«Было понимание: меня завтра выгонят из «Спартака». Карпин всегда феерил в дерби

Сегодня у него первый подобный матч в статусе тренера «Динамо». А раньше было всё — от голубых подштанников до эпичных мини-интервью.

Сегодня в Мир РПЛ состоится важнейший матч между «Динамо» и ЦСКА. У бело-голубых старт совсем не задался. Возможно, именно теперь настанет переломный момент? Валерий Карпин давно не участвовал в дерби, но ранее не раз оказывался в их эпицентре и как футболист, и как тренер. Самое время вспомнить несколько знаковых случаев.

Голубые подштанники и феноменальный выход на замену

Переносимся в март 1990 года. Карпин только перебрался в «Спартак» из «Факела» и вышел на несколько минут во время ереванского выезда к «Арарату». А тут — первое за два с половиной года дерби с ЦСКА. С тем самым, куда его из-за военной повинности заставили перейти ранее. «Меня поставили перед выбором: или ты останешься, или мы тебя в Сибирь отправим — на самую крайнюю точку зэков охранять», — вспоминал он в интервью «СЭ».

Да, армейцы едва поднялись из Первой лиги, но уже показали себя: разгромили «Шахтёр» (4:0), заработали ничью 1:1 с будущими чемпионами — киевским «Динамо». «Спартак», понятное дело, всё равно был фаворитом. Всё-таки действующие победители лиги. Пропустив быстрый гол от Валерия Брошина, они доказали статус делом и к 26-й минуте вели 3:1. А потом начался триллер. Игорь Корнеев оформил хет-трик, и вот ЦСКА уже ведёт!

Карпин появился на поле за 18 минут до финального свистка — тогда на табло светились ещё 3:3. Получилось максимально эффектно. Начиная с внешнего вида: новичок выбежал в ярко-голубых подштанниках. «Карпинские штанишки больше всего запомнились. Болельщики ЦСКА до сих пор их вспоминают», — рассказывал в интервью «Чемпионату» давний армейский поклонник Андрей Тепло.

Валерий Карпин в «Спартаке» Фото: Александр Яковлев/ТАСС

«Тогда все были под одну гребёнку, а Валерка любил выделяться», — говорил Геннадий Перепаденко, которого Карпин как раз заменил. Валерий умело переключил внимание с рейтузов на свою игру: два его прострела привели к камбэку! Сначала в роли завершителя выступил защитник ЦСКА Сергей Фокин, затем — спартаковец Сергей Родионов.

В книге «Романцев: правда обо мне и «Спартаке» Карпин подробно вспомнил те счастливые мгновения: «Сначала я ошибся, «наварил» в центре поля, после чего соперники повели со счётом 4:3. Мандраж у меня был сумасшедший. Полный «Олимпийский», впервые выхожу на домашнем поле в футболке «Спартака». Я обычно хорошо помню свои матчи, но тут всё было как в тумане. О том, что надо реабилитироваться, я не думал. Понимание было другое: я потерял мяч, из-за меня забили гол, меня завтра выгонят из «Спартака». Слава богу, потом я сделал эти два прострела, после которых мы вырвали победу. После матча Олег Романцев улыбнулся в раздевалке: «Да, таких футболистов у нас ещё не было. В первый раз вышел на поле и сначала «привёз», а потом сделал два гола».

«Спартак» в те времена испытывал большие проблемы с деньгами и завершил сезон пятым. Тем не менее та встреча явно скрасила горечь.

В 1993-м Карпин помогал «Спартаку» громить «Динамо» и ЦСКА с общей разностью 9:0

В 2011 году Карпин рассуждал для «Советского спорта» о важности дерби: «Известная присказка: «Обыграйте ЦСКА — мы всё простим». Думаю всё же, что это в большей степени преувеличение. Потому как если мы займём 14-е место, но при этом обыграем ЦСКА, болельщики нам этого не простят. Поэтому следует помнить, что важны как результаты дерби, так и итоги чемпионата. Что толку от побед в отдельно взятых матчах, если результат чемпионата неудовлетворительный?

