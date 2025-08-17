Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Манчестер Юнайтед — Арсенал — 0:1, обзор матча, чемпионат Англии, 17 августа 2025 года, статистика, спорный гол Калафьори

«МЮ» выдал шикарный матч с «Арсеналом». Вот только очков не набрал
Григорий Телингатер
Отчёт «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 0:1
Аудио-версия:
Комментарии
Спорный гол Калафьори будут обсуждать ещё долго.

В АПЛ выпал такой календарь, что уже в 1-м туре мы получили топ-матч – «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала». Игра получилась противоречивой по своей сути. Вроде хозяева уступили, но сделали это максимально достойно.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

Начало встречи осталось за «МЮ», который больше бил по воротам. Моменты не назовёшь убойными, хозяева чаще прикладывались из-за штрафной, но было видно, кто больше нацелен на ворота. Однако счёт всё равно открыли гости.

На 13-й минуте во время подачи углового Салиба поставил корпус вратарю «МЮ» и даже немного толкнул его руку. В результате Байындыр (Онана не попал в заявку на матч) не смог нормально выбить мяч, который отлетел к Калафьори на дальней штанге. Итальянец без проблем забил с метра в пустые.

Риккардо Калафьори Подробнее

Этот эпизод ещё долго будет обсуждаться. С одной стороны, не имеет смысла говорить, будто киперов запрещено трогать во вратарской – это распространённое заблуждение, и такого правила не существует. С другой стороны, эпизод был фантастически похож на фол, потому что Салиба не просто ставил корпус вратарю, а ещё немного и толкнул его руку. В последние годы в АПЛ часто обсуждаются подобные эпизоды – особенно в контексте «Арсенала», который любит балансировать на грани фола на вратарях.

Игра Вильяма Салиба против Алтая Байындыра

Игра Вильяма Салиба против Алтая Байындыра

Фото: кадр из трансляции

Если не брать этот гол, то «МЮ» смотрелся весьма внятно и в целом лучше «Арсенала». В середине тайма хозяева претендовали на пенальти, затем Доргу пробил в штангу, а всего разница ударов до перерыва – 10:5.

Второй тайм получился весьма упорным. Количество единоборств зашкаливало. Особенно между Салиба и Куньей, которые словно другим видом спорта занимались на поле. В этой плотной игре потерялся новичок «Арсенала» Дьёкереш, который выглядел тяжеловато (0 ударов, 0 обводок, четыре точных паса из девяти) и ушёл с поля спустя час.

Виктор Дьёкереш

Виктор Дьёкереш

Фото: Michael Regan/Getty Images

К середине второго тайма «Арсеналу» пришлось совсем тяжко. У «МЮ» проходили атака за атакой, и гостям уже было тяжело держать оборону. Много бил Мбемо, и вратарю «Арсенала» пришлось изрядно попрыгать. Кунья тоже из игры не выпадал и даже требовал пенальти в конце матча за единоборство с Салиба. В самом конце в штрафной лондонцев совсем полыхало. Показательно, что даже на последних минутах трибуны оставались полными, а так на «Олд Траффорд» происходит далеко не всегда. Однако «Арсенал» выстоял – забрал три очка, прагматично обороняя нужный счёт.

Комментарии
