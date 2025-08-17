Красивое прощание Сперцяна с «Краснодаром»? Чемпион мучился тайм, но потом разнёс «Сочи»

«Краснодар» разгромил «Сочи» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и сократил до одного очка отставание от лидера «Локомотива». О кризисе чемпиона на старте сезона уже забыли.

В стартовом составе «Краснодара», несмотря на слухи о готовящемся переходе в «Саутгемптон», оказался Сперцян. Отсутствовал другой ценный для чемпиона России игрок – травмированный Оласа. Левый край обороны закрывал универсал Петров. Интересно, что одним из его оппонентов на фланге был Волков, с которым он раньше конкурировал за место в основе «быков». Волков и Литвинов – два воспитанника «Краснодара» в защитной линии «Сочи». Кроме того, Петров боролся с новичком сочинцев Мухиным. Мы привыкли к универсализму экс-армейца, но решение Роберта Морено поставить его правым полузащитником совсем нестандартное.

Волков был настолько заряжен на битву с «Краснодаром», что уже на первой минуте сам потащил мяч к воротам хозяев и потом в одиночку пустился в прессинг, добежав до Агкацева. Вообще, в дебюте игры «Сочи» неплохо прессинговал и коллективно. Команда Морено даже первой создала голевой момент, когда Кравцов после стандарта и подбора зарядил из-за штрафной. Быть бы голу, если бы полузащитник сочинцев оказался поточнее.

Потом «Краснодар» стал лучше двигать и возвращать себе мяч, поэтому прижал команду Морено к её штрафной. Вот только нестандартных действий «быкам» не хватало. А скорость соперника у «Сочи» получалось гасить. С Кордобой в первом тайме кое-как справлялись (прежде всего благодаря капитану Марсело Алвесу – сильному физически и неуступчивому в единоборствах), Сперцян тоже не феерил в матче, который теоретически может быть прощальным для воспитанника клуба. В результате, несмотря на большой перевес хозяев по ударам (10:2), «Краснодар» и «Сочи» до перерыва собрали в своей статистике… 0 ударов в створ!

Тем не менее Кордоба всё-таки утомил Марсело Алвеса. Незадолго до перерыва бразилец получил первую жёлтую карточку, а в дебюте второго тайма ещё одну – за фол на колумбийце в центре поля. Всего две минуты потребовались команде Мурада Мусаева, чтобы реализовать большинство. Помогла «быкам» ошибка Волкова. После простой длинной передачи и выигранного хозяевами воздуха защитник сбросил отлетевший мяч прямо на Сперцяна. Капитан хозяев первым в этой встрече попал в створ – и забил. Решил эпизод парой касаний.

По статистике у «Сочи» к тому моменту было всего одно касание в чужой штрафной – ещё на четвёртой минуте (неудачная обработка от Мухина). Ничего в этом смысле не поменялось и к исходу часа игры, когда «Краснодар» сделал счёт 2:0. В меньшинстве сочинцы не могли забрать мяч и что-то придумать в атаке. А Сперцян оформил дубль прекрасным ударом со штрафного! Эдуарду помогла ложная стенка из четырёх игроков «Краснодара». Партнёры пригнулись, и мяч прилетел в девятку.

Интрига внезапно ожила в середине тайма – команда Морено наконец дошла до штрафной «Краснодара», закрепилась там и забила. Вышедший на замену Кривцов выступил в стиле Волкова: подарил мяч стоявшему у полукруга Зиньковскому. Такому техничному игроку, как экс-спартаковец, может быть достаточно и одного шанса для гола. Зиньковский обыграл Черникова, после чего точно пробил низом.

Голы посыпались, как из рога изобилия! Вот только у «Сочи» не получилось схватить быка за рога. Через пару минут «Краснодар» соорудил атаку на скорости «четыре в три», и Виктор Са забил с паса свежего Густаво Сантоса. Защита, конечно, развалилась, однако вратарь Дёгтев должен был закрывать ближний гол. Пока вратари не вытаскивают команду Морено.

Затем «Краснодар» быстро сделал свою победу крупной. В эпизоде с четвёртым голом у команды Мусаева сработал наигранный угловой. Последовала диагональная передача, двое хитро пропустили мяч, и Кривцов забил ударом из полукруга. Исправился Никита за результативную ошибку. Заодно сделал приятный подарок на день рождения Сергею Галицкому – 14 августа создателю клуба исполнилось 58 лет.

Кому не везло в этот вечер с голами, так это Кордобе. Колумбиец нанёс семь ударов по воротам «Сочи», из которых пять (!) были заблокированы. Однажды и Дёгтев не дал забить нападающему головой – совершил яркий сейв. А в компенсированное время дело довёл до разгрома Перрен. Лучший ассистент чемпионата Франции вышел на замену за 20 минут до конца и сотворил чудо-гол. После розыгрыша углового красиво обвёл у лицевой Сааведру, сохранил мяч в поле и отправил его в сетку рикошетом от защитника. Действительно большой мастер!

