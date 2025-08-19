Антон Миранчук возвращается в Россию, ЦСКА теряет форварда. Трансферы и слухи дня

Чем ближе закрытие трансферного окна, тем горячее становится на летнем рынке. Сегодня было оформлено сразу несколько сделок в Европе, которые заслуживают внимания. Рассказываем о главных переходах и слухах за 18 августа в нашем традиционном обзоре.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Ноттингем Форест» подписал ещё одного новичка
Арно Калимуэндо
Фото: Sylvain Dionisio
«Ноттингем Форест», боровшийся в прошлом сезоне за выход в Лигу чемпионов, но не решивший задачу, продолжает подписывать одного новичка за другим. 18 августа игроком этой команды официально стал лучший бомбардир «Ренна» Арно Калимуэндо. 23-летний француз заключил договор до июня 2030 года. Сумма трансфера нападающего потянула, по данным Transfermarkt, на € 30 млн. В прошлом сезоне Калимуэндо забил 17 мячей и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах Лиги 1.
«Аталанта» забрала полузащитника «Интера»
Полузащитник «Интера» Никола Залевски официально сменил клуб, однако не уехал из Италии. 23-летний поляк продолжит карьеру в «Аталанте». По данным Transfermarkt, клуб из Бергамо заплатит миланскому € 17 млн. Интересно, что в январе сам «Интер» выкупил Залевского у «Ромы» за € 6,3 млн после аренды за € 600 тыс. Так что неплохо заработает. В минувшем сезоне Серии А Никола принял участие в 23 матчах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Испанский клуб подписал сразу двух игроков
Андре Силва и Рафа Мир
Фото: Getty Images
Клуб испанской Примеры «Эльче» оформил сразу два трансфера. Оба новичка – в линию атаки. 29-летний португалец Андре Силва перешёл из «РБ Лейпциг» и подписал контракт по схеме 1+1. Сообщалось, что стоимость сделки составит всего € 1 млн, а в договоре будут прописаны бонусы ещё на € 500 тыс. В прошлом сезоне, выступая за «РБ Лейпциг» и «Вердер», Андре Силва набрал 2+2 в 15 встречах. Кроме того, «Эльче» арендовал с правом выкупа у «Севильи» Рафу Мира. У 28-летнего форварда было 1+2 в 20 играх чемпионата Испании за «Валенсию», где он также находился в аренде.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Овьедо»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи нашёл новый клуб после того, как ушёл летом из «Вильярреала». 31-летний ивуариец останется в Испании – он подписал контракт с «Овьедо». Соглашение рассчитано до июня 2027 года. В минувшем сезоне Бейи сыграл только 12 матчей в Примере, а в стартовом составе – всего восемь. Результативных действий не совершил. Напомним, «Овьедо» вернулся в высший дивизион спустя четверть века.
«Лион» купил вратаря из чемпионата Испании
Доминик Грейф
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
Из испанского чемпионата во французский перебрался голкипер «Мальорки» Доминик Грейф. 28-летний словак стал новичком «Лиона». Сумма трансфера составила € 4 млн. Кроме того, стороны согласовали бонусы в размере € 1,25 млн, а ещё «ткачи» должны будут заплатить 15% с дохода, если перепродадут Грейфа дороже, чем покупали. Контракт подписан до июня 2029 года. В прошлом сезоне Доминик провёл 31 матч в Примере, пропустил 34 мяча и семь раз сыграл «на ноль».
Главные трансферные слухи дня
Миранчук станет новичком московского «Динамо»
Антон Миранчук в шаге от возвращения в РПЛ и перехода в московское «Динамо». Как сообщил инсайдер Иван Карпов, бело-голубые обсуждают со «Сьоном» трансфер 29-летнего полузащитника сборной России за € 2 млн плюс бонусы. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Миранчук должен заключить с «Динамо» контракт на два года. Напомним, Антон отыграл всего сезон в Швейцарии после того, как ушёл из «Локомотива» свободным агентом. За «Сьон» он провёл 25 встреч, забил два мяча и отдал три голевых паса.