Когда вернулся в Россию после завершения карьеры в Испании, сильно удивился, узнав и поняв, что главный соперник «Спартака» теперь ЦСКА. В годы моей карьеры в «Спартаке» в 90-х никаким дерби с ЦСКА и не пахло. Тогда наиболее принципиальным соперником считалось «Динамо», у бело-голубых подобралась большая группа хороших футболистов: Кобелев, Кирьяков, Добровольский… Потом уже, в середине 90-х, наступило время серьёзного соперничества с «Аланией».

В 90-х «Спартак» действительно был гораздо мощнее ЦСКА. Но даже так теннисные 6:0 в июне 1993-го особенно выделяются. Как-никак самая крупная победа в истории главного дерби страны, если не учитывать чемпионат Москвы 1920-х и 1930-х: там бывали и счета вроде 10:1 (в пользу тогда ещё ЦДКА в 1925-м) или 8:0 (в пользу спартаковцев в 1935-м).

Валерий Карпин Фото: РИА Новости

Армейцы за полгода до антирекорда феерично убрали в Лиге чемпионов «Барселону» (3:2), но весной страдали: лишились нескольких лидеров, увязли во второй части таблицы. Красно-белые этим воспользовались. Карпин и Владимиру Бесчастных отдал, и сам издали красиво положил в дальний угол. Забавно, что тогда комментаторы произносили его фамилию с ударением на второй слог. Олег Романцев сидел на скамейке и не мог сдержать улыбки.

«Спартак» тогда в чемпионате был номером один — без конкуренции. Состав — вся сборная России! Против меня, например, Андрей Иванов играл. Я выхожу, а тут, здрасьте — защитник национальной команды. Если у них Черенков в запасе сидел — о чём вообще говорить?!» — оправдывался Роман Орещук, которому на момент матча было 17 лет.

С «Динамо» «Спартак» играл за полтора месяца до этого. И там Карпин тоже забил, хотя разница получилась скромнее — «всего-то» 3:0.

Первый разгром ЦСКА за 14 лет и капитуляция Слуцкого

Теперь — про Карпина-тренера. В августе 2013-го «Спартак» откровенно «поплыл»: поражение от «Амкара», знаменитый вылет из квалификации Лиги Европы от швейцарского «Санкт-Галлена». Вера в Валеру у болельщиков постепенно гасла, и тут состоялось легендарное дерби с ЦСКА. Красно-белые до него не громили армейцев с 1999-го! Болельщики со стажем наверняка помнят, как Василий Баранов, Егор Титов и дважды Артём Безродный наказали принципиальных соперников. Преемники показали, что тоже так могут.

Карпин заслужил прощение за европейский позор чистейшим превосходством. Поначалу не использовали уйму моментов. Юра Мовсисян, например, заряжал в штангу. А затем хоп, и забил Араз Озбилиз. Хоп, и сработала домашняя заготовка при розыгрыше углового, которую реализовал Дмитрий Комбаров. Хоп, и завершил расстрел Сергей Паршивлюк.

«Всю неделю «Спартак» целенаправленно готовился к важной встрече. Всё, что планировали, сумели воплотить на поле», — констатировал Карпин. Леонид Слуцкий стойко принял поражение: «Сложно выделить какие-то главные причины. Мы действительно проиграли «Спартаку» по всем статьям. Когда команда выглядит так неубедительно — в первую очередь в этом виноват я».

Выводы были сделаны верные: ЦСКА выдал на финише 10 побед кряду и финишировал первым, а красно-белые закончили шестыми. Уже без Карпина. Вспоминаем его цитату в одном из предыдущих абзацев: «Что толку от побед в отдельно взятых матчах, если результат чемпионата неудовлетворительный?» Следующего разгрома армейцев ждали четыре года.

