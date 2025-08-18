Мората уехал к Фабрегасу, звезда «Баварии» – в клубе с Роналду. Трансферы недели в Европе

1 сентября — грустная дата не только для школьников. В этот день в Европе много где закроется трансферное окно, то есть на усиление у клубов топ-лиг осталось всего пару недель. Но пока оно открыто, и громких новостей хватает. Вот их подборка.

Джакомо Распадори: «Наполи» → «Атлетико» (€ 22 млн)

25-летний нападающий стал чемпионом Италии, но в ЛЧ поиграет не за «Наполи». «Атлетико» усилил обойму и заменил ушедшего в мексиканский «Тигрес» Анхеля Корреа. Новичок столичных уже успел дебютировать в испанской лиге. И сразу же понял, что сезон простым точно не будет: вышел на 22 последние минуты в матче с «Эспаньолом», и мадридцы пропустили два гола (1:2).

Илья Забарный: «Борнмут» → «ПСЖ» (€ 63 млн)

Илья Забарный Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Парижане давно приценивались к 22-летнему защитнику, вот только с «Борнмутом» пришлось как следует поторговаться. Впрочем, сомнений, что «ПСЖ» дожмёт сделку, было мало. Он и дожал. Украинец не попал в заявку на Суперкубок УЕФА, однако трофей всё равно подержал. А в минувшее воскресенье провёл полный матч с «Нантом», действуя в паре с Лукасом Бералдо и не позволив сопернику отличиться – 1:0.

Бафоде Диаките: «Лилль» → «Борнмут» (€ 35 млн)

Получив деньги за Забарного, «Борнмут» тут же инвестировал часть из них в 24-летнего лидера обороны «Лилля». Тот сразу же по полной ощутил атмосферу АПЛ, сыграв на «Энфилде» с «Ливерпулем» (2:4). Судя по тому, как «вишни» здорово прокачивают защитников для топ-клубов (Дин Хёйсен уже в «Реале», Забарный – в «ПСЖ», Милош Керкез – в «Ливерпуле»), ждём Диаките через год в «Интере» или «Арсенале».

Альваро Мората: «Милан» → «Комо» (аренда)

Альваро Мората Фото: comofootball.com

32-летний нападающий поиграл вместе с Сеском Фабрегасом в сборной Испании и «Челси». Теперь старший товарищ будет его тренировать. Последние полгода Мората провёл в «Галатасарае». Альваро мог бы остаться в Турции и на больший срок, однако, по информации Ягыза Сабунджуоглу, бойкотировал тренировки ради возвращения в Италию. И своего добился. У «Комо» есть право выкупа.

Джек Грилиш: «Манчестер Сити» → «Эвертон» (аренда)

Четыре года назад клуб Пепа Гвардиолы заплатил за вингера космические € 117,5 млн. Грилишу ещё нет и 30 лет (исполнится в сентябре), однако этот сезон он проведёт в «Эвертоне». Аренда предусматривает возможность выкупа за € 57,7 млн. «Ириски» никогда не платили за новичков больше € 50 млн. Но кто знает, возможно, Джек снова покажет топ-уровень и за него не пожалеют такой суммы?

Малик Тшау: «Милан» → «Ньюкасл» (€ 36 млн)

Малик Тшау Фото: Newcastle United via Getty Images

«Поиграл в Бундеслиге и Серии А? Теперь можно и в АПЛ», — наверняка подумал Тшау и отправился в «Ньюкасл». Эдди Хау доволен: всё-таки ему взяли скоростного защитника с умением отдать качественную длинную передачу, что должно сделать контратаки «сорок» убийственными. «Милан» же неплохо заработал плюс, возможно, получит ещё € 4 млн бонусами.

Джейкоб Рэмси: «Астон Вилла» → «Ньюкасл» (€ 45,15 млн)

«Ньюкасл» укрепил и левый фланг. 24-летний воспитанник «Астон Виллы» должен составить конкуренцию Харви Барнсу, пока Энтони Гордон вынужденно заменяет Александера Исака в центре нападения. «Как только я понял, что тренер заинтересован и действительно ко мне расположен, принятие решения не заняло много времени», — комментарий Рэмси.

