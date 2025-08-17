Скидки
Главная Футбол Статьи

Валерий Карпин в дерби как футболист и тренер: голы, культовые матчи и фразы, победы, поражения, Спартак, Динамо, ЦСКА, Локомотив

«Было понимание: меня завтра выгонят из «Спартака». Карпин всегда феерил в дерби
Георгий Илющенко
Карпин всегда феерил в дерби
Аудио-версия:
Комментарии
Сегодня у него первый подобный матч в статусе тренера «Динамо». А раньше было всё — от голубых подштанников до эпичных мини-интервью.

Сегодня в Мир РПЛ состоится важнейший матч между «Динамо» и ЦСКА. У бело-голубых старт совсем не задался. Возможно, именно теперь настанет переломный момент? Валерий Карпин давно не участвовал в дерби, но ранее не раз оказывался в их эпицентре и как футболист, и как тренер. Самое время вспомнить несколько знаковых случаев.

Голубые подштанники и феноменальный выход на замену

Переносимся в март 1990 года. Карпин только перебрался в «Спартак» из «Факела» и вышел на несколько минут во время ереванского выезда к «Арарату». А тут — первое за два с половиной года дерби с ЦСКА. С тем самым, куда его из-за военной повинности заставили перейти ранее. «Меня поставили перед выбором: или ты останешься, или мы тебя в Сибирь отправим — на самую крайнюю точку зэков охранять», — вспоминал он в интервью «СЭ».

Да, армейцы едва поднялись из Первой лиги, но уже показали себя: разгромили «Шахтёр» (4:0), заработали ничью 1:1 с будущими чемпионами — киевским «Динамо». «Спартак», понятное дело, всё равно был фаворитом. Всё-таки действующие победители лиги. Пропустив быстрый гол от Валерия Брошина, они доказали статус делом и к 26-й минуте вели 3:1. А потом начался триллер. Игорь Корнеев оформил хет-трик, и вот ЦСКА уже ведёт!

Карпин появился на поле за 18 минут до финального свистка — тогда на табло светились ещё 3:3. Получилось максимально эффектно. Начиная с внешнего вида: новичок выбежал в ярко-голубых подштанниках. «Карпинские штанишки больше всего запомнились. Болельщики ЦСКА до сих пор их вспоминают», — рассказывал в интервью «Чемпионату» давний армейский поклонник Андрей Тепло.

Валерий Карпин в «Спартаке»

Валерий Карпин в «Спартаке»

Фото: Александр Яковлев/ТАСС

«Тогда все были под одну гребёнку, а Валерка любил выделяться», — говорил Геннадий Перепаденко, которого Карпин как раз заменил. Валерий умело переключил внимание с рейтузов на свою игру: два его прострела привели к камбэку! Сначала в роли завершителя выступил защитник ЦСКА Сергей Фокин, затем — спартаковец Сергей Родионов.

В книге «Романцев: правда обо мне и «Спартаке» Карпин подробно вспомнил те счастливые мгновения: «Сначала я ошибся, «наварил» в центре поля, после чего соперники повели со счётом 4:3. Мандраж у меня был сумасшедший. Полный «Олимпийский», впервые выхожу на домашнем поле в футболке «Спартака». Я обычно хорошо помню свои матчи, но тут всё было как в тумане. О том, что надо реабилитироваться, я не думал. Понимание было другое: я потерял мяч, из-за меня забили гол, меня завтра выгонят из «Спартака». Слава богу, потом я сделал эти два прострела, после которых мы вырвали победу. После матча Олег Романцев улыбнулся в раздевалке: «Да, таких футболистов у нас ещё не было. В первый раз вышел на поле и сначала «привёз», а потом сделал два гола».

«Спартак» в те времена испытывал большие проблемы с деньгами и завершил сезон пятым. Тем не менее та встреча явно скрасила горечь.