Матч «Спартака» с ЦСКА (22.09.2013) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин подавал в отставку. Команда отстояла его и устроила кубковую перестрелку

Специально перенесёмся по хронологии на два года назад — просто дерби в том году получилось ярким с обеих сторон. Старт 2011-го у «Спартака», мягко говоря, не сложился. «Порту» за два матча плей-офф Лиги Европы угостил красно-белые аж 10 мячами (10:3). Тогда и состоялся откровенный разговор с болельщиками, где Карпин выдавал перл за перлом: «Кариока сегодня лучшим был», «Фалькао к нам не поедет», «Твенте» тройку загрузил. С Бруну Алвешем и Данни!»

После пяти туров Премьер-Лиги спартаковцы очутились на 16-м месте. Ещё раз, 16-м! «Я вырезал таблицу со «Спартаком» на последнем месте», — то ли шутил, то ли нет Сергей Семак. Карпин подал в отставку и отрапортовал, что совет директоров клуба её удовлетворил. Футболисты поддержали тренера и вышли на встречу с «Краснодаром» в футболках с его изображением. Заодно победив (2:1).

Футболисты «Спартака» в майках с поддержкой Карпина в матче с «Краснодаром» в 2011 году Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Валерий Георгиевич остался в роли исполняющего обязанности. Так получилось переиграть «Спартак-Нальчик» и ЦСКА (по 1:0). Следом Карпин произнёс пророческую фразу: «Я ничего не говорил, что нам надо играть 3:3 — это не от меня зависело. Говорят же, от тренера в «Спартаке» ничего не зависит — ничего и не зависело».

Через две недели в полуфинале Кубка настала новая дуэль с армейцами. И действительно расписали 3:3! В основное время. Забил Томаш Нецид? Дмитрию Комбарову вроде бы случайно удался удар с отскоком от газона в девятку. Он, конечно же, потом утверждал, что так и планировал.

Ари вывел «Спартак» вперёд, и Василий Уткин во время трансляции закаламбурил: «Ари! Ари! Ори, спартаковская трибуна! Ори, вопи, скачи, жги!» Позже последовала другая фраза: «Какая игра, какая игра! Это клубника со сливками, а не игра!» Просто Сейду Думбия делал 2:2, Ибсон — 3:2, а Вагнер Лав — сравнял!

Дополнительное время прошло без голов. В серии пенальти Комбаров не переиграл Акинфеева, и дальше шагнул ЦСКА. Вердикт Карпина: «Вам, наверное, понравилась игра: много голов, много моментов замечательных. Мне игра, естественно, не понравилась. Лучше 1:0 выиграть, чем сыграть 3:3 и тем более проиграть по пенальти». Но кто мог упрекнуть за настолько яркое и бескомпромиссное поражение?

Валерий Карпин в матче Кубка России с ЦСКА 14 лет назад Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Два культовых мини-интервью. Одно — вообще без слов

Как сделать так, чтобы ты сказал несколько слов или вообще промолчал, однако все будут обсуждать тебя, а не дерби? Нужно быть Валерием Карпиным. Первый случай — из марта 2010-го. «Спартак» Карпина уступил в 1-м туре «Динамо». Также сильно накалила обстановку вторая жёлтая Александра Шешукова у красно-белых — её не постеснялся показать только начинавший судейскую карьеру Сергей Карасёв.

У красно-белых зажечь не получилось. А вот у их тренера после матча — вполне: «Обе команды были не готовы. Как говорится: игра была равна, играли два… Но одной повезло больше — случайный отскок и гол», — по-чёрному съюморил Карпин. Какое слово он не стал произносить, догадаться нетрудно.

Менее крылатое, но всё равно заметное высказывание: «Обращаю внимание, что судья Карасёв — это совершенно не уровень Премьер-Лиги. Первая жёлтая карточка Шешукову была показана на пустом месте. Но он в перерыве сказал, что удалит, — и удалил».

