«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы

Почему воспитанник ЦСКА покинул «Локомотив» и не задержался в Самаре. Первое интервью с Константином после перехода в «Акрон».

Переход Константина Марадишвили из ЦСКА в «Локомотив» стал одним из самых обсуждаемых событий летнего трансферного окна 2021 года. Красно-зелёные не пожалели за молодого хавбека € 7 млн. И поначалу всё у футболиста складывалось в Черкизове отлично. Только в последние пару лет на Марадишвили посыпались неприятности: лавка «Локо», потом одна травма, вторая. По иронии судьбы долгожданное возвращение футболиста на поле выпало на кубковый матч с его родным клубом. И новая Костина команда его выиграла, пусть и в серии пенальти! Лучше повод для обстоятельного разговора трудно было придумать.

«Из тех, с кем играл, в ЦСКА остались только Игорь Владимирович, Обляков и Дивеев

— Вернуться в игру в матче с родным клубом — особенные чувства?

— Конечно, особенные. В ЦСКА я провёл всё детство и юношество. Моё взросление как футболиста проходило в этом клубе. Родном клубе. К ЦСКА я всегда буду относиться только с уважением и благодарностью.

— Прилично «наелся» в первом матче после долгой паузы?

— Да, пришлось тяжело. Очень непростая получилась игра. Но я был рад наконец-то сыграть все 90 минут. Были товарищеские матчи, какие-то выходы в чемпионате, однако полный матч я, наверное, два года не проводил. Рад, что выдержал, а самое главное — команда победила.

Константин Марадишвили (слева) Фото: ФК «Акрон»

— Теперь это совсем другая команда по сравнению с той, в которой был ты?

— Да, очень много людей поменялось. Из тех, кого знаю, остались только Игорь Владимирович Акинфеев, Ваня Обляков и Игорь Дивеев. Из остальных никого не помню. Больше ни с кем вместе не играл.

— Торопа забыл.

— Да, точно, но при мне он ещё не играл. Только контрольные матчи на сборах. Однако со Славой действительно были знакомы, при встрече могли парой слов перекинуться. А играл тогда постоянно Игорь Владимирович.

— С Обляковым, Дивеевым поболтали перед матчем?

— Конечно, со всеми перекинулся парой фраз. Вспомнили старые времена, поговорили о будущем. Обменялись, у кого что происходит в жизни. Всегда приятно увидеться с ребятами, с которыми раньше делил раздевалку.

— Поздравили тебя с возвращением в игру?

— Поздравили, поддержали, пожелали дальше обходиться без травм.

— Тяжело игралось с непривычки?

— Честно — тяжело. Два дня потом восстанавливался, проходил процедуры. Но отошёл — всё хорошо.

— Не думал под конец попросить замену?

— Нет, я был готов играть от начала до конца.

— Когда ты в конце упал на газон, я немного даже испугался за тебя. Что случилось?

— Ничего страшного. Немного ногу свело от усталости — всё-таки набегался к тому времени прилично.

— Как тебе армейская молодёжь?

— Мне понравилась команда. Очень серьёзный соперник. Кисляк, Глебов, Лукин — все хорошие футболисты. Само собой, в таких клубах просто так не играют. Ты должен быть сильным и конкурентоспособным. В ЦСКА сейчас достаточно молодых ребят, но они уже не по годам зрелые.

— Почему ты не пошёл пенальти бить? Сил не осталось?

— Просто очередь не дошла. В начале били те, кто играл поменьше и был посвежее, а потом уже потихоньку и остальные, кто подустал или неуверенно себя чувствовал.

— Тренер определял порядок бьющих или самостоятельно?

— Заур Эдуардович сказал бить тем, кто хорошо себя чувствует и готов. А дальше сами распределились.

— Для «Акрона» победа в матче с ЦСКА, даже в серии пенальти, большое событие?

— Да, конечно. А для меня такие победы всегда будут №1. Мне вообще всё очень понравилось.

— Дзюба заходил с поздравлениями в раздевалку?

