«Сити» и Холанд стартовали так, будто прошлого сезона не было! Но больше впечатлил новичок

«Манчестер Сити» без особых проблем забрал три очка в 1-м туре АПЛ, хотя вышел без нескольких важных игроков. Полузащитники Фоден и Родри не сыграли из-за травм, а вратарь Эдерсон и вингер Савиньо близки к трансферам (в «Галатасарай» и «Тоттенхэм» соответственно). На игре «Сити» их отсутствие не особо сказалось.

Правда, счёт в матче внезапно открыл «Вулверхэмптон»: Мунеци забил, но из офсайда. Зимбабвиец умудрился три раза за тайм оказаться во «вне игры». Ну а «Сити» в свойственной себе манере забрал мяч под контроль и растягивал оборону соперника перепасовками. Первый гол случился во многом благодаря новичку Рейндерсу, который сначала обвёл двух соперников, а затем черпачком отдал проникающую передачу в штрафную. Получилось настолько удобно, что Льюис в одно касание сделал ассист на Холанда. Норвежец мог забивать и раньше, но свой второй момент не упустил.

И уже через три минуты «Сити» забил снова. На этот раз после грубой ошибки хозяев в обороне — обрезался центральный защитник Агбаду. Атака гостей в большинстве («три в два») получилась безжалостной. Оскар Бобб вывел Рейндерса на ударную позицию, и тот сразу же пробил в дальний угол. Два удара в створ за тайм — два мяча. Нидерландский полузащитник отметил гол, разведя руки так же, как и Жедсон двумя часами ранее в матче «Спартак» – «Зенит».

Тейани Рейндерс Фото: Alex Pantling/Getty Images

Второй тайм начался с лучшей атаки «Вулверхэмптона» за весь матч. Хувер с фланга прострелил в штрафную, а Ларсен набежал вторым темпом и пробил в сантиметрах от штанги. Кстати, передача в штрафную пришла из зоны Аит-Нури. Интересно, как себя чувствовал новичок «Сити» в этой встрече. Защитник словно и не менял команду — стадион «Вулверхэмптона» для него был родным предыдущие пять лет, и в первом же туре АПЛ он приехал именно на эту арену. Местные болельщики встретили его без свиста, в отличие от Матеуса Нуньеса.

А другой новичок «Сити» Рейндерс наиграл на звание лучшего футболиста матча. После предголевой передачи и забитого мяча нидерландец добавил ещё ассист. Причём отдал пас, не глядя на Холанда, который находился у него за спиной. Норвежский форвард с двумя мячами сравнялся в списке бомбардиров с Семеньо из «Борнмута» и Ришарлисоном из «Тоттенхэма».

Эрлинг Холанд Фото: Michael Regan/Getty Images

Последнее слово осталось за Шерки. Ещё один новичок «Сити» отличился в дебютной встрече в чемпионате Англии. Полузащитник сначала изящно сыграл пяткой на партнёра, а через мгновение пробил из-за штрафной в самый угол — 4:0. На последние 10 минут вышел узбекистанский защитник Хусанов, который играл уже на полупустом стадионе — многие фанаты «Вулвз» ушли до финального свистка.

В целом матч получился достаточно простым для «Сити». Благодаря победе в четыре мяча команда поднялась на первое место в таблице АПЛ. Ну а у «Вулверхэмптона» словно проклят август. С тех пор как команда поднялась в АПЛ в 2018 году, она провела в этом месяце 21 встречу и победила лишь один раз. Правда, в следующих двух августовских матчах должно быть попроще — там предстоит встретиться с «Борнмутом» и «Эвертоном».