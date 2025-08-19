Сборная 5-го тура РПЛ. Стена из Нижнего, новый герой «Спартака» и сразу трое из ЦСКА

Прошёл 5-й тур МИР Российской Премьер-Лиги. По традиции составляем символическую сборную лучших игроков недели. Звездами уикенда стали представители сразу девяти клубов – ЦСКА, «Балтики», «Краснодара», «Ахмата», «Спартака», «Рубина», «Оренбурга», «Ростова» и «Пари НН». Выбрать тактическую схему под получившуюся команду было непросто, поскольку в ней фактически пять центральных полузащитников! На практике это было бы что-то вроде 4-4-2 с ромбом и одним форвардом в глубине, либо 4-3-2-1 «ёлочкой». Так что нарисовали мы расположение футболистов очень условно. Главный тренер – автор, пожалуй, самой большой сенсации тура.

Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»)

Никита Медведев Фото: ФК «Пари НН»

«Пари НН» прервал серию из четырёх поражений со старта чемпионата, одержав первую победу в сезоне РПЛ во многом благодаря Медведеву. Голкипер нижегородцев отыграл «на ноль», совершив несколько классных сейвов, в том числе после выходов один на один. Махачкалинское «Динамо» нанесло 18 ударов по его воротам, шесть раз попало в створ, тем не менее Медведев превратился в непробиваемую стену.

Центральный защитник: Умар Сако («Ростов»)

Умар Сако Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На первый взгляд, присутствие Сако в сборной тура может удивить, ведь «Ростов» с ивуарийским защитником уступил «Рубину» (0:1). Но меньше ростовчан в этом туре пропустили только две команды, а главное – Умар успешно нейтрализовал грозного бомбардира казанцев Даку, не дав албанцу забить и уступив ему разве что в эпизоде с попаданием в перекладину. У Сако девять выигранных единоборств и пять отборов – это лучшие показатели среди всех участников матча, а всего он совершил 10 успешных оборонительных действий и выдал пять точных длинных пасов.

Центральный защитник: Данила Хотулёв («Оренбург»)

Данила Хотулёв Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» сенсационно переиграл «Акрон» в Самаре, не пропустив от Дзюбы, а центральный защитник Хотулёв поучаствовал в победном голе своей команды. Именно Данила перехватил передачу экс-капитана сборной России, подобрал мяч и пасом вперёд на Эмирджана Гюрлюка начал контратаку – дальше турок на пространстве всё сделал сам. Всего за матч Хотулёв совершил девять успешных оборонительных действий, отдал шесть точных длинных передач и даже дважды пробил по воротам соперника.

Правый защитник: Дмитрий Кабутов («Рубин»)

Дмитрий Кабутов Фото: ФК «Рубин»

«Рубину» домашнюю победу в матче с «Ростовом» добыл правый защитник/латераль Кабутов. Дмитрий поначалу сам исполнял стандарты, а когда казанцы поменяли подающего, пошёл в штрафную соперника и забил единственный в матче гол. В активе Кабутова два удара по воротам, две передачи под удар, шесть заработанных на себе фолов, 60% выигранных единоборств и пять успешных оборонительных действий.

Левый защитник: Мойзес (ЦСКА)

Мойзес Фото: РИА Новости

Бразильский защитник ЦСКА внёс свой вклад в победу армейцев в дерби с «Динамо» (3:1), которую красно-синие добыли фактически за тайм. Мойзес отметился голевым пасом в эпизоде с третьим голом команды – поддержал атаку рывком вперёд и прострелил на дальнюю штангу точно на Матвея Кисляка. В обороне у Мойзеса не всё получалось, но результативных ошибок он не совершил, а на мяче действительно был хорош – 88% точных передач.

Полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)

Матвей Кисляк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кисляка признали лучшим игроком матча ЦСКА с «Динамо», и Матвей на самом деле заслужил эту награду. Главное достижение опорного полузащитника – он стал автором третьего гола армейцев, причём сам же и завязал многоходовую комбинацию пасом вперёд. Помимо забитого мяча, Кисляк отметился тремя передачами под удар, давал хорошее движение в центре поля и заработал на себе пару фолов.

