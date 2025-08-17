«МЮ» выдал шикарный матч с «Арсеналом». Вот только очков не набрал

В АПЛ выпал такой календарь, что уже в 1-м туре мы получили топ-матч – «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала». Игра получилась противоречивой по своей сути. Вроде хозяева уступили, но сделали это максимально достойно.

Начало встречи осталось за «МЮ», который больше бил по воротам. Моменты не назовёшь убойными, хозяева чаще прикладывались из-за штрафной, но было видно, кто больше нацелен на ворота. Однако счёт всё равно открыли гости.

На 13-й минуте во время подачи углового Салиба поставил корпус вратарю «МЮ» и даже немного толкнул его руку. В результате Байындыр (Онана не попал в заявку на матч) не смог нормально выбить мяч, который отлетел к Калафьори на дальней штанге. Итальянец без проблем забил с метра в пустые.

Этот эпизод ещё долго будет обсуждаться. С одной стороны, не имеет смысла говорить, будто киперов запрещено трогать во вратарской – это распространённое заблуждение, и такого правила не существует. С другой стороны, эпизод был фантастически похож на фол, потому что Салиба не просто ставил корпус вратарю, а ещё немного и толкнул его руку. В последние годы в АПЛ часто обсуждаются подобные эпизоды – особенно в контексте «Арсенала», который любит балансировать на грани фола на вратарях.

Игра Вильяма Салиба против Алтая Байындыра Фото: кадр из трансляции

Если не брать этот гол, то «МЮ» смотрелся весьма внятно и в целом лучше «Арсенала». В середине тайма хозяева претендовали на пенальти, затем Доргу пробил в штангу, а всего разница ударов до перерыва – 10:5.

Второй тайм получился весьма упорным. Количество единоборств зашкаливало. Особенно между Салиба и Куньей, которые словно другим видом спорта занимались на поле. В этой плотной игре потерялся новичок «Арсенала» Дьёкереш, который выглядел тяжеловато (0 ударов, 0 обводок, четыре точных паса из девяти) и ушёл с поля спустя час.

Виктор Дьёкереш Фото: Michael Regan/Getty Images

К середине второго тайма «Арсеналу» пришлось совсем тяжко. У «МЮ» проходили атака за атакой, и гостям уже было тяжело держать оборону. Много бил Мбемо, и вратарю «Арсенала» пришлось изрядно попрыгать. Кунья тоже из игры не выпадал и даже требовал пенальти в конце матча за единоборство с Салиба. В самом конце в штрафной лондонцев совсем полыхало. Показательно, что даже на последних минутах трибуны оставались полными, а так на «Олд Траффорд» происходит далеко не всегда. Однако «Арсенал» выстоял – забрал три очка, прагматично обороняя нужный счёт.