Сергей Карасёв и Валерий Карпин Фото: РИА Новости

Второй случай произошёл два года спустя. И тоже после дерби «Спартака» с «Динамо». Ранее в очередной раз всплыла тема антиспартаковского заговора. Так на неё в 2011 году реагировал Карпин, когда Веллитона за знаменитое столкновение с Игорем Акинфеевым дисквалифицировали на шесть матчей: «Я не говорю, что это заговор. Не знаю, заговор это или не заговор. Так получается, случайно или нет. Каждый может думать что угодно. Я реально думаю, что это так».

И вот отвечающий за юмор корреспондент передачи «Удар головой» с серьёзным тоном, без малейшего намёка на комедию, обратился к Валерию Георгиевичу: «Считаете ли вы сегодняшнюю погоду частью антиспартаковского заговора?» Ответа не последовало. Тренер просто развернулся и ушёл, а видео с названием «Самое короткое интервью» собирало множество просмотров и стало мемом.

Что также заслуживает упоминания

1. Легендарный финал Кубка в 1994-м. «Спартак» в противостоянии с ЦСКА за счёт голов Игоря Ледяхова и Карпина повёл 2:0 к 11-й минуте, однако дальше забивали исключительно армейцы — Владислав Радимов и Дмитрий Быстров. В серии пенальти будущий соратник Станислава Черчесова Гинтарас Стауче потащил два удара, и красно-белые взяли первый Кубок России. С тех пор «Спартак» проиграл семь кубковых серий пенальти подряд. Последнюю — совсем недавно во встрече с махачкалинским «Динамо».

2. В августе 2002-го Карпин сменил «Сельту» на «Реал Сосьедад». И сразу же, в 1-м туре, состоялось баскское дерби с «Атлетиком». Кто открыл счёт? Россиянин, разумеется. Спасибо Сандеру Вестервельду, который неловко выбил руками мяч прямо в него и позволил поразить пустые ворота из-за пределов штрафной. В итоге победили (4:2). За сан-себастьянцев также играли Дмитрий Хохлов и Хаби Алонсо.

Валерий Карпин в составе команды «Реал Сосьедад» Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

3. Осенью 2009-го «Спартак» пытался угнаться за «Рубином» и выдал пять побед кряду. Одна из них — октябрьский разгром «Локомотива». Команда Карпина доминировала и усилиями Джано Ананидзе, Веллитона и Квинси Овусу-Абейе закинула сопернику по дерби три безответных мяча. «Вот это команда! Была борьба, желание. Спасибо игрокам за терпение, за самоотдачу», — радостный комментарий Валерия Георгиевича. «Вот это тренер-гендиректор!» — могли бы ответить ему футболисты.

4. В октябре 2011-го, в 29-м туре переходного сезона, «Спартак» и «Локомотив» цеплялись за топ-3. Карпин выпустил Дмитрия Комбарова на непривычной позиции в центре поля, а Эммануэль Эменике оформил хет-трик. Позже нигериец признался: тренер называл его и Ари «шоколадками». Но их такое обращение не задевало. «Это мой отец. Он очень много помогал, поддерживал. Сделал так, что я начал чувствовать: «Спартак» — мой дом», — характеристика от нападающего.

5. В июле 2013-го «Спартак» закинул в ворота «Динамо» четыре гола за первый тайм! С центральным защитником Кариокой! Когда у Карпина уточнили, понравился ли ему такой эксперимент, он ответил в своём стиле: «На результат посмотрите, и всё понятно станет. В обороне особых проблем не было, с мячом он обращается хорошо. На что рассчитывали, то и получилось. А что касается позиции, у нас, к счастью, есть ещё центральные защитники». Ах да, Хосе Хурадо оформил дубль. Также отличились Павел Яковлев и Эменике. У динамовцев во второй половине забил Андрей Воронин.