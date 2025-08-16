Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 17 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: титульник Чимаева в UFC, «Динамо» — ЦСКА в РПЛ и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 17 августа: «МЮ» — «Арсенал» в АПЛ, матчи «Рубина» и «Краснодара», красноярское дерби в регби, волейбол, Лига 1 и испанская Примера!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆 👊 7:00: Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев, UFC 319

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

Интрига: сможет ли Борз забрать желанный чемпионский пояс?

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси. Борз постарается с первой попытки стать чемпионом лучшей лиги на планете. Он продолжает оставаться непобеждённым, выглядит просто великолепно. Но сейчас Чимаева ждёт очень жёсткое испытание на прочность. Дрикус идёт на серии из 11 побед, остаётся обладателем пояса.

Собрали главные события предстоящего турнира:
UFC 319: Чимаева и дю Плесси разнимал Дана Уайт. Чемпионский бой — всё ближе! LIVE
Live
UFC 319: Чимаева и дю Плесси разнимал Дана Уайт. Чемпионский бой — всё ближе! LIVE

🏉 10:00: «Красный Яр» — «Енисей-СТМ», чемпионат России

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
17 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Не начался
Енисей-СТМ
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в 152-м красноярском дерби?

Поклонникам регби не нужно объяснять, что такое красноярское дерби. Самая яркая, сочная и интригующая вывеска чемпионата России – левый берег Енисея против правого! «Красный Яр» подходит к этому матчу в отличном настроении: в прошлом туре команда Ульриха Бейерса обыграла «Стрелу» в «зелёном» дерби и продолжила борьбу за топ-3. Ну а парни Первухина закрепились на чистом первом месте и, конечно, не намерены терять очки и пропускать кого-то вперёд. Но турнирные расклады перед дерби не имеют никакого значения. Это в любом случае будет горячая битва!

Статистика чемпионата России по регби
Борьба за первое место разгорается с новой силой:
Ура, чемпионат России по регби возвращается! Напоминаем обо всём важном, что было до паузы
Ура, чемпионат России по регби возвращается! Напоминаем обо всём важном, что было до паузы

🏒 11:00: «Металлург» Магнитогорск — «Адмирал», Кубок Минска

Кубок Минска . Кубок Минска
17 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: раздаст ли Владимир Ткачёв красоты?

«Металлург» сильно обновился в межсезонье: теперь это не просто знакомые Андрею Разину хоккеисты, но и отличные технари, вписывающиеся в скоростной и креативный стиль команды. «Адмирал» летом тоже усилился, чтобы не терять фундамент, созданный в прошлом сезоне. Обычно команды Леонида Тамбиева ставят на сильный старт сезона: побегут ли «моряки» уже сейчас?

Статистика Кубка Минска
Главный новичок Магнитогорска:
Самый громкий переход лета! Ткачёв сменил «Авангард» на «Магнитку»
Самый громкий переход лета! Ткачёв сменил «Авангард» на «Магнитку»

🏒 11:00: «Динамо» Москва — «Юность-Минск», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Юность-Минск
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидят ли минские трибуны Никиту Гусева?

Предсезонка в КХЛ потихоньку набирает обороты. Матч в Минске становится шансом для «Динамо» подготовиться к сезону и проверить переживший много пертурбаций состав в условиях реальной борьбы, а для «Юности» — проверить свои способности во встрече с сильным соперником. Сможет ли многократный чемпион Беларуси навязать борьбу именитому сопернику?

Главная новость из стана бело-голубых:
«Динамо» сохранило свою главную звезду! Гусев повторил пример из НХЛ?
«Динамо» сохранило свою главную звезду! Гусев повторил пример из НХЛ?

⚽️ 13:30: «Акрон» — «Оренбург», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Акрон» продлит серию без поражений?

«Акрон» до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне, хотя провёл уже шесть официальных матчей. Три победы, три ничьих — хорошие показатели для середняка. «Оренбург» на нынешней неделе справился с «Ахматом» (2:1) в Фонбет Кубке России, но перед этим потерпел три поражения подряд во всех турнирах. Команда ещё ни разу не победила в чемпионате и оказалась в нижней части таблицы. В прошлом сезоне «Акрон» одолел соперника (1:0) в Самаре. А кто победит на этот раз?

Турнирная таблица РПЛ
Дзюба снова оказался в центре внимания:
«Мне плевать на вас!» Артём Дзюба ответил критикам видео с песней Майкла Джексона

⚽️ 15:45: «Рубин» — «Ростов», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рубин» в третий раз подряд обыграет соперника в Казани?

Казанский клуб неплохо стартовал в этом сезоне, после чего проиграл два раза подряд с учётом Кубка России. Да, в соперниках были топ-клубы (ЦСКА и «Зенит»), однако «Рубин» пропустил в общей сложности восемь мячей. У «Ростова» всё тоскливо — пять поражений в шести матчах сезона. Правда, в прошлом туре донской клуб справился с «Пари НН» (1:0) и немного улучшил положение в таблице РПЛ. «Рубин» два раза подряд одолел «Ростов» на своём поле.

Турнирная таблица РПЛ
Согласны с таким мнением?
Игрок «Рубина» Апшацев: раз хотят сделать потолок зарплат, то это поможет нашему футболу

⚽️ 16:00: «Челси» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 1-й тур

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Кристал Пэлас» писать историю?

«Кристал Пэлас» – главная сенсация английского футбола. Сначала команда выиграла Кубок Англии, а потом захватила и Суперкубок. И уже не скажешь, что до этого трофеев не было более 100 лет. Так что сейчас команда в отличном настроении. А главное – сохранён состав. У «Челси» тоже есть повод для радости: команда не так давно взяла клубный чемпионат мира. С того времени укрепила состав и в этом сезоне точно стремится вернуться хотя бы в топ-5. Для этого желательно начать сезон с победы. Но будет очень непросто.