— Естественно. Он был на стадионе, переживал за команду и после матча заходил в раздевалку. Само собой, всех поздравил. Артём — неотъемлемая часть команды. Человек, на которого можно равняться: всегда поддержит, поможет. Очень большая личность как за полем, так и на поле.

— Навскидку вспомнишь, когда в последний раз полный матч играл?

— Ой, нет, тяжело. Это правда было очень давно.

— В марте 2024 года в Калининграде за «Пари НН» (2:0), ещё при Юране.

— Честно, даже не помню этого.

«Выбрал команду, в которой в меня верят»

— Ты ведь изначально в другую самарскую команду собирался. Для тебя отказ «Крыльев» стал ударом?

— Подрастроился, конечно.

— Сам понял, что произошло?

— Не особо. Видимо, больше заинтересовались другим игроком. Конечно, я расстроился, потому что и к сборам готовился, и на сборах целый месяц провёл. Уже думал, что должен попасть в команду и подписать контракт. А за три дня до чемпионата узнал, что всё отменяется.

— Тебе же не главный тренер об этом сообщил?

— Мне набрал отец и сказал, что главный тренер рассматривает другого футболиста.

— В «Локомотиве» ты мог только тренироваться? Вариант играть даже не рассматривался?

— Главный тренер сказал: «Сейчас остаёшься здесь и тренируешься в общей группе, а дальше посмотрим». Я и тренировался, поддерживал тонус. А дальше появился вариант с «Акроном», и я выбрал команду, в которой во мне были заинтересованы и где в меня верят. Я приехал, потренировался определённое время, понравился, и меня взяли.

— Ты ведь именно в Самаре дебютировал в РПЛ — может быть, это знак?

— Не знаю, но получилось так, как получилось.

— А тот матч, кстати, помнишь?

— Конечно. Помню, сидели с Наиром Тикнизяном на скамейке и уже не думали, что выйдем. 90-я минута, проигрываем. И тут Виктор Михайлович [Гончаренко] неожиданно говорит: «Готовься, сейчас выйдешь». Эмоции были колоссальные! Сердце учащённо забилось — всё как всегда у молодых. Я и размяться не успел — сразу вышел. Даже за четыре-пять минут много раз получил мяч и совершил несколько действий. Очень рад был дебютировать, несмотря на поражение.

«Дзюба сразу запустил шутку: «Я думал, будет усиление, а приехал Марадишвили»

— Дзюба в Тольятти встретил как родного?

— Да. Артём знает, как встречать и поддерживать людей. Он очень умный человек и футболист. Дзюба всегда первым придёт на помощь.

— Но и подколет тоже первым?

— Это точно. Когда только зашёл в раздевалку, Артём запустил шутку: «Я думал, будет усиление, а приехал Марадишвили», ха-ха.

— Чувствуется, что Артём в этой команде больше чем просто нападающий и бомбардир?

— Дзюба в принципе очень большая фигура в футболе. Человек добился таких высот, о которых каждый мальчишка мечтает. И у нас в команде все рады, что мастер с таким огромным опытом находится вместе с нами. На него всегда можно положиться.

— Помимо прочего, это ещё и объект притяжения для болельщиков?

— Да, кстати. На той же игре с ЦСКА в Самаре было много болельщиков — давно столько не видел.

— С Тедеевым коммуникация сразу установилась?

— Мне бы хотелось выразить благодарность Зауру Эдуардовичу. Как я уже убедился, он не только сильный специалист, но и большой человек. За несколько дней я успел три-четыре раза с ним пообщаться один на один. Он во всём помогает мне. Недавно после теории остались обсудить, где мне нужно располагаться, как действовать в той или иной ситуации. Меня очень тронуло, что его интересовало, как я устроился в Тольятти, снял ли квартиру. Вообще во всём мне помогает! Поэтому ему большое спасибо. Я очень рад попасть к такому тренеру. Буду пахать и отдавать всего себя на поле. Отдельная благодарность руководству «Акрона», потому что без этих людей ничего не получилось бы.

