Курьёзнейший гол со штрафного в РПЛ! Вратарь пропустил удар по центру с 30 метров. Видео

К 5-му туру Мир РПЛ «Пари НН» оставался единственной командой, у которой не было очков. До прошлой недели серия и вовсе была кошмарной — пять поражений подряд. Победа в Кубке над «Ростовом» дала надежду, что всё не так плохо. Однако её следовало подкрепить. И казалось, что матч с Махачкалой — хороший повод для этого. Да, команда Хасанби Биджиева здорово выглядит. Когда в таблице ты выше «Спартака», «Зенита» и «Динамо», значит, всё идёт правильно. Они только раз проиграли в этом сезоне — в 1-м туре «Спартаку». После — две ничьих и победа над «Ахматом». С учётом небольшого числа трансферов — отличный результат. И, конечно, в игре с аутсайдером они собирались продолжить тенденцию.

В стартовом составе махачкалинцев отметим выход Мехди Мубарика. Для марокканца это первый матч в РПЛ. И сразу – на стадионе чемпионата мира в Саранске. Наверняка впечатлительно. У «Нижнего» же впервые с первых минут в этом сезоне появился нападающий Ренальдо Сефас. В остальном – привычные сочетания. И вряд ли тренеры могли друг друга удивить.

Махачкала начала активнее. В целом ощущение, что они играют лучше, не покидало весь тайм. Это слегка удивляло. Ведь команда привыкла, наоборот, подстраиваться под соперника. Но и сам «Нижний» не показывал, что готов вести эту игру. Отказывались от владения с желанием действовать на контратаках. Возможно, в этом была задумка Алексея Шпилевского: понимая, что вскрыть оборону тяжело, он решил вытянуть соперника на свою половину поля. С точки зрения результата сработало.

Первый момент номинальные хозяева создали на восьмой минуте. И Олусегун мог забить гол года. Прокинул мяч мимо всех и с острого угла бил пяткой. Но мимо цели. Потом пришёл ответ, когда мяч подкатился к Джаваду, а он был на классной позиции. Справился Медведев. А на 15-й минуте нижегородцы заработали штрафной примерно в 30 метрах от ворот. Магомедов решил не заморачиваться со стенкой, и этим воспользовался Босельи. Футболист решился на прямой удар, мяч скакнул прямо перед вратарём и залетел в сетку. Ошибка Магомедова, которая стала роковой.

Интересно, что в кубковой игре с «Ростовом» Босельи тоже забил со штрафного. Тот гол стал победным. Здесь до этого было далеко. На 29-й минуте Шпилевский снял с игры Сефаса. Причём до конца непонятны причины. Явного повреждения не наблюдалось, однако вместо него вышел Грулёв. И вскоре после этого «Нижний» мог пропустить — Аззи выиграл верховую борьбу и направил мяч в сторону ворот. Медведев не доставал, однако спасла перекладина. Махачкала включила атакующую мощь, создала ещё один шанс, а потом и забила. Отличился всё тот же Аззи, который приложился с 20 метров. Однако судья не торопился возобновлять игру. А потом побежал к монитору. Оказалось, что незадолго до этого судьи разглядели игру рукой у Мрезига.

А чуть ли не в первой атаке после отменённого мяча второй забили нижегородцы. Воспользовались разочарованием соперника. Шнапцев прострелил с правого фланга, а на дальней штанге забыли про Олусегуна. Тому оставалось просто переправить мяч в сетку.

Впервые «Динамо» пропустило два в сезоне. Кто бы мог подумать, что это случится в игре с «Пари НН». Шпилевский понимал, что игра не то чтобы складывается. Несмотря на результат. Поэтому в перерыве снял Фаринью и Кастильо. Лучше не стало. Во втором тайме «Нижнего» на поле, по сути, не было. Динамовцы с самого начала взяли мяч под контроль и пытались хоть что-то сделать у ворот соперника. Не реализовали несколько выходов один на один (шикарно играл Медведев), мимо летели опасные штрафные и дальние удары. На гол махачкалинцы точно наиграли. Вероятно, даже на два. Но в итоге получили 0. Нижегородцы же самоотверженно оборонялись. И смогли-таки удержать приемлемый результат, несмотря на полное поражение по основным статистическим показателям.

У «Пари НН» — первая победа в сезоне и уход с последнего места. Теперь там остался «Сочи». У «Динамо» — первое поражение в сезоне. Однако по-прежнему 10-я строчка в таблице.