трудностей не обойдётся.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У братского дерби в нынешнем сезоне особая подоплёка: Валерий Карпин возглавил «Динамо» и сыграет против ЦСКА, за который выступал ещё в конце 80-х. В РПЛ команды стабильно огорчают друг друга, а потому можно рассчитывать на яркий футбол. Хотя с ним у команды Карпина, в отличие от ребят Фабио Челестини, пока большие проблемы.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дерби Краснодарского края, где фаворит ясен сильно заранее. «Краснодар» потихоньку набирает мощь после чемпионского сезона, а «Сочи» всё ещё в поиске результата: игра-то у команды Роберта Морено имеется, но в очки пока конвертируется с трудом. Сочинцы уже 100 лет не могут одолеть краснодарцев. А вдруг будет сенсация?

Прикинули тут:
У клубов РПЛ меньше месяца до закрытия трансферного окна. Вот кто им ещё нужен