— Твои слова о Тедееве — полная противоположность тому, что мне рассказал о коммуникации со Станковичем хорошо знакомый тебе по ЦСКА Никита Чернов.

— Да-да, читал. Мне в этом плане повезло. Всего за неделю я успел несколько раз обстоятельно поговорить с главным тренером. Для меня это очень важно.

— Требования Тедеева уже успел усвоить?

— Потихоньку начинаю всё лучше и лучше понимать. Всё-таки в «Локомотиве» были одни принципы, в Самаре — другие. В «Акроне» тоже всё для меня новое, но я быстро впитываю информацию и уже хорошо представляю, что от меня требуется на поле.

— Тольятти успел рассмотреть?

— Пока только пару раз прошёлся. Походил по набережной. В Тольятти есть где погулять, особенно летом.

— В Самару вы только на игры ездите?

— Да, живём в Тольятти, а за день до игры заезжаем в отель в Самаре.

«Николич за каждым футболистом следил как за сыном»

— Как бы ты подытожил свой период в «Локомотиве»?

— Большой, колоссальный опыт. Спасибо людям, которые были со мной всё это время. Тем, кто меня поддерживал. Это время обогатило меня знакомствами с новыми людьми. Очень интересный изначально был проект. И с Николичем мне работалось хорошо. Мне кажется, что при нём я за три-четыре месяца сыграл больше матчей, чем за все годы в «Локомотиве». Мне было очень комфортно работать с таким сильным тренером. Я говорил ему это лично, но до сих пор не было возможности поблагодарить Марко публично. Сейчас с удовольствием это делаю. Большое спасибо лично Николичу и всему его тренерскому штабу.

— В чём сила тренера Николича?

— Он умеет находить подход к игрокам, раскрывать сильные стороны каждого и помогает подтягивать слабые. Николич всегда оставался после тренировок и помогал футболистам ещё полнее реализовывать свой потенциал. При этом с Марко можно было поговорить не только о футболе, но и жизни. Он за каждым футболистом следил как за сыном. Буквально всё знал о тебе. Поэтому прекрасно представлял возможности всех игроков.

Константин Марадишвили и Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тебя удивил его уход из ЦСКА?

— Жалко, что такой большой специалист ушёл из ЦСКА. Но это его решение.

«Без хейтеров не обойтись в этой жизни»

— Когда ты только перешёл в «Локо», СМИ часто напоминали о твоей высокой цене — € 7 млн. На тебя она психологически не давила?

— Наоборот, в эти полгода, что я стабильно играл, все говорили: молодец, оправдал деньги, которые на него были потрачены. Но так всегда было, есть и будет. Вначале тебя хвалят, но при первом же спаде начинают рассказывать о неоправданных расходах. Без хейтеров не обойтись в этой жизни.

— С кем, кроме Николича, тебе работалось комфортнее всего? Когда футбол доставлял удовольствие?

— С Сергеем Николаевичем Юраном. Тоже классный тренер, под его руководством было очень интересно играть. И хотелось играть. Вообще, я такой человек, который всегда борется до конца, кто бы ни был тренером. А там уже как получится.

— За годы в «Локо» ни разу не пожалел об уходе из ЦСКА?

— Ни разу не было такого. Я сразу доказал свою состоятельность через тренировки и начал играть.

— Трансфер в «Локомотив» был полностью твоим решением или клубы, грубо говоря, поставили перед фактом?

— Мы поговорили с ЦСКА и сошлись во мнении, что так будет лучше для всех. Тем более «Локомотив» меня очень хотел. Я общался с Рангником, Цорном. Они убеждали, что я отлично впишусь в схему команды, буду играть и помогу клубу. Команда выступала в Лиге Европы, было много трансферов и сильных футболистов. Это правда был очень интересный опыт.

— Нет ощущения, что ты всё-таки не в лучшее время попал в «Локо»?

— Я так не думаю. Для меня это в любом случае полезнейший опыт. Я успел застать очень хорошее время с Марко. Мы выигрывали большие матчи, и в целом я много почерпнул у Николича.

