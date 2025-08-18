Топ-матчи вторника: Лига чемпионов и Кубок России в футболе, хоккей и суперфинал в теннисе

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 1:00*: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Жасмин Паолини (Италия, 7), Цинциннати, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кому достанется первый титул на «тысячнике» в Цинциннати?

10 из 23 титулов в карьере Иги Швёнтек пришлись на турниры категории WTA-1000, но в Цинциннати она до этого ни разу не добиралась до финала. Теперь в решающем матче розыгрыша-2025 польская теннисистка сразится за главный трофей с итальянкой Жасмин Паолини, которая до этого в Цинциннати дальше 1/4 финала не пробивалась. Соперницы ранее играли пять раз, и во всех случаях сильнее была Ига — на ITF-80K в Праге-2018, US Open — 2022, «Ролан Гаррос» — 2024, Кубке Билли Джин Кинг — 2024 и в Бад-Хомбурге-2025.

🏒 13:00: «Динамо» Минск — ЦСКА, товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 19 августа 2025, вторник. 13:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обновлённый ЦСКА найдёт бреши у прошлогоднего криптонита?

В прошлом сезоне ЦСКА Ильи Воробьёва испытывал большие проблемы в матчах с минским «Динамо»: армейцы проиграли все матчи в регулярке, а затем потерпели от белорусской команды поражение и в плей-офф. Сейчас, в период предсезонки, результат значения не имеет, но за новичками московской команды будет любопытно понаблюдать. Как они себя проявят?

Один из новичков ЦСКА поделился эмоциями от перехода: «Очень обрадовался такому шансу». Бучельников — о своём переходе в ЦСКА

🏒 15:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что покажет «Салават», который теперь живёт по средствам?

«Салават Юлаев» из-за долгов теперь вынужден считать каждую копейку – в предстоящем сезоне уфимская команда предстанет совершенно другой. Предсезонные игры – хорошая возможность понаблюдать за новым коллективом. «Автомобилист» выглядит фаворитом, но смогут ли уфимские новички сразу же себя зарекомендовать?

⚽️ 15:00: «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто пройдёт в финал Суперкубка?

«Аль-Наср» планирует взять первый большой национальный трофей в эпоху Криштиану Роналду в клубе. От титула команду отделяет всего два матча. «Аль-Наср» стартует в Суперкубке Саудовской Аравии, первый соперник — «Аль-Иттихад». И именно он является фаворитом встречи! Почему? Да всё просто: «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом страны. Не факт, что новые звёзды «Аль-Насра» (Феликс, Коман, Иньиго Мартинес) помогут Роналду добраться до победы.

Атака «Аль-Насра» круче, чем у многих топ-клубов Европы: Официально «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Кингсли Команом до 2028 года

⚽️ 17:00: «Калуга» — «Амкал», Кубок России, 1/128 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Амкал» пройдёт ещё один раунд Кубка?

«Амкал» в нынешнем розыгрыше Кубка России использует смешанный состав из своей основы и приглашённых звёзд не из мира футбола. Например, в первом матче с «Квантом» на поле вышли блогер Paradeevich, исполнитель The Limba и комик Роман Косицын. А первый даже забил мяч! «Амкал» обыграл «Квант» (3:1) и прошёл в 1/128 финала. Теперь чемпиону МФЛ-6 предстоит битва с «Калугой». «Амкал» снова выпустит состав с приглашёнными звёздами. Но получится ли пройти ещё одного соперника?

⚽️ 22:00: «Рейнджерс» — «Брюгге», Лига чемпионов, раунд плей-офф

Интрига: какой из клубов станет ближе к общему этапу ЛЧ?

«Рейнджерс» и «Брюгге» — клубы уровня общего этапа Лиги чемпионов. Но попасть в основной раунд получится только у кого-то одного. «Рейнджерс» преодолел уже два квалификационных этапа, «Брюгге» — один. Возможно, чуть лучший игровой тонус даст небольшое преимущество шотландцам. Тем более первый матч состоится на их поле.

⚽️🎦 22:00: «Црвена Звезда» — «Пафос», Лига чемпионов, раунд плей-офф

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: чемпион Кипра замахнётся на ещё одну сенсацию?

«Пафос» рвётся в Лигу чемпионов! До прохода в общую стадию чемпиону Кипра осталась одна успешная серия. Ранее клуб уже прошёл израильский «Маккаби» и киевское «Динамо». Впереди битва с чемпионом Сербии — «Црвеной Звездой». Клуб из Белграда часто участвует в групповой/общей стадии ЛЧ и пропускать её сейчас не намерен. Но и «Пафос» мечтает об историческом попадании в основной этап. Первый матч решит не всё, но очень многое.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Осасуна», Примера, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» начнёт сезон с победы?

Мадридский «Реал» стартует в новом сезоне чемпионата Испании. Задача одна — вернуть золото себе. Именно для этих целей клуб назначил тренера Хаби Алонсо. И первая серьёзная проверка нового специалиста состоится в домашнем матче Примеры с «Осасуной». Что изменил Алонсо за 1,5 месяца после клубного ЧМ? Следим!