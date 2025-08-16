Сезон «Барсы» начался со скандального гола! А соперник остался вдевятером ещё до перерыва

«Барселона» открыла сезон победой в 1-м туре Примеры над «Мальоркой». Но после этой встречи будет больше разговоров о судействе, а не об игре команды Ханс-Дитера Флика.

Каталонский клуб продолжает испытывать проблемы с заявкой игроков. Только в день матча с «Мальоркой» стало известно, что «Барселона» смогла зарегистрировать двух своих новичков – голкипера Гарсию и форварда Рашфорда. Жоан сразу был включён в стартовый состав, а вот Маркус начал эту встречу на скамейке запасных.

С первых минут вся игра шла на половине поля команды Хагобы Аррасате. «Барселона» владела мячом более 70% времени, тогда как соперник защищался низким блоком – по ситуации у «Мальорки» пятым в линию обороны садился опорник. Тем не менее это не уберегло хозяев от пропущенного мяча уже на седьмой минуте. Очень простой гол соорудил чемпион Испании! Ямаль сначала сохранил улетавший в аут мяч, а затем вырезал кросс справа на Рафинью, которого пустил за спину Морей. Бразилец забил головой с нескольких метров.

Рафинья Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Мальорка», как и все противники «Барселоны» в прошлом сезоне, пыталась убегать в контратаки за счёт забросов за спины защитникам каталонцев – команда Флика держала линию обороны на уровне центральной линии. Но до 20-й минуты у хозяев было лишь одно касание в чужой штрафной. Гарсия отдыхал. Только в середине первого тайма, когда Ямаль зачём-то полез в обводку при выходе из обороны и потерял мяч, у новичка «Барсы» появилась работа. Мурики размял его несложным ударом.

А вскоре после этого команда Флика забила гол, который наверняка вызовет скандал в Испании. В той атаке Ямаль зарядил издали – попал в голову Раильо. Капитан «Мальорки» упал в штрафной, схватился за голову. Это был нокдаун. Тем не менее судья Монтеро не остановил игру, а футболисты «Барселоны» не стали выбивать мяч. Когда Торрес (заменявший в роли форварда травмированного Левандовского) пробил из-за штрафной, вратарь Роман даже не прыгнул. Рефери гол засчитал – хозяева негодовали.

«Барселона» забила два мяча двумя ударами в створ. «Мальорка» же завершала первый тайм… вдевятером! На исходе получаса Морланес заработал вторую жёлтую карточку за фол на Ямале, а перед перерывом Мурики получил прямую красную, попав высоко поднятой ногой по лицу вратарю Гарсии. Только благодаря VAR Монтеро разглядел фол на удаление. Разумеется, в раздевалки судейская бригада уходила под свист и брань с трибун.

Эмоций, мелких стычек игроков было много, а вот футбол фактически закончился. Второй тайм превратился в хорошую тренировку для «Барселоны». Команда Флика спокойно контролировала мяч, имея преимущество в два человека, и шла за третьим голом. У «Мальорки» оставалась одна задача – не развалиться, не получить разгром мячей в пять-семь. Почему-то немецкий тренер не спешил с дебютом Рашфорда, выпустив в перерыве только Ольмо вместо Фермина.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» появился на поле лишь в середине тайма, когда Флик сделал тройную замену. Одновременно состоялась премьера в первой команде «Барселоны» 18-летнего Торрентса. Юный левый защитник добавил огня на своём фланге. Каталонцы продолжали наступать, тем не менее никак не могли забить. «Мальорка» кое-как отбивалась, иногда ей откровенно везло. Сначала Рафинья попал в штангу, потом ещё и Ольмо. В линию обороны у чемпиона опускался также де Йонг, а с выходом Кунде в центр передвинулся другой Гарсия – Эрик.

«Барселона» нанесла за тайм 17 ударов против двух у «Мальорки» (в створ – 6:0), но, как ни удивительно, не забила девятерым до компенсированного времени. Рашфорд даже в этих обстоятельствах ничего сверхъестественного не показал. А на 90+4-й минуте Ямаль всё-таки превратил победу каталонцев в крупную. Ламин завёлся после конфликта с соперником и наказал хозяев красивым голом. В фирменном стиле сместился с фланга в центр, уйдя от троих, и точно выстрелил из полукруга. Таким образом, Ямаль начал новый сезон с 1+1.