— То есть у тебя о немцах в «Локо» остались позитивные воспоминания?

— У меня всё нормально было, никаких проблем с ними не возникало. Единственное – неприятно, что на второй год начали проигрывать.

— Лоськов возмущался, что немцы даже не знали, был ли «Локомотив» чемпионом когда-либо.

— Да, была тяжёлая ситуация, и слава богу, что мы из неё выбрались. В этом, кстати, здорово помог опять-таки Артём Дзюба.

Константин Марадишвили (крайний справа) в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В Лиге Европы у нас были соперники уровня Лиги чемпионов»

— Ты застал два сезона в Лиге Европы — по одному в ЦСКА и «Локо». Приятно вспомнить?

— Очень интересное время и большой опыт. Всё детство стремишься играть в таких турнирах, и, когда эти мечты сбываются, воспоминания остаются на всю жизнь.

— Но вы ни разу не выиграли — ни с ЦСКА, ни с «Локо». Упущение?

— Жизнь такая: полоса чёрная, полоса белая. К сожалению, не выиграли, но у нас были хорошие матчи. Очень интересные.

— «Локо» и соперники достались мощные — «Лацио», «Марсель», «Галатасарай».

— Ну да, в Лиге Европы у нас были соперники уровня Лиги чемпионов. Самое сильное впечатление — игра с «Галатасараем» на выезде. Ты за два часа до игры выходишь пощупать поле, а на трибунах уже биток! Шум такой, что друг друга не слышите. Когда же начинается матч, барабанные перепонки чуть не лопаются — так все орут.

— За «Марсель», кстати, играл Жерсон, который теперь в «Зените». Запомнился?

— Гендузи тоже бегал. Жерсон высокий, хорошо укрывал мяч и двигал вперёд. Понятно, что сильный футболист. Слабых в «Марсель» не берут.

Константин Марадишвили в матче с «Марселем» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Это самые крутые ребята, против которых ты играл?

— Мне много против кого удалось поиграть. Фоден, Джейдон Санчо, Жоау Феликс, Педро — все классные футболисты, против каждого тяжело было.

— Обидно, что гимн Лиги чемпионов не послушал с поля?

— Я в молодёжной Лиге чемпионов его послушал. Конечно, это другое, но хотя бы что-то зацепил. Может быть, ещё удастся наверстать, кто знает.

— Есть надежда?

— Надежда всегда есть. Без неё зачем в футбол играть?

— У Галактионова ты ни разу не вышел в старте в РПЛ — только в Кубке. Понимал, почему так?

— Я изо всех сил старался показывать себя на тренировках и в то время, которое мне давали в матчах. Но, к сожалению, почти не играл. Это решение тренера.

— Поэтому в конце концов и собрался в Нижний?

— Да, уходил за игровой практикой. Считаю, что я амбициозный человек, который любит футбол и хочет играть, не может просто так сидеть на лавочке. Я не из тех людей, кто замыкается в себе или обижается, если что-то не получается. Всегда подхожу, разговариваю, спрашиваю, чего мне не хватает, чтобы прибавить в тех или иных вещах. Даже если мне что-то не нравится, никогда не кидаю якорь.

Константин Марадишвили Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Эти травмы сделали меня только сильнее»

— Так вышло, что все неприятности со здоровьем на тебя свалились как раз в Нижнем. Есть этому рациональное объяснение?

— Если грузиться вопросами «как» и «почему», можно закопаться в этом. Просто так получилось. Я воспринимаю эту историю как урок, опыт, который тоже нужно было пройти. Эти травмы сделали меня только сильнее, в первую очередь ментально.

— Период с весны 2024-го по весну 2025-го — самый тяжёлый в жизни?

— Да, непростой. Но я старался быть профессионалом и восстанавливаться как можно правильнее, чтобы потом больше ничего не беспокоило.

— Ты сломался в домашнем матче с «Краснодаром». Как это вышло?