В 1993-м Карпин помогал «Спартаку» громить «Динамо» и ЦСКА с общей разностью 9:0

В 2011 году Карпин рассуждал для «Советского спорта» о важности дерби: «Известная присказка: «Обыграйте ЦСКА — мы всё простим». Думаю всё же, что это в большей степени преувеличение. Потому как если мы займём 14-е место, но при этом обыграем ЦСКА, болельщики нам этого не простят. Поэтому следует помнить, что важны как результаты дерби, так и итоги чемпионата. Что толку от побед в отдельно взятых матчах, если результат чемпионата неудовлетворительный?

Когда вернулся в Россию после завершения карьеры в Испании, сильно удивился, узнав и поняв, что главный соперник «Спартака» теперь ЦСКА. В годы моей карьеры в «Спартаке» в 90-х никаким дерби с ЦСКА и не пахло. Тогда наиболее принципиальным соперником считалось «Динамо», у бело-голубых подобралась большая группа хороших футболистов: Кобелев, Кирьяков, Добровольский… Потом уже, в середине 90-х, наступило время серьёзного соперничества с «Аланией».

В 90-х «Спартак» действительно был гораздо мощнее ЦСКА. Но даже так теннисные 6:0 в июне 1993-го особенно выделяются. Как-никак самая крупная победа в истории главного дерби страны, если не учитывать чемпионат Москвы 1920-х и 1930-х: там бывали и счета вроде 10:1 (в пользу тогда ещё ЦДКА в 1925-м) или 8:0 (в пользу спартаковцев в 1935-м).

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: РИА Новости

Армейцы за полгода до антирекорда феерично убрали в Лиге чемпионов «Барселону» (3:2), но весной страдали: лишились нескольких лидеров, увязли во второй части таблицы. Красно-белые этим воспользовались. Карпин и Владимиру Бесчастных отдал, и сам издали красиво положил в дальний угол. Забавно, что тогда комментаторы произносили его фамилию с ударением на второй слог. Олег Романцев сидел на скамейке и не мог сдержать улыбки.

«Спартак» тогда в чемпионате был номером один — без конкуренции. Состав — вся сборная России! Против меня, например, Андрей Иванов играл. Я выхожу, а тут, здрасьте — защитник национальной команды. Если у них Черенков в запасе сидел — о чём вообще говорить?!» — оправдывался Роман Орещук, которому на момент матча было 17 лет.

С «Динамо» «Спартак» играл за полтора месяца до этого. И там Карпин тоже забил, хотя разница получилась скромнее — «всего-то» 3:0.

Первый разгром ЦСКА за 14 лет и капитуляция Слуцкого

Теперь — про Карпина-тренера. В августе 2013-го «Спартак» откровенно «поплыл»: поражение от «Амкара», знаменитый вылет из квалификации Лиги Европы от швейцарского «Санкт-Галлена». Вера в Валеру у болельщиков постепенно гасла, и тут состоялось легендарное дерби с ЦСКА. Красно-белые до него не громили армейцев с 1999-го! Болельщики со стажем наверняка помнят, как Василий Баранов, Егор Титов и дважды Артём Безродный наказали принципиальных соперников. Преемники показали, что тоже так могут.

Валерий Карпин Подробнее

Карпин заслужил прощение за европейский позор чистейшим превосходством. Поначалу не использовали уйму моментов. Юра Мовсисян, например, заряжал в штангу. А затем хоп, и забил Араз Озбилиз. Хоп, и сработала домашняя заготовка при розыгрыше углового, которую реализовал Дмитрий Комбаров. Хоп, и завершил расстрел Сергей Паршивлюк.

«Всю неделю «Спартак» целенаправленно готовился к важной встрече. Всё, что планировали, сумели воплотить на поле», — констатировал Карпин. Леонид Слуцкий стойко принял поражение: «Сложно выделить какие-то главные причины. Мы действительно проиграли «Спартаку» по всем статьям. Когда команда выглядит так неубедительно — в первую очередь в этом виноват я».

Выводы были сделаны верные: ЦСКА выдал на финише 10 побед кряду и финишировал первым, а красно-белые закончили шестыми. Уже без Карпина. Вспоминаем его цитату в одном из предыдущих абзацев: «Что толку от побед в отдельно взятых матчах, если результат чемпионата неудовлетворительный?» Следующего разгрома армейцев ждали четыре года.

