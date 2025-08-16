Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео

Дерби двух столиц оправдало ожидания на 100%! «Спартак» с «Зенитом» забили четыре гола и подарили болельщикам всю гамму эмоций. Да ещё и потрясающую развязку в концовке.

«Зенит» вышел на этот матч с одним-единственным российским игроком в составе, причём им неожиданно стал вратарь Адамов. Латышонок присел на скамейку. Вписаться в лимит петербургская команда смогла благодаря натурализованному Дугласу Сантосу и Алипу – казахстанец заменил лидера обороны сине-бело-голубых Нино, который ещё не восстановился от травмы. У «Спартака» с первых минут сыграли четверо россиян. Главная перестановка была в линии атаки: Угальде вернулся в основу, а получивший повреждение Гарсия отсутствовал в заявке.

Дебют встречи показал, что команды Деяна Станковича и Сергея Семака максимально заряжены на победу – взаимный прессинг, множество единоборств и эмоций. Футболисты то и дело оказывались на газоне, но судья Чистяков старался не ломать игру свистками и не реагировать на каждое падение как на фол. Это шло на пользу шоу – разогнало игру. Красно-белые стремились использовать своё преимущество в ширине на флангах, где нагнетали латерали Денисов и особенно Маркиньос. Тем не менее в первые полчаса, если не брать эпизоды с голами, у «Спартака» и «Зенита» было минимум касаний в чужой штрафной.

Петербуржцы заработали пенальти на ровном месте. Случилось это благодаря рывку из глубины, грамотному открыванию и паса в штрафную от Жерсона. Новичок «Зенита» искал пасом партнёра, а нашёл – Маркиньоса. Однако дальше спартаковский бразилец сыграл неосторожно. Приняв мяч на грудь и пытаясь вынести его вторым касанием, Маркиньос ударил ногой Луиса Энрике. Просто не заметил, как подкрался зенитовский соотечественник. Железный 11-метровый, но его героем должен был стать спартаковец – Максименко. Голкипер потащил удар Кассьерры классным сейвом. Тем не менее красно-белые не смогли выбить мяч, вдобавок Жедсон помешал Максименко, и колумбийский нападающий сине-бело-голубых исправился на добивании.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«По пенальти вопросов вообще нет – правильное решение Чистякова, – прокомментировал для «Чемпионата» эпизод экс-судья РПЛ Игорь Федотов. – Это фол по неосторожности со стороны Маркиньоса. Бывает такое: из-за спины вылетает игрок нападения, а защитник не играет в мяч. Что касается пробития, тоже всё хорошо. Все игроки были за линией, никакого нарушения здесь не было. Гол засчитан верно».

Поведя в счёте, «Зенит», как любит при Семаке, отказался от прессинга и сел в позиционную оборону. Это было ошибкой. А «Спартак» надавил – и забил дважды за 20 минут! В эпизоде с первым голом красно-белые здорово вскрыли оборону «Зенита» по центру, где хавбеки гостей растерялись, а Мантуан бросил позицию. Барко забрал подбор, покатил на Маркиньоса, и тот реабилитировался за ошибку – технично положил мяч в девятку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Адамов не казался уверенным в воротах – вскоре «Спартак» едва не забил после углового и ошибки голкипера на выходе. А на 38-й минуте хозяева ещё раз здорово порвали оборону «Зенита» между линий и использовали ширину в атаке. Теперь при помощи другого латераля – Денисова. В защите у сине-бело-голубых возник самый настоящий бардак: Алип оставил центр и выдернулся на Мартинса, но не заблокировал кросс, а Мантуан как раз в центре отпустил Жедсона. Португальский новичок «Спартака» пробил – редкий сейв Адамова оказался бесполезным, поскольку мяч всё-таки пересёк линию ворот. «Спартак» выиграл первый тайм, хотя уступил по ударам (3:7, в створ – 2:5), а перед перерывом не пропустил лишь благодаря очередному спасению от Максименко, который отнял у Мантуана красивый гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Семак решил поменять «Зенит» тактически – сделал двойную замену: вместо Алипа вышел мастер кроссов Вега, а «бегунок» Кассьерра освободил свою позицию для «столба» Соболева. Это свидетельствовало о том, что экс-чемпион планировал задавить соперника кроссами. Однако на первых минутах второго тайма «Зенит», как казалось, подставил капитан Дуглас Сантос. «Русский бразилец» неудачно обработал мяч и в попытке вернуть его себе сфолил на вторую жёлтую карточку.

Удаление Дугласа Сантоса Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Основания для второй жёлтой были, – объяснил Игорь Федотов. – Если исходить из статуса матча, то Чистяков, мягко говоря, погорячился. Дуглас Сантос опоздал, но наступ случился на носок игрока «Спартака». Это решение арбитра в поле, он так увидел, поэтому предъявить, по сути, нечего. Возможно, пересмотрит потом и подумает, что поспешил. Для меня это не вторая жёлтая, если исходить из хода игры. Однако основания, опять же, были. Что мы увидели на повторе и что арбитр увидел на поле – это, скорее всего, две разные картины».

В большинстве «Спартак» создал несколько убойных моментов – «Зениту» откровенно везло. Барко со штрафного зарядил в штангу, Угальде проигрывал дуэли Адамову. Ничего не предвещало гола сине-бело-голубых на исходе часа матча, но он случился! Экс-спартаковец Соболев выступил в стиле Дзюбы – насолил своей бывшей команде. Александр создал гол, по сути, в одиночку. Забрал отскочивший мяч, ушёл от Дуарте с Бабичем и забил ударом в ближний нижний угол. Гол Соболев не праздновал. Наверное, у штаба Станковича будут вопросы к Максименко, вот только и Бабич выглядел на удивление мягкотелым для себя в этом эпизоде.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ничья по такой игре для оставшегося вдесятером «Зенита» была равна победе. После этого команда Семака защищала свои 2:2, а «Спартак» атаковал всеми силами и из последних сил. Станкович выпустил уроженца Санкт-Петербурга Дмитриева и экс-зенитовца Заболотного. И какая же драма была в концовке! На 87-й минуте Чистяков назначил пенальти в спорном на первый взгляд эпизоде после единоборства Мантуана с Умяровым. Адамов, как и Максименко в моменте с 11-метровым Кассьерры, потащил – удар Барко. Более того, и добивание от аргентинца тоже! Но Жедсон всё-таки запихал мяч в ворота «Зенита». Впрочем, оказалось, что «Спартак» рано радовался. VAR, изучив момент, предложил рефери отменить гол, так как Барко совершил двойное касание, поскользнувшись при исполнении пенальти. Да-да, сработало то самое правило, которое помогло «Реалу» пройти «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Что касается самого пенальти, здесь вопросов нет, это фол по неосторожности, – прокомментировал пенальти Федотов. – Теперь по тому, что было дальше. По новым рекомендациям, при двойном касании во время пенальти если мяч забит, то надо перебить. Если нет – то это свободный удар. В данном случае Барко, попавший себе мячом во вторую ногу, не забил, поэтому VAR и арбитры разобрались верно. Это считается нарушением при пробитии 11-метрового».

В результате этот огненный матч, в котором команда Станковича была ближе к победе, завершился ничьей при большом перевесе «Спартака» по ударам во втором тайме (12:2, в створ – 6:1).

«Спартак» и «Зенит» по-прежнему далеки от первого места: