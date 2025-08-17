ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи

ЦСКА победил московское «Динамо» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги в красочном дерби с четырьмя голами. Армейцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 19 матчей.

В воротах «Динамо» сегодня сыграл Лещук. Это не было связано с тем, что Валерий Карпин решил посадить Лунёва на скамейку после пропущенного «в свой угол» гола в Сочи. Основной голкипер бело-голубых получил повреждение на тренировке и вообще отсутствовал в заявке. С первых минут бросилось в глаза, что динамовцы стараются не катать мяч у собственных ворот, разыгрывая через вратаря. Казалось, Карпин вынес урок из крупного поражения от «Краснодара» (0:4), где и Лещук однажды «привёз».

«Динамо» даже создало первый момент, когда вскрыло защиту ЦСКА пасом между линий на Зайнутдинова. Кстати, универсал Бактиёр теперь превратился в центрального полузащитника. Экс-армеец мог огорчить свою бывшую команду, однако Акинфеев потащил непростой удар. А когда бело-голубые всё же попытались выйти из обороны за счёт комбинации низом с участием Лещука, тут же пропустили! Ошибся Бителло – фактически подарил мяч Мусаеву, сделав неудачную передачу назад. Форвард быстро среагировал и одним касанием отправил Матеуса Алвеса забивать первый для бразильца гол не только за ЦСКА, но и вообще в профессиональной карьере.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сказать, что Карпин был недоволен действиями своей команды, – ничего не сказать! Жесты тренера «Динамо» говорили о том, что он чувствует, чем всё закончится и на этот раз. ЦСКА продолжал создавать моменты и в середине первого тайма забил второй гол вторым ударом в створ. Вот команда Фабио Челестини показала мастер-класс выхода из обороны через вратаря без лишнего риска. Сработал фирменный уже ход от швейцарского тренера – смещение Матеуса Алвеса в глубину под прямой длинный пас низом от Акинфеева. После этого красно-синие провели замечательную комбинацию, а «Динамо» не спасла даже фишка Карпина с падением Глебова пятым в линию защиты. Осипенко с Рубенсом прозевали рывок Гаича из глубины. Сербу классно ассистировал Матеус Алвес.

ЦСКА поймал кураж, а «Динамо» не использовало редкий шанс вернуться в игру, когда великолепный Акинфеев не дал забить Макарову. Третью голевую атаку армейцев перед перерывом начал и сам же завершил Кисляк. Команда Челестини опять провела красивую многоходовую комбинацию на скорости, в которой, помимо Матвея, поучаствовали Матеус Алвес, Глебов и Мойзес. Бразилец прострелил на дальнюю штангу – россиянин замкнул. Три мяча армейцы положили тремя ударами в створ, но Лещука вряд ли в чём-то обвинишь. 3:0 за тайм – это почти нокаут.

На второй тайм гости вышли за несколько минут до его начала и долго ждали задержавшихся в раздевалке хозяев. Карпин, видимо, устроил разнос. Тем не менее уже в одной из первых атак ЦСКА после перерыва Круговой улетел к воротам и, как показалось, был сбит выбежавшим за пределы штрафной Лещуком. Как ни удивительно, судья Левников показал не красную карточку голкиперу, а жёлтую армейцу – за симуляцию. Даже повтор не убедил на 100%, что рефери прав. Круговой перепрыгивал Лещука, чтобы не въехать в него.

«Динамо» всё-таки вернуло интригу благодаря Макарову – наверное, самому мотивированному сейчас игроку бело-голубых. Вингер создал гол хозяев в одиночку. Подхватил в центре поля мяч, рванул к штрафной соперника и, не встретив сопротивления, зарядил низом из-за штрафной. Акинфеев справедливо предъявлял претензии защитникам. Никто не выдвинулся на Макарова, чтобы заблокировать удар. Это, очевидно, должен был сделать Дивеев.

После этого игра совсем раскрылась, а ЦСКА ещё несколько раз мог забить на контрвыпадах. Особенно запомнилась атака «три в два», когда ошибся Маричаль. Голевой момент загубил Мусаев, который ударил так, что оставил Лещуку шанс на сейв. Затем в штрафной «Динамо» на стандарте красно-синих случился спорный эпизод. Макаров, вынося мяч, попал по ноге Алвесу. Левников посчитал, что это не пенальти, более того, остался при своём мнении после изучения повтора. Главный не согласился с VAR.

Этот эпизод прокомментировал для «Чемпионата» экс-судья РПЛ Игорь Федотов:

«Левников долго смотрел и, наверное, начал додумывать, что контакт незначительный. Хотя мы до этого видели, как арбитры правильно назначали 11-метровые, исходя из того, кто сыграл в мяч. Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел. То же самое, что и в матчах «Спартак» — «Зенит», «Спартак» — «Балтика». Там трактовали одинаково, а здесь для Левникова это почему-то не 11-метровый.

Мы не можем говорить о степени контакта, потому что Левников со своей позиции даже не видел, кто сыграл в мяч, и спрашивал ассистента. Хотя должен был правильно определить эпизод и видеть всю картину. Позиция была открытая. Если футболист ЦСКА сыграл в мяч, то это 11-метровый. Додумывать здесь нет смысла. Контакт есть — 11-метровый. Картина должна быть такой, но Левников её перевернул. Он ошибочно не назначил пенальти и так же ошибочно не изменил решения после просмотра повтора».

Дискуссионные решения Левникова оставляли команде Карпина надежду на концовку. Замены усилили игру «Динамо», а армейцы подсели и уже опаздывали в обороне. Бело-голубые стали создавать моменты, например, Сергеев не забил из вратарской, когда Мойзес не заблокировал кросс Бителло. Челестини тут же выпустил третьего центрального защитника – Абдулкадырова. «Динамо» в итоге перебило ЦСКА – 23:9 (в створ – 8:6), а на 90+1-й минуте Бителло придумал трюк в штрафной красно-синих и «парашютом» отправил мяч в перекладину ворот Акинфеева. Но всё-таки «Динамо» не заслужило в этот вечер камбэка.