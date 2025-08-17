У ЦСКА — очередной новичок, «Акрон» расстался с легендой. Трансферы недели в РПЛ

В Мир РПЛ давненько не случалось громких приобретений. Последняя неделя исключением не стала — клубы то ли уже насытились новичками, то ли откладывают их подписание на конец трансферного окна. Слухов, как обычно, хватает. А вот те немногие сделки, о которых объявили официально.

ЦСКА арендовал Руиса и заработал на Роше

Чем вы занимались поздним пятничным вечером? Наверняка отдыхали. Если, конечно, не работаете в ЦСКА. Армейцы ровно в полночь объявили об аренде 24-летнего колумбийского левого вингера Даниэля Руиса из «Мильонариоса» и выдали ему 19-й номер — под ним когда-то играл Юрий Лайзанс. При выполнении определённых условий возможен выкуп.

В 2022 году будущего новичка красно-синих хвалил сам Хамес Родригес: «Это одарённый парень. Очень качественный игрок с большим будущим. Надеюсь, он поможет колумбийскому футболу и продолжит в том же духе. Нам нужны игроки с таким талантом. Мне нравится наблюдать за игроками с хорошей работой ног». Правда, с тех пор прорыва не случилось. Может, получится в ЦСКА?

Также армейцы всё-таки расстались с Виллианом Рошей. Защитник готовился к переходу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ и не играл с конца июля. Согласно Transfermarkt, красно-синие обогатились на € 5 млн. Вот что написал бразилец напоследок:

«Привет, болельщики ЦСКА. Я прощаюсь с вами. Хотел сказать вам огромное спасибо. Поблагодарить за всё, что мы пережили. Три года — огромная радость. Три титула выиграно. К сожалению, немного не хватило нам взять чемпионат, но я буду болеть за вас. Хотел бы также поблагодарить одноклубников за теплоту. Когда я приехал, все приняли меня очень тепло. Хотел поблагодарить клуб, прекрасный клуб, даже слов нет. Клуб всегда был рядом, делал всё, чтобы я чувствовал себя как дома, чтобы я чувствовал себя счастливым. Хотел поблагодарить вас за всё. Спасибо огромное, и станьте чемпионом в этом году. Обнимаю вас крепко, я с вами».

«Акрон» проводил Волкова и подписал Марадишвили

Сергей Волков в «Родине» Фото: fcrodina.com

Сергей Волков — легенда «Акрона». Во-первых, потому что местный, тольяттинец. Во-вторых и в-главных, потому что находился в клубе беспрерывно семь с небольшим лет (по сути, с его основания) и провёл за него больше матчей, чем кто-либо. Начинал с самых низов и добрался до РПЛ. Но проигранная конкуренция Виталию Гудиеву и Александру Васютину заставила вратаря сменить локацию — его арендовала «Родина» (всё-таки комично звучит, правда?) из Pari Первой лиги. Опыт Сергея ей пригодится.

Также тольяттинцы взяли свободным агентом экс-игрока «Локомотива» Константина Марадишвили. Вообще, опорник изначально должен был оказаться в другой команде из Самарской области — «Крыльях Советов». Но переход сорвался. В итоге старт сезона получился потерянным. 25-летний воспитанник ЦСКА уже дебютировал за «Акрон» — в кубковом матче как раз с армейцами. И увёз из Москвы победу по итогам серии пенальти.

«Большое спасибо руководству, тренерскому штабу и лично Зауру Эдуардовичу Тедееву, который вот так с ходу доверился мне, сразу начал рассчитывать на меня, дал шанс себя проявить. Буду рубиться за команду», — резюме Марадишвили для Metaratings.

Бериша оказался в «Динамо». Не пугайтесь, в албанском

Бернард Бериша покинул «Ахмат» ещё месяц назад. Но как не написать о его новом повороте в карьере? Всё-таки знаковый для РПЛ футболист, провёл здесь девять лет. Видимо, из-за любви к России 33-летний вингер и прописался на два года в «Динамо». В «Динамо Сити» из албанской столицы Тираны. В предыдущем сезоне клуб взял Кубок и занял в чемпионате третье место. Замахнётся ли на золото с косоваром?

«Пари НН» купил защитника сборной Беларуси

Вадим Пигас в «Пари НН» Фото: fcnn.ru

Обороне нижегородцев на старте сезона не всегда хватает собранности и хладнокровия. Эти качества должен привнести 24-летний правый защитник сборной Беларуси Вадим Пигас, перешедший из минского «Динамо», по данным Transfermarkt, за € 160 тыс. «Пари НН» выдал ему весьма хвалебную характеристику: «Среди сильных качеств футболиста — высокая скорость, выносливость, большой объём работы на поле, продвижение мяча, подключение в атаку и умение обострять за счёт прострелов и навесов». Что ж, поглядим!

Другие сделки: