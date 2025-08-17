Звезда АПЛ громко меняет клуб, а ЦСКА взял колумбийца. Трансферы и слухи дня

«Спартак» тоже готовится подписать легионера из Колумбии. А Сперцян всё ближе к «Саутгемптону».

Сегодня было много интересного футбола, но завершит день по традиции обзор трансферов. Новостей с рынка, как всегда, хватает. Вот главные состоявшиеся переходы и слухи за субботу, 16 августа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

ЦСКА подписал ещё одного новичка

ЦСКА объявил о трансфере атакующего полузащитника Даниэля Руиса. Московский клуб арендовал 24-летнего игрока «Мильонариоса» до конца сезона с опцией выкупа при выполнении определённых условий. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит $ 500 тыс. плюс $ 1,5 млн. Колумбиец взял себе 19-й номер.

«Думаю, что моя сильная сторона в том, что я достаточно умный игрок. Я всё время стараюсь играть в подыгрыше с моими партнёрами. Также у меня хороший дальний удар, но мне больше нравится играть в короткий пас с партнёрами, выводить на ударную позицию, делать голевые передачи», – рассказал о себе Руис в интервью для пресс-службы ЦСКА.

В сезоне-2025 Руис провёл 24 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи в колумбийской Апертуре.

«Ноттингем Форест» купил игрока за € 43 млн

Омари Хатчинсон Фото: nottinghamforest.co.uk

В английской Премьер-лиге состоялся один более-менее заметный трансфер. Имя игрока, возможно, вам ни о чём не скажет, но стоимость новичка впечатляет. «Ноттингем Форест» приобрёл за сумму, равную € 43,4 млн, Омари Хатчинсона из «Ипсвича». Контракт подписан до июня 2030 года. 21-летний атакующий полузащитник поиграл уже за молодёжку Англии и первую сборную Ямайки. Ранее он был в академии «Арсенала» и «Челси». В прошлом сезоне Хатчинсон провёл 31 встречу в АПЛ и набрал 3+2.

Главные трансферные слухи дня

«Спартак» всё-таки берёт Куэсту?

Карлос Куэста Фото: Seskim Photo/Imago/ТАСС

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста, способный сыграть также на фланге обороны, стал ближе к переходу в «Спартак». Как сообщил NTVascainos, 26-летний колумбиец уже договорился с бразильским «Васко да Гама», но московский клуб в последний момент вмешался в трансфер и предложил игроку лучшие условия. По информации журналиста Эртана Сюзгюна, теперь Куэста хочет перейти в «Спартак», а не в «Васко да Гама».

Инсайдер Гёкхан Динч, в свою очередь, утверждает, что сумма сделки между красно-белыми и «Галатасараем» может составить € 8 млн. Напомним, ранее «Чемпионат» писал, что в шорт-листе «Спартака» есть четыре кандидата на позицию центрбека – Сауль Коко из «Торино», Кристофер Ву из «Ренна», Александер Джику из «Фенербахче» и Куэста, причём фигура колумбийца была наименее предпочтительной.

Сперцян обсудил с Галицким трансфер в «Саутгемптон»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжает переговоры по поводу перехода в «Саутгемптон», вылетевший из АПЛ в Чемпионшип. Как сообщил Arménie Football, 16 августа воспитанник «быков» должен был встретиться с владельцем клуба Сергеем Галицким, чтобы обсудить свой трансфер. Согласно источнику, Сперцян хочет уехать в Англию. Напомним, несколько дней назад стало известно, что «Саутгемптон» предложил армянскому хавбеку контракт с зарплатой в размере € 1,9 млн, которая увеличится в случае возвращения в АПЛ.

Тем временем тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл впервые высказался о возможном подписании Сперцяна.

«Есть список игроков, на которых мы обращаем внимание, и Эдуард находится в нём. Он хороший игрок. Он доказал свою состоятельность, а мы заинтересованы в хороших игроках, но это всё, или, по крайней мере, всё, что я могу сказать», – признался Стилл.

Топ-клубы Англии и Италии борются за игрока «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин может продолжить карьеру в Англии или Италии. По данным Caught Offside, на 24-летнего южнокорейца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и чемпион Серии А «Наполи». Утверждается, что Ли Кан Ин хочет получать больше игрового времени, поэтому рассматривает возможность смены клуба, а парижане готовы продать его в случае подходящего предложения. «Арсенал» уже установил прямой контракт с южнокорейцем, который в прошлом сезоне набрал 7+6 в 49 матчах, а на старте нового забил «Тоттенхэму» в Суперкубке УЕФА. Transfermarkt оценивает Ли Кан Ина в € 25 млн.

Игрок сборной Англии в шаге от перехода в «Тоттенхэм»

Эберечи Эзе Фото: Julian Finney/Getty Images

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе завершает переход в «Тоттенхэм». По информации инсайдера Фабрицио Романо, два клуба практически договорились о трансфере 27-летнего игрока. The Independent, в свою очередь, утверждает, что сумма сделки должна составить £ 55 млн без учёта бонусов. На Эзе также претендовал «Арсенал», однако «Тоттенхэм» выиграл борьбу за хавбека. В минувшем сезоне Эберечи поучаствовал в 43 встречах, забил 14 мячей и сделал 11 голевых передач.

Одной строкой