«Я веду битву более 11 лет». Экс-игрок «Реала» и «Локомотива» требует € 35 млн от ФИФА!

Лассана Диарра уже выиграл дело в Суде ЕС. А теперь ждёт компенсацию за ущерб от действий футбольных боссов.

Интересный сюжет продолжает развиваться вокруг экс-полузащитника мадридского «Реала», «Челси», «Локомотива», «Анжи» и сборной Франции Лассана Диарра. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сообщила о судебном разбирательстве в бельгийских судах с участием бывшего игрока. Диарра требует € 35 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) и Королевской бельгийской ассоциации (KBVB) за ущерб от правил ФИФА! Чем организации так не угодили Лассана?

История с Диарра не случилась бы без «Локомотива»

Перед началом сезона-2014/2015 Диарра не явился на тренировочный сбор «Локомотива». Из-за этого клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу в ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS). Палата по разрешению споров признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в € 10,5 млн.

В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский «Шарлеруа». Но клуб хотел гарантий того, что ему не придётся выплачивать штраф «Локомотиву» вместо футболиста, так как, по правилам ФИФА и KBVB, именно команда могла стать должником. Контракт с французом в итоге не заключили. По мнению Диарра, переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не дали гарантий бельгийской команде. Полузащитник в итоге остался без футбола на год: он подписал контракт с «Марселем» только в июле 2015 года.

Алан Дзагоев и Лассана Диарра Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Лассана воспользовался тем, что бельгийские гражданские суды вправе рассматривать спортивные дела, и обратился в один из них, хотя во многих странах не принято оспаривать решения CAS. Француз в иске указал на два положения регламента ФИФА. Согласно первому, игрокам отказывали в выдаче трансферного сертификата для перехода в новую команду, если между предыдущим клубом и футболистом продолжается контрактный спор. В такой ситуации ФИФА могла ограничить трансфер до урегулирования разногласий.

А второе положение касалось ‎солидарной ответственности нового клуба с футболистом (то, чего и боялся «Шарлеруа»). По действовавшим правилам на команду, подписавшую оштрафованного за неправомерное расторжение контракта игрока, могли повесить как минимум часть неустойки.

В 2017 году Коммерческий суд Шарлеруа признал правоту Диарра и подчеркнул, что принцип солидарной ответственности игрока, на которого наложен штраф, и его новой команды равносилен обязательству ‎выплатить отступные прежнему клубу, чтобы подписать игрока, который по факту находится без контракта. После победы Лассана в суде Шарлеруа ФИФА оспорила решение в Апелляционном суде Монса. Тот запросил вердикт Суда Евросоюза для прояснения вопроса, нарушает ли регламент ФИФА нормы ЕС.

В итоге в октябре 2024 года Суд ЕС признал правоту Диарра. «Правила, о которых идёт речь, таковы, что они препятствуют свободному перемещению профессиональных футболистов, которые хотят развивать свою деятельность, переходя в новый клуб», – отмечалось в заявлении Суда Европейского союза (CJEU).

«Все профессиональные игроки пострадали от этих незаконных правил (действующих с 2001 года) и поэтому теперь могут требовать компенсации за свои убытки», – заявили адвокаты Диарра Жан-Луи Дюпон и Мартен Иссель. Интересно, что Дюпон стал участником второго резонансного футбольного дела. В 1995 году он защищал футболиста Жан-Марка Босмана. Вкратце, благодаря этому делу игроки перестали принадлежать своим командам после истечения контракта. Хотя до этого клубы получали деньги по факту за свободных агентов.

Лассана Диарра и Рафаэль Варан Фото: Jacopo M. Raule/Getty Images

Дело Босмана серьёзно изменило футбольный бизнес. А ситуация с Диарра пока что не повлияла на отношения клуб-игрок. Как минимум из-за того, что ФИФА подала апелляцию и финального решения ещё нет. Если же Суд ЕС оставит первоначальный вердикт в силе (скорее всего, это и произойдёт), то ФИФА и Евросоюз начнут консультации по изменениям в регламентах. Но кейс Диарра вряд ли повлияет на футбол так, как «дело Босмана». Да, ФИФА придётся изменить некоторые пункты своего регламента, но это не «перевернёт игру» на 180 градусов.

А что за деньги просит Диарра?

Юридическая фирма Dupont-Hissel, которая занимается делом Диарра, сообщила: Лассана требует € 65 млн до вычета налогов или € 35 млн чистыми от ФИФА и KBVB.

«Я вынужден вести эту юридическую битву с августа 2014 года. Более 11 лет! Я делаю это ради себя. И если мне удалось выстоять под натиском ФИФА, то только благодаря своей успешной карьере. Но я также делал это для всех остальных, менее известных игроков, у которых нет финансовых и психологических возможностей бросить вызов ФИФА в судах.

ФИФА и KBVB проиграли в Суде ЕС. По всем статьям! Впоследствии ФИФА внесла изменения в свои правила, но решила сделать это таким образом, который не соответствует строгим требованиям, установленным решением Суда ЕС. Я ждал несколько месяцев, прежде чем возобновить разбирательство в Бельгии. Я полагал, что ФИФА и KBVB после усилий Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и FIFPro Europe, направленных на достижение результата, по крайней мере, будут вежливы и обратятся ко мне с предложением о мирном урегулировании спора. Именно в таком тоне, кстати, я получал сообщения от ФИФА. Но этого не произошло.

Это их право, однако оно отражает сохраняющуюся культуру неуважения к верховенству права и к игрокам, несмотря на чёткое послание Суда Европейского союза. К моему большому сожалению, нам снова придется давать объяснения судьям, поскольку у меня нет другого выбора», – заявил сам Диарра.

Лассана Диарра Фото: Thananuwat Srirasant/Getty Images

«Независимый экономический анализ подтвердил существенный ущерб, понесённый Лассана Диарра на протяжении всей его карьеры в результате ограничительных правил ФИФА в отношении трансферов. Основываясь на этой экспертной оценке, он требует полной компенсации с начислением процентов до момента выплаты», – отмечается в заявлении FIFPro.

Проще говоря, Диарра оценил ущерб своей карьере от правил ФИФА и KBVB в € 35 млн. У Лассана есть неплохие шансы серьёзно пополнить свой банковский счёт. Кстати, а что с «Локомотивом», который расторг контракт с французом в 2014 году и выиграл дело в суде? Ещё в 2017-м клуб и игрок договорились, что Диарра выплатит москвичам штраф (€ 10,5 млн). Так что в ущерб Лассана наверняка заложил и эту сумму.