Кони де Винтер: «Дженоа» → «Милан» (€ 20 млн)

Кони де Винтер Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

У Массимилиано Аллегри вместо Тшау появился 23-летний прыгучий универсал, способный сыграть и в центре, и на фланге обороны, и даже в опорной зоне. Де Винтер воспитывался в системе «Ювентуса», а когда вырос, мотался по арендам. В «Дженоа» неплохо заработали: выкупали бельгийца за € 11 млн и через год получили практически в два раза больше.

Кингсли Коман: «Бавария» → «Аль-Наср» (€ 25 млн)

Скоро исполнится три года, как Криштиану Роналду перебрался в Саудовскую Аравию. Однако чемпионом великий португалец пока там так и не стал. Видимо, поэтому его клуб и подписал одного из главных «коллекционеров» трофеев — и по-футбольному пригодится, и фарта добавит. Как отмечали в Bild, Криш лично просил руководство «Аль-Насра» подписать Комана. 29-летнего вингера такое отношение подкупило, поэтому он и согласился на переезд.

Ромуло: «Гёзтепе» → «РБ Лейпциг» (€ 20 млн)

Ромуло Фото: rbleipzig.com

Внешне напоминающий Халка 23-летний нападающий, как писали в СМИ, тоже мог поиграть в Санкт-Петербурге. Но в итоге отправился в «РБ Лейпциг» на замену Беньямину Шешко. Это осознанный выбор бразильца — он доволен и стилем новой команды, и её локацией: «Бундеслига — одна из сильнейших и самых захватывающих лиг мира, и я хочу проявить себя здесь на самом высоком уровне. Знаю, что «Лейпциг» играет интенсивно, быстро и активно прессингует — это именно мой футбол».

Джованни Леони: «Парма» → «Ливерпуль» (€ 31 млн)

Джованни Леони Фото: liverpoolfc.com

Высоченный – 196-сантиметровый – 18-летний защитник таскал по газону 100-килограммового Ромелу Лукаку. Это ли не готовность попробовать свои силы в АПЛ? «Ливерпуль» предоставит Леони такую возможность. Джованни провёл всего 17 матчей в Серии А, тем не менее мерсисайдцы разглядели в нём потенциал. Вирджилу ван Дейку уже 34 года, а Джо Гомес крайне травматичен: практику итальянец явно получит.

Омари Хатчинсон: «Ипсвич» → «Ноттингем Форест» (€ 43,4 млн)

Трансфер, логичность которого непонятна. «Ноттингем Форест» заплатил солидную сумму за 21-летнего атакующего полузащитника, который оценивается в два раза дешевле, и нельзя сказать, что он потянул уровень АПЛ: настрелял 3+2 в 32 матчах. Впрочем, «Ипсвич» год назад тоже переплачивал за Хатчинсона, поделившись с «Челси» € 23,5 млн. Всё-таки рынок в Англии безумно перегрет. Если так пойдёт и дальше, то Омари за € 80 млн в 2026-м купит условный «Вест Хэм».

Джеймс Макэйти: «Манчестер Сити» → «Ноттингем Форест» (€ 25,5 млн)

Джеймс Макэйти Фото: nottinghamforest.co.uk

За 22-летнего атакующего полузащитника «лесники» заплатили гораздо меньше. Макэйти устал ждать шанса от Пепа Гвардиолы и, как и другие его партнёры по молодёжке «Манчестер Сити» вроде Коула Палмера и Лиама Делапа, собрался построить карьеру в другой команде. Если получится спрогрессировать, как у этих двоих, академия «Сити» прославится ещё сильнее.

Данго Уаттара: «Борнмут» → «Брентфорд» (€ 42,8 млн)

«Брентфорд» заработал внушительную сумму на продаже Брайана Мбемо и быстро показал, как клубы АПЛ любят переплачивать за новичков. 23-летний вингер крайне универсален и способен сыграть даже на левом фланге обороны. Но стоит ли он € 42,8 млн? Это трансферный рекорд «пчёл». Тренер Кит Эндрюс вне себя от радости: «Мы очень рады заполучить Данго и были удивлены, что он доступен. Болельщики его полюбят. Уаттара — тот игрок, ради которого они готовы вставать со своих мест».

Другие заметные сделки

Витсель «Жирона»/Калверт-Дьюин «Лидс»/Мукиэле «Сандерленд» Фото: gironafc.cat/leedsunited.com/safc.com