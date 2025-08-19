Скидки
Спартак — Зенит, Динамо — ЦСКА, Краснодар — Сочи, Балтика — Локомотив, Ахмат — Крылья: разбор судейства в 5-м туре РПЛ, ошибки

«За такое тренеров надо наказывать, это неуважение к арбитрам». Судейство в 5-м туре РПЛ
Михаил Рождественский
Судейство в 5-м туре РПЛ
Комментарии
Экспертиза Игоря Федотова.

5-й тур МИР РПЛ стоил ожидания. Две мощнейшие вывески — «Спартак» против «Зенита» и «Динамо» против ЦСКА. Плюс множество сюрпризов и ярких сюжетов в других встречах. На арбитров, как это часто бывает, легла дополнительная ответственность, ведь попасть под давление недовольных клубов — сомнительное удовольствие. Давайте смотреть, как они справились с такими трудностями.

Специально для «Чемпионата» судейство в 5-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Почему арбитр не давал играть? Это не уровень РПЛ». Разбор судейства в 4-м туре
«Почему арбитр не давал играть? Это не уровень РПЛ». Разбор судейства в 4-м туре

«Балтика» — «Локомотив» — 1:1

На 27-й минуте Абросимов не показал жёлтую карточку игроку «Балтики» Гассама за грубую игру. Но главный вопрос по игре — в другом. Есть чёткие рекомендации от департамента по тому, как резервные арбитры и ассистенты должны себя вести с тренерским штабом. За что показывать жёлтую — а это неспортивное поведение. И за что красную — агрессивное поведение и конфронтация. К резервному судье Машлякевичу был обращён нецензурный спич Талалаева, который легко читается по губам. Почему он всё это слышал, но пропустил мимо ушей? Я не понимаю. Это неуважение к арбитрам в первую очередь, а во вторую — за такие действия нужно, конечно, наказывать тренеров. Талалаеву лучше обратить внимание на то, почему его игроки не забивают с пяти метров. Пускай занимается своими футболистами, а не судейством.

По самому Абросимову вопросов нет. Нормально, в своей манере. Его уже не переделать, и говорить, что ему исправить, бесполезно. 40 лет человеку.

Оценка Абросимова — 8,3.

Иван Абросимов

Иван Абросимов

Фото: ФК «Балтика»

«Спартак» — «Зенит» — 2:2

Чистякову было тяжело, много моментов — но хорошо. Наверное, подобные игры и должны так заканчиваться — ничьей. И арбитр должен не креститься, а говорить, как хорошо провёл матч, и готовиться к следующему.

На 12-й минуте Чистяков правильно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» за фол по неосторожности. Неважно, видел Маркиньос соперника или нет — в мяч он не сыграл. Перед ответным голом «Спартака» Чистяков здорово дал принцип преимущества — значит, видит поле и читает игру.

В начале второго тайма Чистяков правильно показал вторую жёлтую Дугласу Сантосу за грубую игру. Я говорил, что с позиции Чистякова его можно понять. На повторах кажется, что можно было не удалять, но наступ был. Возможно, он увидел, что было что-то посерьёзнее. Основания для второй жёлтой были, предъявить здесь арбитру нечего.

В конце правильно назначил 11-метровый в ворота «Зенита» за фол по неосторожности. Дальше была нарушена процедура пробития пенальти — Барко попал себе в опорную ногу и не забил. Это исключительно его проблема. Если бы забил, следовало бы перебить. А так двойное касание и свободный удар. Немного растерялись судьи, но в итоге всё правильно сделали.

Оценка Чистякова — 8,7.

Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 3:1

На 34-й минуте Бобровский не показал жёлтую игроку «Крыльев» Солдатенкову за срыв перспективной атаки. VAR просматривал эпизод на красную карточку, но игрок «Ахмата» был спиной к воротам и не контролировал мяч. А соперник держал его и тем самым сорвал перспективную атаку. Поэтому надо было показывать жёлтую.

На 49-й минуте Бобровский назначил 11-метровый в ворота «Крыльев». Может, есть другие повторы. Может, я что-то не разглядел. Но я не увидел дополнительного движения игрока «Крыльев», за которое следовало бы назначить пенальти. Оба футболиста смотрели на мяч, оба применяли руки в борьбе за позицию. Если и был контакт в области лица, то случайный. Умышленного толчка в лицо не было. Для меня это не 11-метровый.

Оценка Бобровского — 7,8.

Ян Бобровский

Ян Бобровский

Фото: ФК «Ахмат»

«Акрон» — «Оренбург» — 1:2

Этот год — продолжение предыдущего. Карасёв хорошо ведёт игру, а потом случается что-то непонятное.

