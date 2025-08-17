Первая победа «Оренбурга» — камбэк с «Акроном»! Лончар забил красиво своим и чужим. Видео

К 5-му туру Мир РПЛ «Акрон» подошёл, находясь в середине таблицы и не проиграв ни одного матча. А «Оренбург» уже привычно шёл в зоне переходных встреч. Гостям очки были явно нужнее, и им удалось их забрать, несмотря на то, как складывался матч.

Первый тайм получился весьма обидным для «Оренбурга». Он создал огромное количество моментов до перерыва, но без толку. В большинстве случаев гости били головой после подач с фланга. Сначала так бил Савельев, потом — Квеквескири, а затем — Рыбчинский. Ну а самый крутой момент получил дебютировавший марокканец Муфи после яркого дриблинга Гюрлюка, однако мяч чуть-чуть разминулся с воротами.

На самом деле, «Акрон» хоть и уступил в первом тайме по ударам 3:9, но все три момента получились убойными. Сначала Дзюба скинул мяч головой, а Неделчяру пробил с шести метров. На 39-й минуте уже Болдырев после передачи того же Дзюбы должен был забивать, однако угодил во вратаря. Ну а уже в следующей атаке Лончар классно ударил в дальнюю девятку из-за штрафной.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тайм вообще получился событийным. Савельеву разбили нос, а Джурасович подвернул голеностоп, но оба продолжили игру. Ещё один момент мог прилечь внимание, однако уже на трибунах. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пришёл на матч «Акрон» — «Оренбург» в шарфе «Крыльев». Тут есть пространство для интерпретаций, но мы это оставим читателям в комментариях.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в шарфе «Крыльев Советов» Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм начался с очередного шанса «Оренбурга». На этот раз уже Оганесян промахнулся с вратарской линии. В такие моменты непонятно, нужно ли хвалить команду за количество созданных подходов или критиковать за реализацию. Однако на 59-й минуте это всё же случилось! «Оренбург» забил-таки в этом матче. Правда, не сам. Снова отличился Лончар, который головой срезал мяч в свои ворота — 1:1.

На 64-й минуте произошёл удивительный эпизод. Сначала казалось, что в атаке «Акрона» не было ничего особенного, но VAR начал изучать эпизод по поводу возможного пенальти. Затем показали повторы, по которым уже не было сомнений — это точно 11-метровый. Защитник «Акрона» Хотулёв явно заблокировал удар рукой. Пауза в матче составила более пяти минут, потому что эпизод оказался ещё сложнее. На одном из повторов было видно, что мяч попал в руку рикошетом от ноги защитника. Главный арбитр Карасёв не согласился с VAR и обошёлся без пенальти.

В конце встречи у «Акрона» было ещё несколько моментов, однако теперь не везло уже хозяевам. Видно, насколько злился Дзюба, когда очередной его пас в штрафной не закончился голом. В результате всё обернулось победным мячом «Оренбурга» на 85-й минуте. Это Гюрлюк прошёл по своему левому флангу, сместился в центр и пробил в дальний угол.

На 89-й минуте гости должны были забивать третий, но сначала Гузина попал в штангу, а потом Томпсон умудрился не попасть буквально с пары метров. Из-за этого концовка встречи получилась весьма нервной для гостей.

На 90+3-й минуте Карасёв назначил пенальти в пользу «Акрона» (само собой, фол случился после проникающей передачи Дзюбы). Однако на этот раз VAR помог судье разобраться. На повторе было видно, что защитник Касимов не фолил — наоборот, ему попали по ноге. Решение судьи вполне соответствовало практике в РПЛ, если учитывать отменённый пенальти на Жедсоне в матче «Локомотив» — «Спартак».

В самом конце Гюрлюк ещё не реализовал выход один на один, но и так хватило — первая победа «Оренбурга» и первое поражение «Акрона» в сезоне.