«Бавария» выгрызла первый трофей сезона в Германии! А Диас посвятил дебютный гол Жоте

«Штутгарт» отыграл один мяч в конце, но на полноценный камбэк времени не хватило. Есть дебютный Суперкубок для Кейна!

Пока остальные немецкие клубы развлекаются в Кубке Германии с командами из дивизионов ниже, «Штутгарт» с «Баварией» насмерть бодались за первый трофей сезона.

Первые минуты игры сопровождались традиционными немецкими прессинг-перепалками и фолами. Иногда «Бавария» разбавляла события подходами к чужим воротам: например, на первых минутах Горецка чуть не забил ударом через себя.

Первый по-настоящему опасный момент тут же реализовался в гол. Мюнхенцы перехватили мяч в центре поля, передачами в касание доставили его Олисе, после чего француз закинул мяч в штрафную на Кейна. Защитник Хакес, пытаясь прервать подачу, в итоге лишь подкорректировал её и сам вложил мяч на ногу Гарри. Англичанин не тратил времени на обработку и мгновенно поразил нижний угол ворот.

Гол Гарри Кейна Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

«Штутгарт» не расклеился и создал несколько сочных моментов. Сначала Дениз Ундав плотным выстрелом из-за штрафной пробудил Нойера, а через минуту команда вывела Вольтемаде один на один с Мануэлем — вратарь вытащил удар в упор от соперника.

После этого «Штутгарт» расстроился и в первом тайме не засвечивался в атаке. «Бавария» в целом тоже не форсировала события. Было интересное забегание Лаймера с ударом рядом с перекладиной, а также два момента в концовке тайма: удар Олисе головой после розыгрыша штрафного и забег Лаймера к воротам, который прервался из-за фола Миттельштедта. Было похоже на фол последней надежды, но вместе с Максимилианом находился ещё один защитник, так что ограничились жёлтой.

Ник Вольтемаде Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Второй тайм «Штутгарт» начал очень интересно: раздавали стеночки с забеганиями, Ундав опасно пробил со штрафного, а Юпамекано чуть не «привёз» пенальти. Обладатели кубка хорошо перегружали фланги и умело доминировали при владении. А ещё Вольтемаде показал, почему мюнхенцы так боролись за него этим летом. При своей громадности Ник очень пластичен и хорош в подыгрыше, помогал атаке из опорной зоны.

Во второй четверти тайма «Бавария» вспомнила о статусе фаворита и вернула владение, но глобально запомнилась лишь ударом Кейна из офсайда. Когда начиналась третья четверть, казалось, «Штутгарт» продолжит наступление к воротам Нойера. Тем более Джейми Левелинг на 75-й минуте едва не сравнял: сместился в центр и мощнейше пробил в створ, задев голову Юпамекано. Мяч слегка поменял траекторию, этого было достаточно для дезориентации Нойера, однако Мануэль за доли секунды отреагировал на удар и спас.

Но какой смысл в стараниях «Штутгарта», если «Бавария» способна включиться в самый случайный момент и забить? Уже спустя минуту мюнхенцы помчали в контратаку, довели мяч на правый фланг до Гнабри, а тот навесом нашёл Луиса Диаса на позиции центрфорварда — колумбиец спрятался за спинами чужих защитников и головой забил дебютный мяч за «Баварию». После чего отпраздновал гол в стиле бывшего одноклубника по «Ливерпулю» — погибшего в начале июля Диогу Жоты.

Диас порадовал и в отрыве от гола: хорошо отрабатывал без мяча, порой опускался в линию защиты. Хочется верить, что в итоге Луис проявит себя лучше, чем проследовавший в своё время по аналогичному маршруту Мане.

Луис Диас Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

«Штутгарт» вроде как всё понял и без энтузиазма проводил оставшиеся минуты игры, однако на последней минуте сократил отставание после розыгрыша аута. Впрочем, там много вопросов и к обороне «Баварии»: лидеры будто не восприняли всерьёз стандарт соперника и упустили Левелинга в штрафной — Джейми в упор пробил Нойера после скидки от Андреса. Но в камбэк совсем не верилось: до финального свистка оставалось несколько секунд, и «Штутгарту» банально не хватило времени и сил для конечного штурма.

Статистика «Штутгарта» в очных матчах с мюнхенцами по-прежнему ужасна: всего две победы в последних 20 встречах. А у немецкого гегемона всё хорошо: они забрали 11-й Суперкубок Германии.