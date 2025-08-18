Интересные сделки в АПЛ, новое предложение по Сперцяну. Трансферы и слухи дня

Знакомим вас с главными трансферными новостями дня. Переходы в АПЛ, медосмотр для Самошникова, важное решение Хави Симонса — в нашем традиционном материале.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Ньюкасл» переманил полузащитника «Астон Виллы»

Джейкоб Рэмси Фото: ФК «Ньюкасл»

«Ньюкасл» потратил приличные деньги на 24-летнего полузащитника «Астон Виллы» Джейкоба Рэмси. Его трансфер обошёлся новой команде в € 45,15 млн. Это второе в списке самых дорогих приобретений «Ньюкасла» в нынешнее трансферное окно. Больше Рэмси платили только за Энтони Элангу (€ 61,4 млн). Джейкоб прошёл через систему «Астон Виллы» и провёл 167 матчей за основную команду (17 забитых мячей и 19 голевых передач). Любопытно, что «Астон Вилла» и «Ньюкасл» встретились друг с другом в 1-м туре нового сезона АПЛ. Команды не порадовали зрителей голами, но, возможно, именно тогда согласовали последние детали по трансферу Рэмси.

«Ноттингем» сделал ещё одну дорогую покупку

Омари Хатчинсон Фото: ФК «Ноттингем»

«Ноттингем Форрест» потратил за два предыдущих дня почти € 70 млн. Сначала клуб купил полузащитника Джеймса Макэйти из «Манчестер Сити», а затем приобрёл бывшего футболиста «Челси» Омари Хатчинсона. Сумма трансфера составила € 43,4 млн. Это самая дорогая покупка «Ноттингема» в нынешнее трансферное окно. Хатчинсон подписал контракт до 2030 года. Ранее он также выступал за молодёжные команды «Арсенала». В прошлом сезоне 21-летний полузащитник отыграл 32 встречи в составе клуба «Ипсвич Таун». Он забил три мяча, отдал две голевые передачи и заработал пять жёлтых карточек.

Главные трансферные слухи дня

Сперцян всё-таки уедет в Англию?

Не исключено, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжит карьеру в Англии. Журналист Иван Карпов сообщил в своём телеграм-канале, что «Саутгемптон» сделал новое предложение чемпиону России по трансферу армянского игрока. $ 14 млн плюс процент от перепродажи. Возможно, на фоне этой новости Эдуард ярко проявил себя в матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (4:1). Полузащитник оформил дубль и отметился голевой передачей. «Саутгемптон» выступает во втором по силе дивизионе английского футбола. Как у него там дела? Сейчас команда занимает восьмое место в таблице (два матча, четыре очка).

«Фенербахче» нужен вратарь «Реала»

Андрей Лунин Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Фенербахче» сделал официальное предложение «Реалу» по трансферу вратаря Андрея Лунина. По информации турецкого портала Fanatik, клуб из Стамбула хотел обменять украинца на 30-летнего хорватского голкипера Доминика Ливаковича. Впрочем, испанский клуб не заинтересован в услугах балканца. В настоящий момент «Фенербахче» ищет альтернативные варианты для приобретения Лунина. Украинец — главный кандидат на усиление позиция вратаря турецкого клуба. В прошлом сезоне 26-летний голкипер провёл 14 встреч во всех турнирах, пропустил 19 мячей и оформил шесть «сухарей».

«Спартак» ждёт Самошникова на медосмотр

Защитник «Локомотива» Илья Самошников всё ближе к переходу в «Спартак». По информации «Чемпионата», красно-зелёные приняли предложение красно-белых по трансферу футболиста. Илья пройдёт медосмотр для «Спартака» в начале нынешней недели. Ранее мы сообщали, что красно-белые предложили за 27-летнего защитника 350 млн рублей. С учётом бонусов эта сумма может вырасти до 450 млн. Бонусы могут быть активированы в том случае, если Илья проведёт определённое количество матчей за новую команду. Помимо этого, они включают в себя командные достижения. В этом сезоне Самошников отыграл две встречи во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его нынешний контракт с «Локомотивом» истекает летом 2027 года.

Защитник ЦСКА уедет в «Сочи»?

Илья Агапов (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи» планирует арендовать ещё одного футболиста ЦСКА (ранее взяли Максима Мухина). Теперь речь идёт о защитнике Илье Агапове, который не провел в нынешнем сезоне ни одного матча. По информации источника «Чемпионата», черноморский клуб следит за Агаповым в течение месяца. В аренде игрока также заинтересованы и другие клубы. Ясность в этом вопросе должна наступить в ближайшие дни. В прошлом сезоне Агапов отыграл 11 встреч во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Ранее Илья один раз уходил в аренду из ЦСКА — в начале 2025-го он перебрался в «Пари НН».

Симонс рассчитывает на трансфер в «Челси»

Хави Симонс Фото: Maja Hitij/Getty Images

Полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс готов перейти в «Челси». По информации ESPN, нидерландский игрок сделал выбор в пользу лондонского клуба, несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити». «Лейпциг» в нынешнем сезоне не сыграет в еврокубках, в то время как «Челси» выступит в Лиге чемпионов. Немецкая команда купила Симонса в начале 2025 года за € 50 млн. До этого Хави играл в составе «Лейпцига» на правах аренды. В общей сложности он провёл за клуб Бундеслиги 77 матчей, забил 22 мяча и отдал 24 голевые передачи. Ранее сообщалось, что «Челси» необходимо продать кого-то из нынешних футболистов, чтобы рассчитывать на трансфер Симонса.

«Интер» продаст Залевского в «Аталанту»

Польский полузащитник Никола Залевски сменит один чёрно-синий клуб на другой. Сейчас права на игрока принадлежат «Интеру», но в ближайшее время он перейдёт в «Аталанту». Так утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, сумма трансфера составит € 17 млн. Залевски перешёл в «Интер» в 2025 году. Сначала миланский клуб арендовал его у «Ромы», а затем выкупил за € 6,3 млн. Никола отыграл за «Интер» 17 встреч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Будет ли Никола более продуктивным в составе бергамасков?

Одной строкой

Официально: «Сандерленд» объявил о переходе защитника Норди Мукиэле из «ПСЖ» — сумма трансфера составила € 12 млн.

Официально: «Халл Сити» усилился воспитанником «Манчестер Юнайтед» Брендоном Уильямсом — футболист подписал контракт до лета 2026-го.

Официально: махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере нападающего сборной Туниса Хазема Мастури — в прошлом сезоне 28-летний игрок забил 18 мячей в 32 матчах за «Монастир».

Официально: Давиде Калабрия перешёл в «Панатинаикос» из «Милана» в статусе свободного агента — контракт до лета 2028 года.

Официально: 20-летний полузащитник Рафаэл Луиш перешёл в «Страсбург» из «Бенфики» — аренда до лета 2026 года.

Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на форварда Расмуса Хойлунда — тому дали понять, что ему необходимо покинуть клуб.

Фабрицио Романо: «Аль-Ахли» сделал официальное предложение «Монако» в размере € 45 млн за Дениса Закарию — и клуб намерен его принять.

Фабрицио Романо: защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа интересен «Роме» и «Бешикташу» — нидерландский игрок с оптимизмом смотрит на возможность перехода в другой клуб.