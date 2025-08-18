Скидки
Матч-центр:
Расписание спортивных матчей 19 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Лига чемпионов и Кубок России в футболе, хоккей и суперфинал в теннисе
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 августа 2025 года
Аудио-версия:
Лучший спорт 19 августа: Суперкубок Саудовской Аравии, «Црвена Звезда» Тикнизяна против «Пафоса», Швёнтек — Паолини и «Динамо» Мн — ЦСКА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 1:00*: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Жасмин Паолини (Италия, 7), Цинциннати, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Интрига: кому достанется первый титул на «тысячнике» в Цинциннати?

10 из 23 титулов в карьере Иги Швёнтек пришлись на турниры категории WTA-1000, но в Цинциннати она до этого ни разу не добиралась до финала. Теперь в решающем матче розыгрыша-2025 польская теннисистка сразится за главный трофей с итальянкой Жасмин Паолини, которая до этого в Цинциннати дальше 1/4 финала не пробивалась. Соперницы ранее играли пять раз, и во всех случаях сильнее была Ига — на ITF-80K в Праге-2018, US Open — 2022, «Ролан Гаррос» — 2024, Кубке Билли Джин Кинг — 2024 и в Бад-Хомбурге-2025.

WTA. Турнирная сетка. Цинциннати
Вероника поднимется на 10 мест в рейтинге:
Кудерметова не смогла выйти в крупнейший финал в карьере. Россиянка не сдержала слёз
Кудерметова не смогла выйти в крупнейший финал в карьере. Россиянка не сдержала слёз

🏒 13:00: «Динамо» Минск — ЦСКА, товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обновлённый ЦСКА найдёт бреши у прошлогоднего криптонита?

В прошлом сезоне ЦСКА Ильи Воробьёва испытывал большие проблемы в матчах с минским «Динамо»: армейцы проиграли все матчи в регулярке, а затем потерпели от белорусской команды поражение и в плей-офф. Сейчас, в период предсезонки, результат значения не имеет, но за новичками московской команды будет любопытно понаблюдать. Как они себя проявят?

Один из новичков ЦСКА поделился эмоциями от перехода:
«Очень обрадовался такому шансу». Бучельников — о своём переходе в ЦСКА

🏒 15:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет «Салават», который теперь живёт по средствам?

«Салават Юлаев» из-за долгов теперь вынужден считать каждую копейку – в предстоящем сезоне уфимская команда предстанет совершенно другой. Предсезонные игры – хорошая возможность понаблюдать за новым коллективом. «Автомобилист» выглядит фаворитом, но смогут ли уфимские новички сразу же себя зарекомендовать?

Так ли сильно изменится уфимская команда?
Разговоры о потере топ-клуба — смех. Разве «Салават Юлаев» был претендентом на Кубок?
Разговоры о потере топ-клуба — смех. Разве «Салават Юлаев» был претендентом на Кубок?

⚽️ 15:00: «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . 1/2 финала
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Иттихад
Джидда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пройдёт в финал Суперкубка?

«Аль-Наср» планирует взять первый большой национальный трофей в эпоху Криштиану Роналду в клубе. От титула команду отделяет всего два матча. «Аль-Наср» стартует в Суперкубке Саудовской Аравии, первый соперник — «Аль-Иттихад». И именно он является фаворитом встречи! Почему? Да всё просто: «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом страны. Не факт, что новые звёзды «Аль-Насра» (Феликс, Коман, Иньиго Мартинес) помогут Роналду добраться до победы.

Атака «Аль-Насра» круче, чем у многих топ-клубов Европы:
Официально
«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Кингсли Команом до 2028 года

⚽️ 17:00: «Калуга» — «Амкал», Кубок России, 1/128 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
19 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Калуга
Калуга
Не начался
Амкал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Амкал» пройдёт ещё один раунд Кубка?

«Амкал» в нынешнем розыгрыше Кубка России использует смешанный состав из своей основы и приглашённых звёзд не из мира футбола. Например, в первом матче с «Квантом» на поле вышли блогер Paradeevich, исполнитель The Limba и комик Роман Косицын. А первый даже забил мяч! «Амкал» обыграл «Квант» (3:1) и прошёл в 1/128 финала. Теперь чемпиону МФЛ-6 предстоит битва с «Калугой». «Амкал» снова выпустит состав с приглашёнными звёздами. Но получится ли пройти ещё одного соперника?

Статистика Кубка России
Интересное усиление для медиаклуба:
Фото
226-сантиметровый экс-игрок НБА начал тренировки с «Амкалом» для участия в Кубке России

⚽️ 22:00: «Рейнджерс» — «Брюгге», Лига чемпионов, раунд плей-офф

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какой из клубов станет ближе к общему этапу ЛЧ?

«Рейнджерс» и «Брюгге» — клубы уровня общего этапа Лиги чемпионов. Но попасть в основной раунд получится только у кого-то одного. «Рейнджерс» преодолел уже два квалификационных этапа, «Брюгге» — один. Возможно, чуть лучший игровой тонус даст небольшое преимущество шотландцам. Тем более первый матч состоится на их поле.

Статистика Лиги чемпионов
Как прошёл предыдущий этап квалификации:
Моуринью выдал мощнейший камбэк, а «Кайрат» сотворил историю. Лига чемпионов, мы скучали!
Моуринью выдал мощнейший камбэк, а «Кайрат» сотворил историю. Лига чемпионов, мы скучали!

⚽️🎦 22:00: «Црвена Звезда» — «Пафос», Лига чемпионов, раунд плей-офф

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион Кипра замахнётся на ещё одну сенсацию?

«Пафос» рвётся в Лигу чемпионов! До прохода в общую стадию чемпиону Кипра осталась одна успешная серия. Ранее клуб уже прошёл израильский «Маккаби» и киевское «Динамо». Впереди битва с чемпионом Сербии — «Црвеной Звездой». Клуб из Белграда часто участвует в групповой/общей стадии ЛЧ и пропускать её сейчас не намерен. Но и «Пафос» мечтает об историческом попадании в основной этап. Первый матч решит не всё, но очень многое.

Статистика Лиги чемпионов
Подробнее про «Пафос»:
Клуб-сенсация с Кипра рвётся в ЛЧ! Владелец — россиянин, в составе теперь есть суперзвезда
Клуб-сенсация с Кипра рвётся в ЛЧ! Владелец — россиянин, в составе теперь есть суперзвезда

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Осасуна», Примера, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» начнёт сезон с победы?

Мадридский «Реал» стартует в новом сезоне чемпионата Испании. Задача одна — вернуть золото себе. Именно для этих целей клуб назначил тренера Хаби Алонсо. И первая серьёзная проверка нового специалиста состоится в домашнем матче Примеры с «Осасуной». Что изменил Алонсо за 1,5 месяца после клубного ЧМ? Следим!

Турнирная таблица Ла Лиги
Как вам игровые комплекты «Реала»?
Лучшие формы нового сезона из топ-лиг. Эстетика от «Сити», «Реала», «Баварии» и других
Лучшие формы нового сезона из топ-лиг. Эстетика от «Сити», «Реала», «Баварии» и других
Новости. Футбол
Все новости RSS