— У меня в той игре было несколько моментов, чтобы забить. А травмировался буквально на ровном месте. Просто шёл с мячом, хотел убрать в сторону и отдать пас. Напрыгнул неудачно на левую ногу, а когда ею же оттолкнулся, почувствовал, что колено пошатнулось. Сразу понял, что что-то не то, и упал. Не скажу, что боль была прямо острая. Терпимая. Однако на всякий случай не стал продолжать игру. В раздевалке осмотрели — сказали: вроде ничего серьёзного. А МРТ показала разрыв крестообразной связки.

— Тяжело восстанавливался?

— Операцию сделали в Германии. После этого вернулся в Москву и приступил к терапии. Потом у команды была пауза на месяц, и я, чтобы не терять время, поехал на реабилитацию опять-таки в Германию. После выхода «Локомотива» из отпуска продолжил заниматься с клубным реабилитологом Хуаном Альберто. Я даже не знаю, как его отблагодарить. Большой профессионал, он во всём помогал мне на протяжении этих полутора лет. Великий человек, с большой буквы. Поздравляю Хуана Альберто и всю его семью с рождением дочки. Хочу также выразить признательность всем медицинским штабам, которые помогали мне восстанавливаться.

Константин Марадишвили на реабилитации в Германии Фото: Из личного архива Константина Марадишвили

— К зимним сборам ты уже восстановился?

— Я ещё до сборов восстановился, но мне посоветовали не выходить на наши зимние поля. Решили не рисковать и ещё сделать паузу. Уже на сборах полноценно вернулся в обойму.

— Что потом стряслось?

— Повреждение на сборе. Из-за того что подсознательно начинаешь оберегать травмированную ногу, на другую выпадает чуть бо́льшая нагрузка. Теперь на правой выскочила мини-травма: нужно было почистить колено. Я почистил и весной уже вышел.

— А что в марте случилось?

— Старая травма забеспокоила. Решили уже нормально восстановиться, чтобы в дальнейшем проблем не было.

— Морально тяжело было?

— Неприятно. Самый сложный период был после второй травмы, когда уже «кресты» залечил, подготовился и вышел.

— В мае гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов допустил, что клуб может предложить тебе менеджерскую работу. Каково читать такое в 25 лет?

— Да просто смешно. Хорошая шутка, мне понравилась.

— Тебя самого за эти полтора года не посещали мысли о завершении карьеры?

— Никогда в жизни. Пока могу выходить на поле, буду играть.

— Была уверенность, что чёрная полоса рано или поздно закончится?

— Однозначно. Она уже закончилась.

— С товарищем по ЦСКА и «Локомотиву» Тикнизяном на связи?

— Да, дружим, переписываемся.

— Наир всем доволен в «Црвене Звезде»?

— Любой футболист будет доволен, играя в квалификации Лиги чемпионов.

Константин Марадишвили и Наир Тикнизян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сам бы в условную «Црвену» или «Партизан» поехал бы?

— Вот об этом я сейчас точно не думаю. Хочется поскорее набрать оптимальную форму, как можно чаще играть по 90 минут, помогать команде и радовать болельщиков, тренеров и руководство «Акрона».

— Если ЦСКА с «Локомотивом» зарубятся за золото, твои симпатии на чьей стороне будут?

— Не скажу. Не хочу никого обижать.

— Чего ещё тебе хочется добиться в карьере?

— Я не заглядываю далеко. Живу сегодняшним днём и стараюсь на максимум выполнять всё, чтобы стать сильным футболистом. Но прежде всего — человеком.

— Пока из трофеев у тебя только золото молодёжного первенства с ЦСКА?

— Да, это так.

— С «Акроном» реально пошуметь, например, в кубковом турнире?

— Я в любой команде стремлюсь выигрывать каждый матч. И, конечно, всегда хочется добиться чего-то глобального.

— С какими чувствами в ближайшем туре поедешь в гости к ЦСКА?

— С хорошими. Всегда рад играть на «ВЭБ Арене».

— Тема со сборной Грузии ещё жива или сейчас неактуальна?

— Пока я решаю только то, что на поле решается. Сейчас мне нужно просто поиграть в футбол. Очень соскучился по игре!