Полузащитник: Жедсон Фернандеш («Спартак»)

Жедсон Фернандеш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Португальский новичок «Спартака» стал главной фигурой в «дерби двух столиц». Жедсон Фернандеш ударом головой забил второй гол красно-белых, который мог стать победным, а затем ещё и отправил мяч в ворота «Зенита» после неудачного пенальти Эсекьеля Барко, но всё же остался без дубля. У полузащитника очень солидная статистика выигранных единоборств (9 из 11), два удара и три паса под удар, три обводки и четыре успешных оборонительных действия.

Полузащитник: Эгаш Касинтура («Ахмат»)

Эгаш Касинтура Фото: ФК «Ахмат»

Ангольский полузащитник «сделал разницу» в матче «Ахмата» с «Крыльями Советов» (3:1), оформив дубль в ворота самарской команды. В первом случае забил головой после углового, а во втором – преуспел на добивании. На счету Касинтуры три удара, кроме того, Эгаш при большем везении мог стать автором голевой передачи и набрать даже три результативных балла за игру.

Полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Эдуард Сперцян Фото: ФК «Краснодар»

Если Сперцян провёл свой последний матч за «Краснодар» перед отъездом в Англию, то это было идеальное прощание! Полузащитник оформил дубль в ворота «Сочи», забив и с игры, и красивым выстрелом со штрафного прямо в девятку. Всего же в статистике Эдуарда три удара, семь передач под удар, 60% выигранных единоборств и пара заработанных на себе фолов.

Полузащитник: Матеус Алвес (ЦСКА)

Матеус Алвес Фото: ПФК ЦСКА

Ещё один полузащитник ЦСКА, который вполне наиграл на приз лучшему в матче с «Динамо». Матеус Алвес открыл счёт в дерби, затем выдал классную голевую передачу на Милана Гаича, вскрыв оборону соперника, а после этого поучаствовал и в третьем голе красно-синих. Бразилец завершил игру с 86% точных пасов (включая два под удар), а сам трижды пробил по воротам бело-голубых.

Нападающий: Брайан Хиль («Балтика»)

Брайан Хиль Фото: ФК «Балтика»

«Балтика» едва не обыграла лидера «Локомотив» за счёт быстрого гола Хиля – уже четвёртого для нападающего со старта чемпионата России. Брайан нанёс отличный дальний удар, использовав ошибку голкипера Антона Митрюшкина. Хиль вообще неплохо напрягал оборону железнодорожников и трижды пробил по воротам за час на поле, однако пока больше гола за игру в РПЛ не забивает.

Главный тренер: Владимир Слишкович («Оренбург»)

Главными героями прошедшего тура среди тренеров можно назвать Владимира Слишковича из «Оренбурга» и Фабио Челестини из ЦСКА. Оба добыли победы на выезде, причём швейцарец даже с более крупным счётом. Но, не умаляя заслуг армейцев, надо признать, что московское «Динамо» обижают сейчас все кому не лень. Вдобавок ЦСКА не покидал столицу – Челестини выиграл дерби. А вот для «Оренбурга» с его составом под Первую лигу забрать три очка в Самаре у крепкого «Акрона» – действительно большое достижение, поэтому выбираем боснийского специалиста.

Владимир Слишкович Фото: ФК «Оренбург»

Сборная 5-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 5-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

В 5-м туре РПЛ были и другие футболисты, которые заслуживали включения в символическую сборную тура. Но так как в команде звёзд недели всего 11 мест, поместились в неё не все. Высоких оценок за свою игру заслужили также вратарь Денис Адамов («Зенит»), защитники Милан Гаич (ЦСКА), Егор Тесленко («Рубин») и Максим Шнапцев («Пари НН»), полузащитники Наиль Умяров, Маркиньос (оба – «Спартак»), Максим Петров («Балтика»), Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»), Денис Макаров («Динамо» М) и Виктор Са («Краснодар») и нападающий Хуан Босельи («Пари НН»). Кого ещё, на ваш взгляд, мы забыли добавить в список? Делитесь своим мнением в комментариях.