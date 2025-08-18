Жорди Антонио рассказал о юности в «Ла Масии» и поделился первыми впечатлениями от России.

«Пожал руку Месси и не хотел её мыть». Как воспитанник «Барселоны» попал в Хабаровск

В последнее время в Россию снова после длительной паузы стали приезжать испанские игроки. Полузащитник Жорди Антонио совсем недавно присоединился к «СКА-Хабаровск», но уже успел узнать, что такое многочасовые перелёты из одного конца страны в другой. В интервью «Чемпионату» Жорди рассказал об адаптации в команде, решении приехать в Россию и юности в академии «Барселоны».

— Какие первые впечатления от российского футбола?

— Отличные! Я очень рад находиться тут и удивлён, насколько клуб и Хабаровск оказались хорошими. Мне кажется, что Первая лига России достаточно конкурентоспособная благодаря хорошей инфраструктуре и профессиональному подходу.

— А от первого выхода на поле?

— Тоже хорошие. Понял, что тут хороший уровень игры. Понемногу буду адаптироваться, лучше понимать своих одноклубников. Пока это немного трудно, потому что я приехал из другой страны и не знаю русского языка — ещё не всё понимаю, но клуб мне во всём помогает. У нас есть переводчик, который облегчает адаптацию и общение с ребятами.

— Длинные перелеты не утомляют?

— Это основная сложность — дорога к соперникам занимает много времени. Надо привыкнуть к этому, потому что в Испании я с таким не сталкивался.

— Почему решил перейти в «СКА-Хабаровск»?

— Мне захотелось принять новый вызов, приобрести опыт. А хабаровский клуб был заинтересован во мне.

Жорди Антонио в матче за «СКА-Хабаровск» Фото: fcska.ru

— Были другие предложения из России?

— Нет, никогда до этого не было предложений.

— Сомневался перед переходом?

— Да, было много сомнений. Я понимал, что придётся уехать достаточно далеко от дома. Всё-таки моя семья и друзья остались в Испании.

— Как на твоё решение отреагировали близкие?

— Они поддержали меня. Понимали, что для меня это хорошая возможность в профессиональном плане.

— В Испании что-то знают о российском футболе?

— Немного. Некоторые удивились, что я решил приехать сюда. Но у меня есть знакомые, которые играют в России. Я поговорил с ними, чтобы сделать выводы перед отъездом.

— Знаешь испанцев, игравших в России?

— Знаю Алекса Корредеру, который играл за «Химки». Ещё дружу с Босельи из «Пари НН». Также знаю Франка Артигу. Они помогли мне, когда я размышлял о переезде. Рассказали, какой тут футбол, как живут люди. Все хорошо отзывались о России.

— Возникали проблемы или казусы из-за незнания языка?

— Да, немного сложно, когда выходишь на улицу, идёшь в магазин. Но я использую переводчик.

— Понимаешь требования главного тренера?

— Да, он даёт свободу действий игрокам, заточен на атаку.

— На что может рассчитывать команда в этом сезоне?

— Надеемся выступить как можно лучше, взять свои очки. Полагаю, у нас есть всё для этого.

— Что удивило больше всего в Хабаровске?

— Оживлённые улицы. Люди достаточно открытые, доброжелательные. Также удивило, как мощно болельщики поддерживают на матчах.

— Как тебе местная еда?

— Успел уже кое-что попробовать — пельмени. Ещё предстоит попробовать борщ.

— Как ты попал в академию «Барселоны»?

— Меня подписал клуб после турнира на Балеарских островах. Там участвовали разные испанские команды. Видимо, скаутам «Барселоны» я приглянулся.

Жорди Антонио в «Барселоне» Фото: ФК «Барселона»

— Что больше всего удивило в «Ла Масии»?

— В академии было предусмотрено всё: занятия в спортивном городке, уборка в комнатах, нам готовили еду. Не покидало ощущение, что попал в какое-то кино. Но главное – у меня была возможность тренироваться с лучшими игроками.

— Месси видел?

— Да, я тренировался с ним. Это мечта любого ребёнка! Мне было 18-19 лет. Помню, как пожал ему руку и не хотел потом мыть. Он был моим кумиром.

— Что думаешь о его карьере?

— Можно только позавидовать. Он лучший в истории футбола. Вероятно, ещё долго будет лучшим из лучшим.

— К тренировкам основы не привлекали?

— Раза три мы молодёжью тренировались. Но попасть в первую команду было очень сложно из-за высочайшей конкуренции.

— Какая у тебя цель?

— В футболе я хотел бы достичь более высокого уровня. Если говорить про личное, то моя цель оставаться верным себе, не забывать о близких. Хотелось бы ещё больше узнать о России и начать учить язык.

— Хотел бы вернуться играть в Испанию?

— Сейчас не думаю об этом — сосредоточен на выступлениях за «СКА-Хабаровск».

— Как бы ты сам себя охарактеризовал?

— Я динамичный игрок, умею обращаться с мячом и самоотверженно играю в обороне.