Койта уезжает из ЦСКА в Турцию
Секу Койта
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
ЦСКА расстаётся с нападающим Секу Койта, который отыграл за московский клуб чуть больше года. Как утверждает инсайдер Карпов, 25-летнего малийца арендует за € 400 тыс. «Генчлербирлиги». Турецкий клуб также получит право выкупа Койта за € 1,6 млн. В этом сезоне у Секу не было результативных действий в четырёх матчах РПЛ.
Готовящийся трансфер подтвердил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
«Связано ли отсутствие Койта в дерби с московским «Динамо» со скорым уходом игрока? Эдуард Николаевич Безуглов сказал перед игрой, что у Секу мышечный дискомфорт. Однако к нему есть как серьёзный интерес и предложение в клубе, так и желание стороны игрока сменить команду. Вероятность ухода Секу в ближайшее время достаточно высокая», – цитирует Брейдо «Матч ТВ».
«Наполи» хочет заменить Лукаку форвардом «Манчестер Юнайтед»
«Наполи» потерял своего ведущего форварда Ромелу Лукаку – бельгиец получил мышечную травму и выбыл на неопределённый срок. В этих обстоятельствах чемпион Италии решил подписать нового нападающего. Главная цель клуба – Расмус Хойлунд из «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» пытается арендовать датчанина. Ранее сообщалось, что «МЮ» хотел бы заработать на продаже Хойлунда. В прошлом сезоне Расмус в 32 встречах АПЛ забил четыре мяча и не сделал ни одной голевой передачи.
Одной строкой
- Официально: «Рома» отдала в аренду «Мальорке» Мараша Кумбула – испанский клуб может выкупить 25-летнего защитника за € 6 млн плюс € 2 млн бонусами.
- Официально: «Борнмут» приобрёл 19-летнего вингера «Ливерпуля» Бена Доука, согласившись заплатить £ 25 млн.
- Официально: дортмундская «Боруссия» отпустила нападающего Себастьена Аллера в «Утрехт» свободным агентом.
- Arménie Football: «Краснодар» получил предложения по Эдуарду Сперцяну от «Порту» (€ 10 млн плюс один игрок на обмен) и «Ланса» (€ 12 млн плюс бонусы), а сам хавбек отказался от варианта с Саудовской Аравией.
- Пабло Оливейра: «Фиорентина» приняла предложение ЦСКА о трансфере Лукаса Бельтрана за € 10 млн – аргентинец попросил 48 часов на размышления.
- Чагатай Челик: «Спартак» сделал последнее предложение по защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте – за колумбийца дают € 6,5 млн.
- Флориан Плеттенберг: «Манчестер Сити» не принял улучшенное предложение «Галатасарая» по Эдерсону – турецкий клуб был готов заплатить за вратаря около € 10 млн.
- Флориан Плеттенберг: «Астон Вилла» может подписать форварда «Челси» Николаса Джексона и уже провела переговоры с игроком.
- Talksport: «Манчестер Юнайтед» интересуется 21-летним полузащитником «Кристал Пэлас» Адамом Уортоном, за которым также следит «Ливерпуль».
- As: «Реал» может предложить за защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате € 20-25 млн, однако английский клуб требует € 50 млн.
- Гильем Балаге: «Манчестер Сити» решил не продавать Савио, поэтому не будет покупать и вингера «Реала» Родриго.
- Sport.es: «Барселоне» предложили подписать защитника «Интера» Бенжамена Павара – президент каталонского клуба Жоан Лапорта встречался с агентом француза.
- Фабрицио Романо: «Лидс» предложил € 20 млн «Милану» за форварда Ноа Окафора – клубы близки к заключению сделки.
- Фабрицио Романо: «Ювентус» не стал продавать саудовскому «Аль-Ахли» за € 25 млн полузащитника Мануэля Локателли.
- Фабрицио Романо: форвард «Астон Виллы» Леон Бэйли уйдёт в аренду в «Рому» за € 2-3 млн с опцией выкупа за € 22 млн.
- Джанлука Ди Марцио: Джейдон Санчо отказался от перехода в «Рому», так как ему не понравились условия личного контракта, но римляне не оставляют попыток договориться с вингером «МЮ».
- La Gazzetta dello Sport: «Интер» не продал защитника Алессандро Бастони в «Челси» за € 50 млн и отклонил первое предложение «Ньюкасла» по Давиде Фраттези.