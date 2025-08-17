Звезда АПЛ громко меняет клуб, а ЦСКА взял колумбийца. Трансферы и слухи дня

Сегодня было много интересного футбола, но завершит день по традиции обзор трансферов. Новостей с рынка, как всегда, хватает. Вот главные состоявшиеся переходы и слухи за субботу, 16 августа.
Главные состоявшиеся трансферы дня
ЦСКА подписал ещё одного новичка
ЦСКА объявил о трансфере атакующего полузащитника Даниэля Руиса. Московский клуб арендовал 24-летнего игрока «Мильонариоса» до конца сезона с опцией выкупа при выполнении определённых условий. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит $ 500 тыс. плюс $ 1,5 млн. Колумбиец взял себе 19-й номер.
«Думаю, что моя сильная сторона в том, что я достаточно умный игрок. Я всё время стараюсь играть в подыгрыше с моими партнёрами. Также у меня хороший дальний удар, но мне больше нравится играть в короткий пас с партнёрами, выводить на ударную позицию, делать голевые передачи», – рассказал о себе Руис в интервью для пресс-службы ЦСКА.
В сезоне-2025 Руис провёл 24 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи в колумбийской Апертуре.
«Ноттингем Форест» купил игрока за € 43 млн
Омари Хатчинсон
Фото: nottinghamforest.co.uk
В английской Премьер-лиге состоялся один более-менее заметный трансфер. Имя игрока, возможно, вам ни о чём не скажет, но стоимость новичка впечатляет. «Ноттингем Форест» приобрёл за сумму, равную € 43,4 млн, Омари Хатчинсона из «Ипсвича». Контракт подписан до июня 2030 года. 21-летний атакующий полузащитник поиграл уже за молодёжку Англии и первую сборную Ямайки. Ранее он был в академии «Арсенала» и «Челси». В прошлом сезоне Хатчинсон провёл 31 встречу в АПЛ и набрал 3+2.
Главные трансферные слухи дня
«Спартак» всё-таки берёт Куэсту?
Карлос Куэста
Фото: Seskim Photo/Imago/ТАСС
Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста, способный сыграть также на фланге обороны, стал ближе к переходу в «Спартак». Как сообщил NTVascainos, 26-летний колумбиец уже договорился с бразильским «Васко да Гама», но московский клуб в последний момент вмешался в трансфер и предложил игроку лучшие условия. По информации журналиста Эртана Сюзгюна, теперь Куэста хочет перейти в «Спартак», а не в «Васко да Гама».
Инсайдер Гёкхан Динч, в свою очередь, утверждает, что сумма сделки между красно-белыми и «Галатасараем» может составить € 8 млн. Напомним, ранее «Чемпионат» писал, что в шорт-листе «Спартака» есть четыре кандидата на позицию центрбека – Сауль Коко из «Торино», Кристофер Ву из «Ренна», Александер Джику из «Фенербахче» и Куэста, причём фигура колумбийца была наименее предпочтительной.
Сперцян обсудил с Галицким трансфер в «Саутгемптон»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжает переговоры по поводу перехода в «Саутгемптон», вылетевший из АПЛ в Чемпионшип. Как сообщил Arménie Football, 16 августа воспитанник «быков» должен был встретиться с владельцем клуба Сергеем Галицким, чтобы обсудить свой трансфер. Согласно источнику, Сперцян хочет уехать в Англию. Напомним, несколько дней назад стало известно, что «Саутгемптон» предложил армянскому хавбеку контракт с зарплатой в размере € 1,9 млн, которая увеличится в случае возвращения в АПЛ.
Тем временем тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл впервые высказался о возможном подписании Сперцяна.
«Есть список игроков, на которых мы обращаем внимание, и Эдуард находится в нём. Он хороший игрок. Он доказал свою состоятельность, а мы заинтересованы в хороших игроках, но это всё, или, по крайней мере, всё, что я могу сказать», – признался Стилл.
Топ-клубы Англии и Италии борются за игрока «ПСЖ»
Атакующий полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин может продолжить карьеру в Англии или Италии. По данным Caught Offside, на 24-летнего южнокорейца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и чемпион Серии А «Наполи». Утверждается, что Ли Кан Ин хочет получать больше игрового времени, поэтому рассматривает возможность смены клуба, а парижане готовы продать его в случае подходящего предложения. «Арсенал» уже установил прямой контракт с южнокорейцем, который в прошлом сезоне набрал 7+6 в 49 матчах, а на старте нового забил «Тоттенхэму» в Суперкубке УЕФА. Transfermarkt оценивает Ли Кан Ина в € 25 млн.
Игрок сборной Англии в шаге от перехода в «Тоттенхэм»
Эберечи Эзе
Фото: Julian Finney/Getty Images
Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе завершает переход в «Тоттенхэм». По информации инсайдера Фабрицио Романо, два клуба практически договорились о трансфере 27-летнего игрока. The Independent, в свою очередь, утверждает, что сумма сделки должна составить £ 55 млн без учёта бонусов. На Эзе также претендовал «Арсенал», однако «Тоттенхэм» выиграл борьбу за хавбека. В минувшем сезоне Эберечи поучаствовал в 43 встречах, забил 14 мячей и сделал 11 голевых передач.
Одной строкой
- Официально: нападающий «Оренбурга» Иван Гулько перешёл на правах аренды до конца 2025 года в «Славию» из Беларуси.
- Официально: 34-летний защитник «Аталанты» Рафаэл Толой вернулся в Бразилию и подписал контракт с «Сан-Паулу» по схеме 1+1.
- Официально: «Бретфорд» за рекордные для себя £ 37+5 млн купил 23-летнего вингера «Борнмута» Данго Уаттара.
- Фабрицио Романо: «Ноттингем Форест» близок к ещё одному трансферу – покупке за € 31,5 млн нападающего «Ренна» Арно Калимуэндо.
- Фабрицио Романо: «Галатасарай» предложил «Манчестер Сити» € 10 млн за Эдерсона, но английский клуб оценивает своего вратаря дороже.
- Фабрицио Романо: Дортмундская «Боруссия» хотела арендовать у «Челси» с правом выкупа Карни Чуквуэмеку, однако лондонский клуб посчитал это предложение «оскорбительным».
- Фабрицио Романо: Куадио Коне не перейдёт из «Ромы» в «Интер» – римляне сообщили миланцам, что полузащитник не продаётся.
- Фабрицио Романо: «Неом» из Саудовской Аравии пытается организовать переход защитника «Интера» Бенжамена Павара.
- Флориан Плеттенберг: «Челси» и «Бавария» начали переговоры о трансфере Кристофера Нкунку – лондонский клуб настаивает на продаже, а мюнхенский хочет взять форварда в аренду.
- Estadio Deportivo: Антони отказывается от всех вариантов ради «Бетиса» и предложил «МЮ» продлить контракт на год, чтобы снова уйти в аренду в севильский клуб.
- Milan News 24: «Милан» активизировал переговоры о трансфере вингера «Ливерпуля» Федерико Кьезы – в игроке заинтересован лично главный тренер Массимилиано Аллегри.