На 65-й минуте разобрался в очень сложном эпизоде. VAR позвал на пропуск момента, на повторе Карасёв увидел, что защитник сыграл в мяч, а затем тот попал в отставленную руку. И арбитр не назначил 11-метровый. Карасёв находился в штрафной, но ему перекрыли обзор. Сложнейший момент — и всё же разобрался.

После этого казалось, что всё хорошо. Но на 90+3-й минуте Карасёв придумал 11-метровый в ворота «Оренбурга». Простой эпизод, учитывая его позицию. Он всё видел. Футболист «Оренбурга» тянулся к мячу, было намерение в него сыграть — он и сыграл. А Марадишвили не успевал к мячу, выставил ногу в сторону и сам сфолил. Как Карасёв с таким опытом не разобрался в простом эпизоде? Это ещё и конец матча, где концентрация у арбитра должна быть максимальная. Не могу ответить на этот вопрос.

Оценка Карасёва — 7,9.

Первая победа «Оренбурга» — камбэк с «Акроном»! Лончар забил красиво своим и чужим. Видео
Первая победа «Оренбурга» — камбэк с «Акроном»! Лончар забил красиво своим и чужим. Видео

«Рубин» — «Ростов» — 1:0

Хорошая игра для Кукуяна, но на 58-й минуте он не показал жёлтую игроку «Рубина» Йочичу за срыв перспективной атаки. Тот не сыграл в мяч, было открытое пространство, в которое врывался футболист «Ростова».

Оценка Кукуяна — 8,3.

Павел Кукуян

Павел Кукуян

Фото: ФК «Рубин»

«Динамо» — ЦСКА — 1:3

Всё у Левникова было хорошо, все улыбались, и вроде по игре вопросов не было. Но потом прилетели моменты.

Не понял, чем руководствовался Иванов на VAR в моменте с Лещуком на 47-й минуте. Не стал комментировать сразу, потому что искал дополнительные ракурсы. После просмотра увидел, что под красную карточку здесь подходят сразу два критерия: контакт и пустые ворота. Лещук выскочил за штрафную, контакт был точно. У арбитра здесь было два пути: либо продолжить игру, а дальше пускай вступит VAR, либо показать красную карточку. Но Левников выбрал третий путь. Это точно красная, потому что в воротах Лещука уже не было и следующим же ударом можно было забивать гол. В этом ключевой момент. Следовало показать прямую красную за лишение явной возможности забить гол.

Эпизод на 55-й минуте не решающий, однако я не могу объяснить, почему Левников решил, что это не пенальти. Игрок «Динамо» не успевал сыграть в мяч и попал сопернику по ноге. Видимо, Левников посчитал, что удар не повлиял на дальнейшие действия игрока ЦСКА. Но это так не работает. Были моменты с Умяровым, с Зобниным. Там одинаково трактовали эпизоды и назначали 11-метровые. Вдобавок Левников не исправил ошибку после вмешательства VAR.

Я думаю, Левников всё-таки немного потерял чувство опасности. Он понимает, что у него по-судейски прёт. Немного включил Казарцева, который судит в стиле «я так хочу, я так вижу». От этого надо уходить, иначе может перерасти в большую проблему. Посоветовал бы Левникову сесть и подумать, из-за чего всё это произошло. Тогда всё будет хорошо.

Оценка Левникова — 7,4.

ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи
ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи

«Краснодар» — «Сочи» — 5:1

На 47-й минуте Буланов правильно показал вторую жёлтую игроку «Сочи» за срыв перспективной атаки. Да, и Марсело, и Кордоба держали друг друга, однако первый держал дольше и сорвал атаку. Нормальная работа, но арбитр нестабилен, так что нужно смотреть дальше.

Оценка Буланова — 8,4.

Евгений Буланов

Евгений Буланов

Фото: РИА Новости

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала — 2:0

Хорошая работа Танашева. На 35-й минуте — отмена гола «Динамо» после фола в атаке. К сожалению, про позицию Танашева говорить сложно — в трансляции его не было видно. В любом случае правильно сработал VAR в лице Шадыханова. Игрок «Пари НН» Карич пытался выбить мяч, но это не считается акцентированным ударом, потому что он вступил в борьбу с соперником. А рука Мрезига находилась в неестественном положении, была отставлена в сторону.

На 44-й минуте Танашев показал жёлтую Фаринье. Я думаю, что он прав. Игрок «Пари НН» успел вступить в единоборство. Это не явное и очевидное лишение возможности забить гол. Футболист «Динамо» сильно отбросил мяч, был на удалённом расстоянии от ворот и не мог следующим касанием пробить.

Оценка Танашева — 8,4.

Курьёзнейший гол со штрафного в РПЛ! Вратарь пропустил удар по центру с 30 метров. Видео
Курьёзнейший гол со штрафного в РПЛ! Вратарь пропустил удар по центру с 30 метров. Видео
Комментарии