Матч «Спартака» с ЦСКА (22.09.2013)

Матч «Спартака» с ЦСКА (22.09.2013)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин подавал в отставку. Команда отстояла его и устроила кубковую перестрелку

Специально перенесёмся по хронологии на два года назад — просто дерби в том году получилось ярким с обеих сторон. Старт 2011-го у «Спартака», мягко говоря, не сложился. «Порту» за два матча плей-офф Лиги Европы угостил красно-белые аж 10 мячами (10:3). Тогда и состоялся откровенный разговор с болельщиками, где Карпин выдавал перл за перлом: «Кариока сегодня лучшим был», «Фалькао к нам не поедет», «Твенте» тройку загрузил. С Бруну Алвешем и Данни!»

После пяти туров Премьер-Лиги спартаковцы очутились на 16-м месте. Ещё раз, 16-м! «Я вырезал таблицу со «Спартаком» на последнем месте», — то ли шутил, то ли нет Сергей Семак. Карпин подал в отставку и отрапортовал, что совет директоров клуба её удовлетворил. Футболисты поддержали тренера и вышли на встречу с «Краснодаром» в футболках с его изображением. Заодно победив (2:1).

Футболисты «Спартака» в майках с поддержкой Карпина в матче с «Краснодаром» в 2011 году

Футболисты «Спартака» в майках с поддержкой Карпина в матче с «Краснодаром» в 2011 году

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Валерий Георгиевич остался в роли исполняющего обязанности. Так получилось переиграть «Спартак-Нальчик» и ЦСКА (по 1:0). Следом Карпин произнёс пророческую фразу: «Я ничего не говорил, что нам надо играть 3:3 — это не от меня зависело. Говорят же, от тренера в «Спартаке» ничего не зависит — ничего и не зависело».

Через две недели в полуфинале Кубка настала новая дуэль с армейцами. И действительно расписали 3:3! В основное время. Забил Томаш Нецид? Дмитрию Комбарову вроде бы случайно удался удар с отскоком от газона в девятку. Он, конечно же, потом утверждал, что так и планировал.

Ари вывел «Спартак» вперёд, и Василий Уткин во время трансляции закаламбурил: «Ари! Ари! Ори, спартаковская трибуна! Ори, вопи, скачи, жги!» Позже последовала другая фраза: «Какая игра, какая игра! Это клубника со сливками, а не игра!» Просто Сейду Думбия делал 2:2, Ибсон — 3:2, а Вагнер Лав — сравнял!

Дополнительное время прошло без голов. В серии пенальти Комбаров не переиграл Акинфеева, и дальше шагнул ЦСКА. Вердикт Карпина: «Вам, наверное, понравилась игра: много голов, много моментов замечательных. Мне игра, естественно, не понравилась. Лучше 1:0 выиграть, чем сыграть 3:3 и тем более проиграть по пенальти». Но кто мог упрекнуть за настолько яркое и бескомпромиссное поражение?

Валерий Карпин в матче Кубка России с ЦСКА 14 лет назад

Валерий Карпин в матче Кубка России с ЦСКА 14 лет назад

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Два культовых мини-интервью. Одно — вообще без слов

Как сделать так, чтобы ты сказал несколько слов или вообще промолчал, однако все будут обсуждать тебя, а не дерби? Нужно быть Валерием Карпиным. Первый случай — из марта 2010-го. «Спартак» Карпина уступил в 1-м туре «Динамо». Также сильно накалила обстановку вторая жёлтая Александра Шешукова у красно-белых — её не постеснялся показать только начинавший судейскую карьеру Сергей Карасёв.

У красно-белых зажечь не получилось. А вот у их тренера после матча — вполне: «Обе команды были не готовы. Как говорится: игра была равна, играли два… Но одной повезло больше — случайный отскок и гол», — по-чёрному съюморил Карпин. Какое слово он не стал произносить, догадаться нетрудно.

