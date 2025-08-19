Антон Миранчук возвращается в Россию, ЦСКА теряет форварда. Трансферы и слухи дня

Чем ближе закрытие трансферного окна, тем горячее становится на летнем рынке. Сегодня было оформлено сразу несколько сделок в Европе, которые заслуживают внимания. Рассказываем о главных переходах и слухах за 18 августа в нашем традиционном обзоре.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Ноттингем Форест» подписал ещё одного новичка

Арно Калимуэндо Фото: Sylvain Dionisio

«Ноттингем Форест», боровшийся в прошлом сезоне за выход в Лигу чемпионов, но не решивший задачу, продолжает подписывать одного новичка за другим. 18 августа игроком этой команды официально стал лучший бомбардир «Ренна» Арно Калимуэндо. 23-летний француз заключил договор до июня 2030 года. Сумма трансфера нападающего потянула, по данным Transfermarkt, на € 30 млн. В прошлом сезоне Калимуэндо забил 17 мячей и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах Лиги 1.

«Аталанта» забрала полузащитника «Интера»

Полузащитник «Интера» Никола Залевски официально сменил клуб, однако не уехал из Италии. 23-летний поляк продолжит карьеру в «Аталанте». По данным Transfermarkt, клуб из Бергамо заплатит миланскому € 17 млн. Интересно, что в январе сам «Интер» выкупил Залевского у «Ромы» за € 6,3 млн после аренды за € 600 тыс. Так что неплохо заработает. В минувшем сезоне Серии А Никола принял участие в 23 матчах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Испанский клуб подписал сразу двух игроков

Андре Силва и Рафа Мир Фото: Getty Images

Клуб испанской Примеры «Эльче» оформил сразу два трансфера. Оба новичка – в линию атаки. 29-летний португалец Андре Силва перешёл из «РБ Лейпциг» и подписал контракт по схеме 1+1. Сообщалось, что стоимость сделки составит всего € 1 млн, а в договоре будут прописаны бонусы ещё на € 500 тыс. В прошлом сезоне, выступая за «РБ Лейпциг» и «Вердер», Андре Силва набрал 2+2 в 15 встречах. Кроме того, «Эльче» арендовал с правом выкупа у «Севильи» Рафу Мира. У 28-летнего форварда было 1+2 в 20 играх чемпионата Испании за «Валенсию», где он также находился в аренде.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Овьедо»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи нашёл новый клуб после того, как ушёл летом из «Вильярреала». 31-летний ивуариец останется в Испании – он подписал контракт с «Овьедо». Соглашение рассчитано до июня 2027 года. В минувшем сезоне Бейи сыграл только 12 матчей в Примере, а в стартовом составе – всего восемь. Результативных действий не совершил. Напомним, «Овьедо» вернулся в высший дивизион спустя четверть века.

«Лион» купил вратаря из чемпионата Испании

Доминик Грейф Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Из испанского чемпионата во французский перебрался голкипер «Мальорки» Доминик Грейф. 28-летний словак стал новичком «Лиона». Сумма трансфера составила € 4 млн. Кроме того, стороны согласовали бонусы в размере € 1,25 млн, а ещё «ткачи» должны будут заплатить 15% с дохода, если перепродадут Грейфа дороже, чем покупали. Контракт подписан до июня 2029 года. В прошлом сезоне Доминик провёл 31 матч в Примере, пропустил 34 мяча и семь раз сыграл «на ноль».

Главные трансферные слухи дня

Миранчук станет новичком московского «Динамо»

Антон Миранчук в шаге от возвращения в РПЛ и перехода в московское «Динамо». Как сообщил инсайдер Иван Карпов, бело-голубые обсуждают со «Сьоном» трансфер 29-летнего полузащитника сборной России за € 2 млн плюс бонусы. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Миранчук должен заключить с «Динамо» контракт на два года. Напомним, Антон отыграл всего сезон в Швейцарии после того, как ушёл из «Локомотива» свободным агентом. За «Сьон» он провёл 25 встреч, забил два мяча и отдал три голевых паса.

Койта уезжает из ЦСКА в Турцию

Секу Койта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА расстаётся с нападающим Секу Койта, который отыграл за московский клуб чуть больше года. Как утверждает инсайдер Карпов, 25-летнего малийца арендует за € 400 тыс. «Генчлербирлиги». Турецкий клуб также получит право выкупа Койта за € 1,6 млн. В этом сезоне у Секу не было результативных действий в четырёх матчах РПЛ.

Готовящийся трансфер подтвердил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Связано ли отсутствие Койта в дерби с московским «Динамо» со скорым уходом игрока? Эдуард Николаевич Безуглов сказал перед игрой, что у Секу мышечный дискомфорт. Однако к нему есть как серьёзный интерес и предложение в клубе, так и желание стороны игрока сменить команду. Вероятность ухода Секу в ближайшее время достаточно высокая», – цитирует Брейдо «Матч ТВ».

«Наполи» хочет заменить Лукаку форвардом «Манчестер Юнайтед»

«Наполи» потерял своего ведущего форварда Ромелу Лукаку – бельгиец получил мышечную травму и выбыл на неопределённый срок. В этих обстоятельствах чемпион Италии решил подписать нового нападающего. Главная цель клуба – Расмус Хойлунд из «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» пытается арендовать датчанина. Ранее сообщалось, что «МЮ» хотел бы заработать на продаже Хойлунда. В прошлом сезоне Расмус в 32 встречах АПЛ забил четыре мяча и не сделал ни одной голевой передачи.

Одной строкой