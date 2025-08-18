Скидки
Комментатор Александр Боярский посоветовал женщинам-судьям не работать в футболе: что случилось, матч ЮФЛ, подробности скандала

«Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями». Комментатор наехал на женщину-судью! Видео
Константин Кринский
Комментатор наехал на женщину-судью!
Аудио-версия:
Репортаж Александра Боярского с матча ЮФЛ-3 «Родина» — «Зенит» запомнится общественности надолго.

Комментатор Александр Боярский наехал на женщину-арбитра матча ЮФЛ между «Родиной» и «Зенитом» (1:4).

В середине второго тайма Боярский возмутился, что судья Арина Становова на 70-й минуте назначила пенальти в ворота «Родины», и выдал следующее:

Александр Боярский
Александр Боярский
журналист и комментатор

«О господи! Ну давайте женщины будут заниматься своими делами на кухне. Ну я не могу уже. Каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол – вам там самое место»

К кому обратился Боярский? Встречу судила Арина Становова, ей 22 года. Всего, если верить сайту ЮФЛ, матчи с участием мужского пола обслуживают как минимум шесть девушек – это также Анна Федина, Анна Гаркуша, Анна Тепаева, Мария Макшева и Наталья Аксёнова.

«Родина», а точнее, её академия, чью встречу и комментировал Боярский, уже высказалась: «Главная цель футбола — объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу. Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе — неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба «Родина». Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также «Родина» планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России».

У Боярского есть личный телеграм-канал. На момент публикации данного материала журналист никак не высказался о случившемся. Хотя матч ЮФЛ завершился ещё в 12:00 мск.