Менее крылатое, но всё равно заметное высказывание: «Обращаю внимание, что судья Карасёв — это совершенно не уровень Премьер-Лиги. Первая жёлтая карточка Шешукову была показана на пустом месте. Но он в перерыве сказал, что удалит, — и удалил».

Сергей Карасёв и Валерий Карпин

Сергей Карасёв и Валерий Карпин

Фото: РИА Новости

Второй случай произошёл два года спустя. И тоже после дерби «Спартака» с «Динамо». Ранее в очередной раз всплыла тема антиспартаковского заговора. Так на неё в 2011 году реагировал Карпин, когда Веллитона за знаменитое столкновение с Игорем Акинфеевым дисквалифицировали на шесть матчей: «Я не говорю, что это заговор. Не знаю, заговор это или не заговор. Так получается, случайно или нет. Каждый может думать что угодно. Я реально думаю, что это так».

И вот отвечающий за юмор корреспондент передачи «Удар головой» с серьёзным тоном, без малейшего намёка на комедию, обратился к Валерию Георгиевичу: «Считаете ли вы сегодняшнюю погоду частью антиспартаковского заговора?» Ответа не последовало. Тренер просто развернулся и ушёл, а видео с названием «Самое короткое интервью» собирало множество просмотров и стало мемом.

Что также заслуживает упоминания

1. Легендарный финал Кубка в 1994-м. «Спартак» в противостоянии с ЦСКА за счёт голов Игоря Ледяхова и Карпина повёл 2:0 к 11-й минуте, однако дальше забивали исключительно армейцы — Владислав Радимов и Дмитрий Быстров. В серии пенальти будущий соратник Станислава Черчесова Гинтарас Стауче потащил два удара, и красно-белые взяли первый Кубок России. С тех пор «Спартак» проиграл семь кубковых серий пенальти подряд. Последнюю — совсем недавно во встрече с махачкалинским «Динамо».

2. В августе 2002-го Карпин сменил «Сельту» на «Реал Сосьедад». И сразу же, в 1-м туре, состоялось баскское дерби с «Атлетиком». Кто открыл счёт? Россиянин, разумеется. Спасибо Сандеру Вестервельду, который неловко выбил руками мяч прямо в него и позволил поразить пустые ворота из-за пределов штрафной. В итоге победили (4:2). За сан-себастьянцев также играли Дмитрий Хохлов и Хаби Алонсо.

Валерий Карпин в составе команды «Реал Сосьедад»

Валерий Карпин в составе команды «Реал Сосьедад»

Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

3. Осенью 2009-го «Спартак» пытался угнаться за «Рубином» и выдал пять побед кряду. Одна из них — октябрьский разгром «Локомотива». Команда Карпина доминировала и усилиями Джано Ананидзе, Веллитона и Квинси Овусу-Абейе закинула сопернику по дерби три безответных мяча. «Вот это команда! Была борьба, желание. Спасибо игрокам за терпение, за самоотдачу», — радостный комментарий Валерия Георгиевича. «Вот это тренер-гендиректор!» — могли бы ответить ему футболисты.

4. В октябре 2011-го, в 29-м туре переходного сезона, «Спартак» и «Локомотив» цеплялись за топ-3. Карпин выпустил Дмитрия Комбарова на непривычной позиции в центре поля, а Эммануэль Эменике оформил хет-трик. Позже нигериец признался: тренер называл его и Ари «шоколадками». Но их такое обращение не задевало. «Это мой отец. Он очень много помогал, поддерживал. Сделал так, что я начал чувствовать: «Спартак» — мой дом», — характеристика от нападающего.

5. В июле 2013-го «Спартак» закинул в ворота «Динамо» четыре гола за первый тайм! С центральным защитником Кариокой! Когда у Карпина уточнили, понравился ли ему такой эксперимент, он ответил в своём стиле: «На результат посмотрите, и всё понятно станет. В обороне особых проблем не было, с мячом он обращается хорошо. На что рассчитывали, то и получилось. А что касается позиции, у нас, к счастью, есть ещё центральные защитники». Ах да, Хосе Хурадо оформил дубль. Также отличились Павел Яковлев и Эменике. У динамовцев во второй половине забил Андрей Воронин.

