«Шансов будет много? Это ложь». Квеквескири — после первой победы «Оренбурга» в РПЛ

«Оренбург» впервые в сезоне победил. Хотя добиться такого результата было непросто. Команда пропустила первой в матче с «Акроном» — отличился Стефан Лончар. Но во втором тайме начался камбэк. Сначала черногорец отметился автоголом. А на 85-й минуте оренбуржцы затолкали второй – всё благодаря классному выстрелу Эмирджана Гюрлюка.

После матча главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович отметил, что по-прежнему остаются проблемы с реализацией. Этот тезис подтвердил и капитан команды Ираклий Квеквескири. В интервью «Чемпионату» он обозначил сложности, которые есть у команды, рассказал о том самом видео из раздевалки, которое разнеслось по медиа, и обозначил цели на сезон.

– Первая победа в РПЛ случилась в 5-м туре. Хотя возможности добыть её были и до этого. Почему так?

– Это сложный вопрос. Вы же видите, что у нас есть моменты в каждом матче. Однако это нам не помогает. Понятно, что реализацию надо улучшать. Команды РПЛ не прощают такого – всегда находятся соперники, которые способны наказать. Плюс нам пока свойственны ошибки в простых ситуациях. Особенно сзади. Это тоже важный момент. Так что работать надо по всем направлениям, чтобы побед было больше.

– Даже вчера моментов у вас было куда больше, чем голов.

– Это так.

– Как исправить ситуацию?

– На этот вопрос лучше ответит тренерский штаб. Понятно, что над таким нужно усердно работать. Голы просто так не приходят. Это качество нашего футбола, автоматизм плюс индивидуальное мастерство, которое нужно проявлять.

– В игре с «Акроном» травму получил нападающий Максим Савельев. Клуб продал Саида Сахархизана, но подписал Алешандре Жезуса, который вчера раздавал автографы. Есть ли у команды сложности именно с центральным нападающим?

– У нас нет никаких сложностей. Это 100%. Есть вариации состава, ротация. У нас прекрасные футболисты, которых использует главный тренер. Надеюсь, с Савельевым всё в порядке. Там, на первый взгляд, небольшая гематома. Надеюсь, он скоро вернётся.

– Не могу не спросить про видео с вами, которое появилось на страницах «Оренбурга» в соцсетях после поражения в матче с «Балтикой» и вызвало резонанс. Оно помогло команде?

– Важно – я не говорил, как правильно играть. Я говорил, как нужно использовать свой шанс в жизни. И лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих. Футбольная карьера в целом трудная штука. Да и карьера в других специальностях. Вот вы журналист. Сегодня вы можете работать в одном месте, а завтра – в другом. Так же и в футболе. Кому-то везёт, и он сразу забирается в РПЛ, но не осознает, что это большой шанс. Когда он даётся, его нужно использовать. Больше работать.

Надеюсь, я смог донести эту мысль до наших молодых игроков. Они должны цепляться за такую возможность, которой больше может и не быть. Ведь как уже говорил, в карьере всякое бывает. И между падением и взлётом не такое большое расстояние. Повторюсь, мои слова не касались игры. Они были скорее про ситуацию, в которой мы оказались.

– Сегодня в «Оренбурге» собралась команда, которая понимает, в какой ситуации она оказалась?

– Думаю, глобально понимает. Однако каждому в голову не залезешь. Молодые могут считать, что таких шансов проявить себя в РПЛ будет много. Это ложь. Но они так считают только в силу возраста. Повезёт единицам. И то для этого должно многое совпасть. Большого количества шансов на таком уровне никто и никогда не даёт. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Так что единственный выход – серьёзно относиться к возможности, которая представилась. И использовать каждую минуту на поле. Мы в непростой ситуации. Это факт. Мы готовились к Первой лиге, а играем в РПЛ. Главное, чтобы большинство ребят правильно поняли мою мысль. И услышали её. Тогда, уверен, мы все вместе будет добиваться позитивного результата.

– Вы в «Оренбурге» два месяца. Довольны этим выбором?

– Всё великолепно. В жизни всё не просто так случается. Мне грех жаловаться. Если честно, я просто счастлив. Я очень люблю футбол. А когда получается играть в него на уровне РПЛ – это нереальные эмоции. Спасибо руководству, тренерскому штабу за возможность. Очень рад, что люди смотрят не на мой возраст, а на то, что я показываю на поле.

– Задачи «Оренбурга» на этот сезон – они какие?

– Всё очень просто. Главное – стать единым целым. И понять, что мы способны обыграть любого. Посмотрите, что сейчас происходит в РПЛ. Думаю, нам всё это под силу. Понятно, что мы стремимся играть и побеждать в каждом матче. Для это нужно иметь внутреннюю уверенность. Такие матчи, как вчера, этому способствуют. Важно: когда я имел в виду единое целое, то говорил в том числе и про болельщиков. Вчера они были на стадионе. Рассчитываю увидеть их же и на домашних матчах. Чтобы 12-й игрок стал настоящим 12-м. И в тяжелые моменты поддерживал нас.

– Состав «Оренбурга» сильно обновился. Атмосфера внутри – единая?

– Визуально – да. Но время всё покажет. Надеюсь, мы на правильном пути. Главное – слышать друг друга и уважать. Думаю, мы идём к этому. Если всё будет нормально, то и результат будет. Я на это очень рассчитываю.

– Однако состав «Оренбурга» оценивается ниже всех других клубов РПЛ (по данным Transfermarkt, € 12,8 млн, это последнее место в РПЛ. – Прим. «Чемпионата»). Как добиваться результата?

– Стоимость «Лестера» же никто не спрашивал? И какого результата они добились? Думаю, это исчерпывающий ответ.