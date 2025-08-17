Даку закрыли на фоне слухов о трансфере в Италию. Но у Казани нашёлся другой герой

«Рубин» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги победил дома «Ростов». Казанцы оторвались от ростовчан уже на семь очков, хотя в прошлом сезоне эти команды финишировали рядом. Более того, «Рубин» временно поднялся на второе место.

«Ростов», несмотря на то что был в гостях, хотел чувствовать себя как дома – с самого начала команда Джонатана Альбы включила высокий прессинг. Атакующее трио Роналдо – Голенков – Сулейманов (летний новичок действовал слева) встречало «три в три» центральных защитников «Рубина». Остальные разбирали хавбеков и форвардов. Впрочем, команда Рашида Рахимова достаточно неплохо выходила из-под этого прессинга. Уже на третьей минуте хозяева создали первый голевой момент, когда на Даку сфолили у штрафной, а Кабутов подобрал мяч и бил с левой ноги в дальний угол, но родные казанские ворота оказались для латераля узковаты.

У этой игры была хорошая интенсивность. Вот только остроты атакам команд недоставало. «Рубин» практически в каждой переходной фазе, уходя из-под прессинга, искал передачами Даку. Тем не менее пара центральных защитников Сако – Мелёхин сдерживала рывки албанского бомбардира, закрывая для него проход, словно створки турникета в метро. Сами ростовчане лишь на 19-й минуте совершили касание в штрафной Ставера, а в середине первого тайма впервые создали свой момент. Голенков заработал штрафной в 17-18 метрах от ворот (Вуячич сфолил, не заметив соперника, как спартаковец Маркиньос накануне Луиса Энрике), а Миронов прилично исполнил стандарт – Ставер сделал трудный сейв.

А вот перед перерывом команда Рахимова выдала мощный отрезок. Тогда и Даку, казалось, поймал свой шанс. Ловко обыграл в штрафной Сако и зарядил в девятку. Но, к сожалению для албанца, пятого гола в пяти турах РПЛ его лишила перекладина. В этот отрезок игры случился и первый удар в створ от «Рубина». На попадание Миронова своим попаданием ответил Иву – Ятимов, как и Ставер, не дремал в воротах.

В дебюте второго тайма игровое и территориальное преимущество «Рубина» стало ещё заметнее. «Ростов» почему-то отказался от прессинга, выглядел растерянно. Казанцы придавили команду Альбы серией стандартов и вскоре после перерыва забили в результате углового. Кабутов всё-таки нашёл свой гол, а ассистировал ему опорник Иву, который, похоже, хотел пробить с подбора, но сделал это неудачно. Зато получилась голевая передача. Любопытно, что именно Кабутов исполнял у «Рубина» стандарты, однако в том эпизоде хозяева поменяли подающего.

Изменившиеся обстоятельства вынуждали «Ростов» вернуться к тому футболу, в который команда пыталась играть в начале матча. В позиционных атаках гости искали свободное пространство на флангах, но очень долго не создавали голевых моментов. За одним исключением – рванувший вперёд левый защитник Жбанов вырезал кросс в штрафную хозяев, где Роналду выиграл воздух у Вуячича и едва не забил головой. Потом Альба решил ещё добавить энергии краям атаки: выпустил кандидата в сборную России Комарова и игрока сборной Ирана Мохеби, заработавшего звонкое удаление в Кубке. Вот такая скамейка у «Ростова».

До 88-й минуты тот удар бразильца оставался единственным во второй половине для команды испанского тренера. В каждом из таймов ростовчане, согласно статистике, наиграли всего на 0,12 по xG. В концовке ещё Щетинин неопасно приложился издали. «Рубин» умело засушил игру и довёл дело до победы даже без голов Даку. В 5-м туре прервалась результативная серия албанского нападающего, которого, напомним, может купить за солидные деньги итальянская «Фиорентина». До этого Мирлинд по разу поражал ворота «Зенита» и ЦСКА и оформил дубль с «Сочи».