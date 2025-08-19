Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России, РПЛ-2025/2026, кто лучший игрок 5-го тура, Сперцян, Кисляк, Жедсон, Алвес, Хиль, Кабутов

Уходящий Сперцян, Жедсон или новая звезда ЦСКА? Кто лучший в 5-м туре РПЛ
Никита Паглазов
Рейтинг: кто лучший игрок 5-го тура РПЛ?
Аудио-версия:
Комментарии
Рейтинг, в который не попали игроки «Зенита».

В Мир Российской Премьер-Лиге состоялся уже 5-й тур. Прошедшие матчи отметились несколькими топ-выступлениями футболистов. А кто из них стал лучшим? Выбирать вам!

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
1 место

Матвей Кисляк (ЦСКА)

Кисляк превратился в полноценного лидера ЦСКА. 20-летний полузащитник держит стабильно высокий уровень. В игре с «Динамо» Матвей забил сам: на 42-й минуте он в подкате замкнул прострел с фланга. Также Кисляк выиграл 67% единоборств, отдал 79% точных передач, три из которых стали ключевыми (лучший результат в ЦСКА) и создал два голевых момента.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
2 место

Матеус Алвес (ЦСКА)

20-летний новичок ЦСКА зажёг в дерби с московским «Динамо». Алвес забил сам и отдал голевой пас на Милана Гаича. На 13-й минуте он завершил быструю атаку ЦСКА, которая неожиданно началась после ошибки Бителло в передаче. А на 21-й минуте Алвес выдал шикарный черпачок в штрафную «Динамо» и отрезал оборону соперника, после чего Гаич удвоил преимущество. Также Матеус отметился одной удачной попыткой дриблинга, отдал 86% точных передач (две из них – ключевых) и совершил два перехвата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

Жедсон Фернандеш («Спартак»)

Самый дорогой трансфер в истории «Спартака» начинает приносить пользу. Во встрече с «Зенитом» Жедсон забил дебютный мяч в РПЛ: на 38-й минуте он завершил классную комбинацию москвичей точным ударом головой. В концовке при счёте 2:2 Фернандеш забил второй мяч и вывел «Спартак» вперёд. Но гол не засчитали из-за двойного касания Эсекьеля Барко в момент исполнения пенальти (который он не реализовал). Однако Жедсон всё равно выдал отличный матч. Португалец не только забил, но и отдал 78% точных передач, 12 пасов в финальную треть, ещё три – ключевых. Также Жедсон стал лучшим в «Спартаке» по удачным обводкам (четыре из пяти успешных).

Фото: ФК «Балтика»
4 место

Брайан Хиль («Балтика»)

Форвард «Балтики» отличился уже в четвёртом матче сезона. На этот раз Хиль забил «Локомотиву» и помог калининградцам набрать одно очко во встрече с лидером (1:1). Уже на третьей минуте Брайан совершил классный переброс мяча в дальний угол ворот Митрюшкина из-за границ штрафной. Всего Хиль нанёс два удара в створ за игру и отдал 67% точных передач.

Фото: ФК «Краснодар»
5 место

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Не исключено, что матч с «Сочи» стал для Сперцяна последним за «Краснодар». СМИ активно отправляют полузащитника в «Саутгемптон». Если прошедшая игра действительно стала заключительной для Эдуарда в РПЛ, то она точно запомнится. 25-летний полузащитник оформил дубль в ворота сочинцев и один ассист. «Краснодар» разгромил команду Роберта Морено со счётом 5:1 и поднялся на второе место в РПЛ. Интересно, что в последний раз Сперцян отметился тремя результативными действиями за матч в чемпионате в июле 2022 года («Краснодар» обыграл «Урал» – 3:1).

Фото: ФК «Пари НН»
6 место

Никита Медведев («Пари НН»)

У вратаря «Нижнего» шесть спасений в матче с Махачкалой. И минимум три ключевых. В первом тайме он справился с ударом Джавада, после перерыва нейтрализовал выход один на один. А в концовке справился с выстрелом с 20 метров. Всего махачкалинцы нанесли 18 ударов в сторону ворот. То есть попадали нечасто. Однако в этом и заключается класс голкипера — спасать, когда это необходимо. Ведь пропусти Медведев хотя бы раз во втором тайме, концовка могла быть горячей. Но Никита справился. И помог «Пари НН» набрать первые три очка в сезоне.

Фото: ФК «Оренбург»
7 место

Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»)

«Оренбург» одержал первую победу в сезоне РПЛ-2025/2026. А три очка в гостевом матче с «Акроном» (2:1) принёс гол Эмирджана Гюрлюка. На 85-й минуте турецкий форвард получил мяч на левом фланге, подобрался к штрафной и пальнул в дальний угол. Красивый и очень важный гол. После этой победы «Оренбург» поднялся в турнирной таблице на 11-е место.

Фото: ФК «Рубин»
8 место

Дмитрий Кабутов («Рубин»)

Кабутов устал отмечаться только ассистами. В матче с «Ростовом» Дмитрий забил сам и принёс казанцам минимальную домашнюю победу. На 52-й минуте он получил мяч после отскока в чужой штрафной и с близкого расстояния переиграл Рустама Ятимова. 33-летний защитник в прошедшей встрече собрал на себе шесть фолов (лучший результат в матче), 15 раз вернул мяч (шесть случаев – на чужой половине), отдал 80% точных пасов (один – ключевой) и выиграл 69% единоборств (9 из 13).

Фото: ФК «Ахмат»
9 место

Эгаш Касинтура («Ахмат»)

«Ахмат» одержал вторую подряд победу после прихода Станислава Черчесова. В 5-м туре грозненцы разобрались дома с «Крыльями Советов» (3:1). А главным героем встречи стал вингер Эгаш Касинтура. Он оформил дубль: на пятой минуте переправил мяч в ворота самарцев после углового, а во втором тайме оказался первым на добивании. Также Касинтура отметился одним ключевым пасом и стал лучшим игроком матча по технико-тактическим действиям в чужой штрафной (7).

Фото: «Чемпионат»/ФК «Краснодар»
10 место

Лучшим был другой игрок

Мы не указали футболиста, которого вы считаете лучшим в 5-м туре? Тогда этот вариант – для вас. Например, Александр Соболев («Зенит») и Николай Комличенко («Локомотив») своими голами принесли командам по одному очку. А полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов здорово вышел на замену и забил во втором туре подряд. В общем, если мы кого-то забыли, то делитесь фамилией футболиста в комментариях!

Ждём новых героев в чемпионате России:
