Сезон РПЛ в самом разгаре, а эти тренеры сидят без работы. Кого скоро увидим в деле?

Шестая часть нового сезона в МИР РПЛ почти позади (осталось провести один матч). Первая тренерская отставка уже состоялась в «Ахмате» — Станислав Черчесов сменил Александра Сторожука.

Владимир Федотов, 59 лет

Этот тренер находится без работы больше года — с июня 2024-го. Тогда руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с Федотовым. Владимир отработал с армейцами два сезона. Первый получился достаточно успешным — победа в Фонбет Кубке России и серебряные медали в РПЛ. Отличный результат с учётом того, что с тогдашним «Зенитом» было невозможно конкурировать. Во втором сезоне красно-синие выступили значительно хуже — всего лишь шестое место в РПЛ. По окончании чемпионата Федотов лишился работы.

После этого начались судебные тяжбы. Сначала Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров по причине расторжения контракта с ЦСКА. После того как ведомство отказало тренеру в компенсации со стороны армейцев, он направил иск в Спортивный арбитражный суд. В начале февраля 2025-го стало известно, что «Балтика» контактировала с Федотовым, поскольку рассматривала его в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера. Однако после долгой аналитики представители калининградской команды сделали выбор в пользу Андрея Талалаева.

Игорь Осинькин, 60 лет

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Этот тренер работал с «Крыльями Советов» в период с 2020 по 2025 год. В сезоне-2020/2021 команда поднялась из ФНЛ в РПЛ, а также добралась до финала Кубка России. Осинькин руководил самарской командой в течение 194 матчей. Он покинул её по окончании прошлого сезона, его место занял Магомед Адиев. Несколько дней назад появилась информация (от журналиста Ивана Карпова), что Осинькин может возглавить «Сочи» в том случае, если руководство уволит Роберта Морено. Однако сам тренер заявил, что ему никто не звонил. Через пару дней Осинькин признался, что ему не хватает эмоций от работы в футболе. С другой стороны, он подчеркнул, что собирается провести паузу с максимальной для будущей работы пользой.

Сергей Ташуев, 66 лет

Тренер вернулся в Россию в сентябре 2022 года. До этого он работал в Беларуси с солигорским «Шахтёром». С того момента Ташуев трудился в двух клубах — в «Ахмате» (в два захода) и в «Факеле». В мае 2025 года покинул клуб из Грозного и с того момента находится в статусе «свободного агента».

В начале августа грозненцы остались без тренера — руководство уволило Александра Сторожука после провального старта. Ташуева спросили, готов ли он снова возглавить чеченскую команду. Тренер признался, что ещё не думал о такой возможности, однако при этом заявил следующее: «Делайте предложение, господа, а там будем принимать решение. У меня недавно был вариант, но я отказался. Любой клуб может звонить, разговаривать». «Ахмат» в итоге возглавил Станислав Черчесов, и в Грозном наверняка довольны сделанным выбором.

Сергей Игнашевич, 46 лет

У этого тренера не самый богатый опыт работы в РПЛ — всего 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Сергей трудился в «Балтике». От его работы остались смешанные чувства. С одной стороны, команда добралась до финала Кубка России, с другой — потеряла место в РПЛ. После этого Игнашевич покинул Калининград и до сих пор находится без работы. В какой-то момент его связывали с «Крыльями Советов», откуда журналисты вроде как убирали Осинькина. Но в итоге опытный тренер продолжил работу с самарской командой, а Игнашевич сейчас мелькает на телевидении в роли эксперта.

Дмитрий Пятибратов, 49 лет

Дмитрий Пятибратов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С 2022 года Пятибратов нередко оказывался в «Факеле». Сначала работал ассистентом тренера, потом – исполняющим обязанности главного, а затем стал и главным. Далее в его карьере были «Чайка» и возвращение в «Факел». Дмитрий повторно покинул воронежский клуб в марте 2025 года, после чего находится без работы. Он, как и Игнашевич, выступает на телевидении в качестве эксперта. Сам Пятибратов спустя какое-то время после ухода из «Факела» подчеркнул, что смена тренера (команду подхватил Игорь Шалимов) в воронежском клубе не сработала. Команда покинула элитный дивизион российского футбола и начала новый сезон в Первой лиге.

Василий Березуцкий, 43 года

Василий Березуцкий Фото: ФК «Сабах»

Василий долгое время работал ассистентом главного тренера. Сначала в ЦСКА, потом — в «Краснодаре» и китайском «Шанхай Шэньхуа». В конце 2024 года Березуцкий впервые в карьере стал главным тренером — возглавил азербайджанский «Сабах». Там он проработал 28 матчей и привёл команду к победе в Кубке Азербайджана.

Правда, та игра стала последней для Березуцкого на посту главного тренера «Сабаха». Исполнительный директор азербайджанского клуба Рамин Гасанов сообщил, что решение Василия об уходе не стало для руководства неожиданным. Менеджер назвал его взвешенным и обусловленным семейными обстоятельствами.

Дмитрий Парфёнов, 50 лет

«Текстильщик», «Тосно», «Урал», тульский «Арсенал», «Родина» — список клубов, с которыми Парфёнов работал в России. В декабре 2023 года тренер уехал в Казахстан — подписал контракт с местным «Актобе». Правда, там продержался всего лишь 27 матчей (13 из них оказались победными). Парфёнов находится без работы с лета 2024 года. В начале 2025-го Дмитрий заявил, что у него были два варианта из-за рубежа и предложение из России. «Но у нас такая профессия, что надо немножко подождать», — сказал тренер. С того момента прошло почти девять месяцев, а Дмитрий по-прежнему не нашёл себе новое место работы.

Кто ещё свободен: