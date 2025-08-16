У Черчесова — вторая победа подряд в РПЛ! Даже яркие «Крылья» ничего не смогли сделать

Теперь к «Ахмату» относятся иначе. В первую очередь — соперники. Нет, и до прихода Станислава Черчесова все знали, что там собраны хорошие игроки, которые могут держать уровень. Но когда под руководством нового тренера Грозный неожиданно хлопнул «Зенит», то сразу обрёл ореол солидности. Теперь у каждой команды, кто на другой половине поля, особенный настрой. Это, например, показал «Оренбург» в Кубке, который грызся с «Ахматом» до последнего и в итоге вырвал победу.

«Крылья» образца нынешнего сезона — про дисциплину. И чёткое выполнение тренерских задач. Они готовы терпеть, играть прагматично, но с конкретной целью — набирать очки. И пока получается здорово — восемь баллов за четыре тура. Ни одного поражения и позиция в лидирующей группе. Неплохо для команды, которую в июне начали хоронить.

Вряд ли от этой встречи кто-то ожидал чего-то феерического. Черчесов в первых двух матчах показал модель, которая аналогична самарской. Эстетика футбола, голы — это всё хорошо. Но болельщика можно заманить на трибуны только результатами. Их команда и должна добиваться. Справедливости ради, ещё и победа над «Зенитом» действительно привлекла народ. Даже визуально на трибунах стало больше людей.

В плане составов тренеры вряд ли могли удивить друг друга. У «Ахмата» только одно изменение по сравнению с предыдущей встречей — Мелкадзе остался в запасе, а вместо него в основе появился Конате. У «Крыльев» не было Божина, Бабкина и Марина, зато шанс получил Ахметов, который сделал голевую в кубковой игре с «Сочи». Своеобразный аванс от Адиева. Нужно было его оправдывать.

Однако с первых минут стало понятно — сделать это Самаре будет нелегко. Грозный оперативно включил соперника в свой тягучий футбол. А потом ещё и забил быстрый гол. Настоящее комбо. Навес с углового, мяч через рикошет столкнулся с головой Касинтуры, а потом переместился в ворота.

Идеальный сюжет для «Ахмата», который, по сути, сделал половину дела. Дальше можно было держать счёт, а по возможности его увеличить. И по первому тайму это работало идеально. Ведь «Крылья» никак не могли найти себя в атаке. Ахметов явно нервничал и много ошибался, Сутормин тоже не знал, что делать с мячом у чужой штрафной, Ракова смяли мощные защитники Грозного. Всё закончилось нулём опасных моментов и тремя ударами в сторону ворот. Даже всерьёз вспомнить нечего.

Естественно, Адиев понимал — надо что-то менять. И после первого тайма отправил отдыхать Сутормина, который совсем не попал в игру. Вместо него вышел Рассказов. Но тут снова неудача — в начале второго тайма после углового Рахманович отмахнулся от Самородова, а судья посчитал, что это пенальти. Видеоассистенты подтвердили его решение. К мячу подошёл Конате, и счёт стал 2:0.

По сути, это приговор, учитывая стиль «Ахмата». Нет, «Крылья» не ушли в раздевалку. Не бросили играть. Пытались что-то придумать, но практического смысла это не имело. Весь вопрос был только в том, забьют ли команды ещё. И на третий мяч у Грозного хватило сил. Снова отличился Касинтура.

«Крылья» смогли отыграть один мяч незадолго до конца матча. Примечательно, что забил Владимир Игнатенко, для которого гол стал первым в РПЛ.

«Ахмат» набрал шесть очков и сравнялся по ним с «Зенитом». И уже выше «Спартака». Но, чтобы догнать «Крылья», надо ещё поработать.