«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко

Перед главным матчем тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» за Артёма Чистякова было страшно. Именно этого арбитра назначили главным на игру в Москве. В истории данного противостояния случались громкие скандалы, связанные с судейством, тем не менее Чистякову удалось этого избежать. Ему достались три ключевых эпизода — во всех подробностях и решениях Артёма разобрались с нашим экспертом, бывшим арбитром РПЛ Игорем Федотовым.

Первый эпизод — пенальти, назначенный в ворота «Спартака» уже на 12-й минуте. Маркиньос при забросе в штрафную решил не выбить мяч куда подальше, а для начала принять его на грудь. Пауза оказалась непозволительной — из-за спины выскочил Луис Энрике, и удар полузащитника «Спартака» пришёлся по корпусу сопернику.

Фол Маркиньоса на Луисе Энрике Фото: Кадр из трансляции

Чистяков указал на «точку» сразу и, что примечательно, без помощи VAR. Игорь Федотов с ним полностью согласен.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «По пенальти вопросов вообще нет — правильное решение Чистякова. Это фол по неосторожности со стороны Маркиньоса. Бывает такое: из-за спины вылетает игрок нападения, а защитник не играет в мяч. Что касается пробития, тоже всё хорошо. Все игроки были за линией, никакого нарушения здесь не было. Гол засчитан верно».

Второй эпизод — удаление Дугласа Сантоса в начале второго тайма. Ещё до перерыва капитан «Зенита» получил жёлтую: Руслан Литвинов решил придержать мяч за боковой, а Дуглас повёлся на лёгкую провокацию и крутанул его. Чистяков в этом моменте наказал обоих.

А вот после перерыва Сантос полетел за мячом и попал шипами по ноге соперника. Арбитр жалеть не стал и показал вторую жёлтую. В данном случае Игорь Федотов с коллегой не согласился:

— Основания для второй жёлтой были. Если исходить из статуса матча, то Чистяков, мягко говоря, погорячился. Сантос опоздал, но наступ случился на носок игрока «Спартака». Это решение арбитра в поле, он так увидел, поэтому предъявить, по сути, нечего. Возможно, пересмотрит потом и подумает, что поспешил. Для меня это не вторая жёлтая, если исходить из хода игры. Но основания, опять же, были. Что мы увидели на повторе и что арбитр увидел на поле — это, скорее всего, две разные картины.

Удаление Дугласа Сантоса Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну и решающий момент. До конца основного времени — несколько минут. Мяч заметался по штрафной «Зенита», Умяров и Мантуан дружно подняли ногу вверх, чтобы его принять, а уже через секунду полузащитник «Спартака» оказался на газоне. Чистяков посчитал, что бразилец подбил ногу соперника, и назначил пенальти. Федотов с ним согласен: «Здесь вопросов нет, это фол по неосторожности».

Однако если бы на этом всё закончилось, это был бы не «Спартак». Пенальти пошёл бить Эсекьель Барко, у него поехала нога, последовало неудачное добивание, мяч заметался по штрафной, и Жедсон Фернандеш вколотил его под перекладину. Казалось бы, 3:2 — «Спартак» в минутах от победы. Но нет.

Включился VAR. А после повтора выяснилось, что Барко при ударе исполнил двойное касание. То самое редкое нарушение, которое, если помните, в своё время допустил Квинси Промес в Нижнем Новгороде. Или Хулиан Альварес в скандальном матче Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» полгода назад.

Двойное касание Барко при исполнении пенальти Фото: Кадр из трансляции

Момент изучили, а закончилось всё отменой гола и свободным ударом в пользу «Зенита». Ниже — лаконичный разбор Игоря Федотова.

«По новым рекомендациям, при двойном касании во время пенальти если мяч забит, то надо перебить. Если нет — то это свободный удар. В данном случае Барко, попавший себе мячом во вторую ногу, не забил, поэтому VAR и арбитры разобрались верно. Это считается нарушением при пробитии 11-метрового».