Статистика АПЛ
Что ждать от сезона АПЛ?
Ультимативное превью сезона АПЛ. «Ливерпуль» стал сильнее, но есть минимум три вопроса
Ультимативное превью сезона АПЛ. «Ливерпуль» стал сильнее, но есть минимум три вопроса

🏐 16:00: Беларусь — Россия, женщины, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Беларусь (ж)
Не начался
Россия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у сборной России закрепить успех?

Российская команда с победы начала серию товарищеских встреч со сборной Беларуси. Успешный дебют резервных волейболисток России омрачила только травма Валерии Шевчук, которая покинула площадку в результате неудачного приземления после своей атаки.

Хозяйки площадки весь матч оказывали должное сопротивление команде Константина Ушакова, но большое количество ошибок на подаче не позволило создать интригу и выйти за пределы стандартных трёх партий. Получится ли у белорусских спортсменок минимизировать свой брак во второй игре и взять реванш или резервная сборная России сделает победный дубль?

Как сыграла основная сборная в Сербии:
Российские волейболистки обыграли чемпионок мира: в матче с драмой и крутым сюжетом
Российские волейболистки обыграли чемпионок мира: в матче с драмой и крутым сюжетом

⚽️ 18:00: «Динамо» Москва — ЦСКА, РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится первое дерби для Карпина в «Динамо»?

Главный матч дня в российском футболе. «Динамо» стартовало ниже ожиданий, с учётом того, что в межсезонье пост главного тренера занял Валерий Карпин. Бело-голубые не блещут в атаке и редко побеждают. ЦСКА стартовал с победы в OLIMPBET-Суперкубке России, после чего ни разу не уступил в РПЛ. Сейчас команда Фабио Челестини занимает четвёртое место в чемпионате. «Динамо» не обыгрывает ЦСКА в течение четырёх встреч подряд. Смогут ли хозяева прервать неудачную серию?

Турнирная таблица РПЛ
Кем могут укрепить состав топ-клубы РПЛ:
У клубов РПЛ меньше месяца до закрытия трансферного окна. Вот кто им ещё нужен
У клубов РПЛ меньше месяца до закрытия трансферного окна. Вот кто им ещё нужен

⚽️ 18:30: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: неужели снова ничья?

В 2025-м эти команды встречались дважды. И оба раза матчи завершались вничью. Понятно, что теперь совсем другая история, но тенденция намечается. «Арсенал» по-прежнему ставит целью выиграть титул. Для этого уже, кажется, есть всё. Кроме удачи в важнейший отрезок сезона. В этот раз команда снова наверняка будет бороться за трофей. Однако и конкуренты серьёзные. «МЮ» к ним пока не относим. Да, Аморим получил летнее усиление в атаку – самую проблемную позицию. «Арсенал», в свою очередь, укрепил все линии. Пока они выглядят фаворитом в этом противостоянии. Но и «МЮ», который неплохо провёл предсезонную подготовку, явно не сдастся просто так.

Статистика АПЛ
«Арсенал» готов к чемпионству?
«Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне. Теперь для этого есть всё
«Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне. Теперь для этого есть всё

⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Сочи», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» продолжит идти к лидерству?

«Краснодар» буксовал на старте сезона, уступив Суперкубок. Но сейчас пришёл в себя – три победы подряд в РПЛ и Кубке. Дважды переиграно «Динамо», а ещё три очка добыты с «Оренбургом». Внутренний буст уверенности наверняка получен, новички постепенно интегрируются в состав, так что ничего не предвещает проблемы с «Сочи». Хотя команда Роберта Морено в последнем матче РПЛ спасла ничью с «Динамо». А в Кубке через несколько дней победила «Крылья». Настроение там явно неплохое. И здоровый оптимизм, говорящий, что не всё потеряно, присутствует. Почему бы не реализовать его в игре с действующим чемпионом?

Турнирная таблица РПЛ
Кто новая звезда «Краснодара»?
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает
Эксклюзив
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает

⚽️ 21:45: «Нант» — «ПСЖ», Лига 1, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» наконец победит неудобного соперника?

Совсем недавно Париж выиграл Суперкубок УЕФА, показав, что, даже несмотря на разговоры о неизбежном кризисе, они способны включаться в необходимый момент. И дожимать тех, кто готов сломаться. В чемпионате парижане стартуют игрой с «Нантом». Любопытно, что в прошлом сезоне обе очные встречи завершились вничью 1:1. Так что у «ПСЖ» будет возможность показать, кто во Франции главный. Тем более «Нант» сильно обновился, распродав лидеров. Непонятно, что будет с командой в этом сезоне.

Турнирная таблица Лиги 1
Как «ПСЖ» взял Суперкубок:
«ПСЖ» сделал камбэк и в основное время, и в серии пенальти. Огненный Суперкубок. Видео
«ПСЖ» сделал камбэк и в основное время, и в серии пенальти. Огненный Суперкубок. Видео

⚽️ 22:30: «Эспаньол» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 1-й тур

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: создаст ли «Эспаньол» проблемы фавориту?

В прошлом сезоне «Эспаньол» боролся за выживание. И еле-еле спасся. А героя команды Жоана Гарсию забрала «Барселона». Так что сильнее они вряд ли стали и наверняка снова будут драться внизу таблицы. У «Атлетико» же прежние задачи: попытаться потолкаться с «Реалом» и «Барсой» за титул. Под это Диего Симеоне получил внушительные трансферы, и тренер всем видом показывает, что готов решать задачи. Кажется, «Эспаньол» неспособен создать трудности мадридцам. Но это 1-й тур, так что возможно всё.

Турнирная таблица Ла Лиги
А как дела у «Реала»?
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android