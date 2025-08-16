«Пушка» Баринова спасла «Локо»! А промах «Балтики» будет сниться его автору в кошмарах

Это была встреча двух самых системных команд старта сезона. Пусть и идеология у них разная: «Балтика» – про высокий прессинг, бешеную физику и строгое выполнение всех тренерских идей. «Локомотив» – про скорость в финальной трети, активные фланги и стильный креатив, строящийся благодаря светлой голове Алексея Батракова. Но главное для обеих историй – результат. У москвичей четыре победы подряд и первое место в таблице. У калининградцев, которые в этом сезоне вернулись в РПЛ, две победы и две ничьих. При этом среди соперников уже были «Спартак», «Динамо», «Крылья» и «Оренбург». Набрать с ними восемь очков – удивление для тех, кто внимательно не наблюдал за строительством талалаевской модели.

Так что «Локо» точно не ехал на выезд в качестве фаворита. Стало понятно: соперник будет упираться до конца. Самое интересное, что команды уже встречались друг с другом на этой неделе в Кубке России. Там «Локо» оказался сильнее, победив 2:0. Но групповой этап Кубка – специфический турнир. В РПЛ всё должно было быть иначе.

Тренеры почти не изменили составы по сравнению с предыдущим туром. Единственная деталь у «Локо» – выход в стартовом составе Николая Комличенко, который подменял Дмитрия Воробьёва. Основной нападающий пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек. Казалось, на первых минутах команды будут присматриваться друг к другу. И никто не понесётся вперёд. «Локо» завладел мячом, но это продлилось недолго. На половине поля «Балтики» случился перехват, Максим Петров быстро закинул мяч вперёд на Брайана Хиля, которого окружили защитники. Однако этого парня ничего не смущало: он принял мяч на грудь и резво пробил в сторону дальнего угла. Мяч пролетел над Антоном Митрюшкиным, который неудачно занял позицию.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локо» потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя. Такого начала они точно не ожидали. К 10-й минуте команда начала что-то придумывать впереди. Но упиралась в обученную оборону, которая почти не оставляла свободных зон. Требовались неожиданные решения. Однако их было немного. К 20-й минуте гости-таки создали первый опасный шанс, но и то благодаря рикошету. Мяч отскочил к Бакаеву, который неплохо пробил, тем не менее Бориско был надёжен.

Однако в систему это не превратилось: «Балтика» продолжила душить соперника, который никак не мог подстроиться под этот стиль. На 26-й минуте отличный удар получился у Николая Титкова. И тут уже спас Митрюшкин. А вскоре у него снова возник шанс, но полузащитник просто не попал в створ. Вообще, ближе к концу первого тайма выработалась чёткая тенденция: «Балтика» была активнее впереди и куда ближе ко второму голу, чем «Локо» – к первому. На 36-й минуте Митрюшкина даже спасла штанга. «Локо» словно не знал, что делать. Требовались изменения, которые, правда, в перерыве не произошли.

Первую замену Галактионов сделал только на 59-й минуте, когда сценарий матча не менялся. А вместо Ненахова вышел Рамирес. Свою перестановку сделал и Талалаев, выпустив Чинонсо Оффора вместо Хиля. Возможно, тренер вскоре пожалел. Через три минуты после выхода на поле нигериец получил мяч перед вратарём. Его никто не накрывал, оставалось только попасть в створ. Однако удар вышел корявым. Настолько, что даже сбил с ног Талалаева, который от разочарования упал на газон.

На 73-й минуте Оффор упустил ещё одну возможность забить. Но там браво Митрюшкину, который чудом потащил его удар. К середине второго тайма «Балтика» наиграла на три мяча. И вы знаете, что в такой ситуации, как правило, бывает.

«Локо» заработал штрафной, к мячу подошёл Баринов и бахнул в сторону ворот. И там ногу подставил Комличенко. Мяч изменил направление и залетел в ворота. Бориско было уже не спасти.

У «Балтики» уже не оставалось сил, чтобы вырвать победу, хоть они и пытались. «Локо» тоже пару раз сбегал вперёд, однако скорее по инерции. Итог – ничья, которая точно больше расстроила калининградцев.