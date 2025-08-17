Топ-события понедельника: Синнер против Алькараса, РПЛ, АПЛ и предсезонка клубов КХЛ

Начинаем неделю со спорта: «Пари НН» — «Динамо» Махачкала, «Лидс» — «Эвертон», Первая лига, а также игры СКА и «Локомотива»! Следите с нами!

Время в материале указано по Москве.

🏒 13:00: «Локомотив» — «Торпедо», товарищеский матч

Интрига: как новые тренеры клубов покажут себя?

Волжские клубы — давние соперники, а недавно они были ещё и представителями разных хоккейных философий. Теперь у обеих команд новые главные тренеры: Алексей Исаков уже знаком с немалой частью хоккеистов нижегородского клуба, а вот Бобу Хартли надо будет заново привыкать к КХЛ, которая за три года его отсутствия сильно изменилась. Как пройдёт адаптация легендарного канадца и как начнётся новая жизнь «Торпедо» без Ларионова?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», товарищеский матч

Интрига: есть ли жизнь после сокращения бюджета?

«Салават» очень резко изменился летом: клуб почти полностью потерял свою легионерскую бригаду из прошлого года и теперь будет жить по средствам. Сашу Хмелевски теперь в основном окружают молодые россияне. А вот «Автомобилист» не первый год старается сохранить костяк, в который недавно добавился ещё и Рид Буше. Как покажут себя клубы с разными подходами?

🏒 17:00: СКА — «Динамо» Санкт-Петербург, товарищеский матч

Интрига: как Ларионов изменит СКА?

СКА теперь кардинально другой: без пышности, без шести звеньев и с легионерами, которые возьмут на себя бремя лидерства. Правда, Рокко Гримальди мы в первых матчах вряд ли увидим, но зато посмотрим, изменились ли принципы Игоря Ларионова после ухода из Нижнего Новгорода. В последних сезонах то, что мы видели на льду, часто расходилось с тем, что постулировал Профессор на пресс-конференциях, однако теперь у легенды есть шанс на перезагрузку.

⚽️ 19:30: «Торпедо» Москва — «Урал», Первая лига, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: лидеры прошлого сезона — теперь лучшая и худшая команды лиги.

Удивительное преображение за лето. В прошлом сезоне Первой лиги «Торпедо» финишировало вторым и не попало в РПЛ только из-за всем известного скандала. А «Урал» стал четвёртым и слетел с дистанции в стыковых матчах. Теперь всё вообще наоборот. «Торпедо» чудовищно начало сезон, занимает последнее место и уже успело уволить Олега Кононова. А «Урал» выбил 12 очков из 12. Лёгкая победа екатеринбуржцев или москвичи прервут серию неудач?

⚽️ 20:00: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: наберёт ли первые очки команда Шпилевского?

Среди всех середняков и аутсайдеров «Пари НН» запустил самый смелый проект. Тренировать позвали Алексея Шпилевского, работавшего в Германии и бравшего чемпионство в Казахстане и на Кипре. Он теперь ставит комбинационный футбол, но для этого нужно время. Отсюда и результаты — у «Нижнего» до сих пор ни одного очка и, как следствие, последнее место в таблице. Руководство, вероятно, с пониманием относится к Шпилевскому, однако речь всё же об РПЛ, и если тенденция не прервётся в ближайшее время, то возможно всё. Вылетать клубу вряд ли хочется. Махачкала же — обратный пример. Несмотря на летние потери, уверенный старт и стабильный набор очков.

⚽️ 22:00: «Лидс Юнайтед» — «Эвертон», АПЛ, 1-й тур

Интрига: «Лидс» отметит возвращение в АПЛ?

Интересное противостояние в 1-м туре чемпионата Англии. «Лидс» спустя год вернулся в Премьер-лигу и теперь точно должен знать, что с набором очков лучше не затягивать. «Эвертон» же слегка перезагрузился: новый стадион, любопытные трансферы, среди которых подписание самого Джека Грилиша. В общем, нас ждёт столкновение амбиций. «Лидс» под руководством Даниэля Фарке больше не намерен вылетать, а «Эвертон» рвётся в элиту.

🏆 🎾 22:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Цинциннати, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Алькарас с Синнером за финал Уимблдона?

Янник Синнер и Карлос Алькарас встречались уже 13 раз, и по личным встречам пока лидирует испанец — 8-5. И уже пятый раз эти встречи приходятся на финалы. Так было в Пекине-2024, Риме-2025, на «Ролан Гаррос» — 2025 и Уимблдоне-2025. Последний поединок остался за итальянцем, и теперь ни у кого из действующих теннисистов, побеждавших на ТБШ, нет «0» в графе поражения в этих самых главных матчах. Удастся ли Карлосу поквитаться за то обидное поражение?