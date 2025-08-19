Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ-2025/2026, ошибки вратарей в чемпионате России, Максименко из Спартака, в чём причины, вратарская школа, подробности, тактика

Разрушение главного мифа о российском футболе. На самом деле у нас беда с вратарями
Антон Михашенок
Ошибки вратарей в чемпионате России
Аудио-версия:
Комментарии
Их заставляют учить высшую математику вместо таблицы умножения. #1442
Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Я начинаю писать этот текст сразу после того, как голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов не справился со штрафным прямо по центру от Хуана Босельи из «Пари НН». Буквально в каждом туре Мир РПЛ возникают вратарские голы, лучшие команды страны страдают от того, что голкипер, который всегда будет обладать российским паспортом, не выручает. Так, к примеру, произошло с ударом в ближний угол ворот Александра Максименко в матче «Спартака» и «Зенита».

После ошибки Магомедова прервалась самая мрачная серия сезона:
Курьёзнейший гол со штрафного в РПЛ! Вратарь пропустил удар по центру с 30 метров. Видео
Курьёзнейший гол со штрафного в РПЛ! Вратарь пропустил удар по центру с 30 метров. Видео

Почти 10 лет назад, когда в нашем футболе всё было ещё спокойно и легко, деньги лились рекой, а еврокубки в принципе существовали, после очередного матча дортмундской «Боруссии» с нашим клубом в ЛЧ спортивный директор немцев Михаэль Цорк беседовал с российскими спортивными журналистами в узком кругу. Разговор зашёл о комплектовании наших команд и больших деньгах, которые тратятся на легионеров. Цорк выразил удивление: «Вы столько миллионов тратите на атакующих футболистов, но какой в этом смысл, если у вас такие вратари?»

Эта фраза была брошена до того, как продвинутая статистика заполонила всё на свете. Но уже много лет я не могу забыть её всякий раз, когда очередной равный матч сводится к тому, у какой команды проявится нестабильность последнего рубежа. Распространение и влияние метрик xG может нравиться или нет, но что с ними точно удобно делать, так это оценивать вратарей — в сравнении с большой базой данных голкиперов и ударов, нанесённых в створ. Так вот, если оценивать прошлый сезон РПЛ, то только пять команд («Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Факел») завершили 30 матчей с положительной разницей ожидаемых пропущенных голов и реальных. То есть вратари этих пяти команд действовали успешнее, чем огромное количество вратарей в базе данных, которые столкнулись с такими же ударами. «Краснодар» пропустил 23 мяча при более чем 29 ожидаемых голах — вратари отвели команду от шести дополнительных голов. Это чемпионский показатель.

Станислав Агкацев

Станислав Агкацев

Фото: fckrasnodar.ru

На старте нынешнего сезона ситуация схожая. Сейчас шесть команд находятся в зелёной зоне, предотвратив больше ожидаемого, а 10 — в красной, пропустив больше ожидаемого. «Спартак» и «Зенит», флагманы лиги, игравшие в минувшем туре, на двоих умудрились пропустить за пять туров почти на пять мячей больше, чем ожидали метрики xG. Это «Спартак» и «Зенит», вбросившие в Жедсона и Жерсона соответственно по € 20+ млн каждый. Тезис Цорка продолжает работать.

Однако много это или мало — более половины команд в красной зоне? Чтобы проиллюстрировать общую проблему РПЛ, давайте сравним эту статистику с основными лигами Европы. Итак, в прошлом сезоне АПЛ только две команды из 20 пропустили больше, чем ожидалось метриками xG. В Ла Лиге — 4 из 20. В Серии А — 6 из 20. Половина команд лиги в красной зоне — это аномалия для лучшего европейского футбола. В России это реальность. Последний раз в нашей лиге вратари более половины команд предотвращали больше, чем у их ворот создали, в сезоне-2019/2020. Это символично и в некоторой степени показательно, мы вернёмся к этому. При этом у болельщиков, кажется, есть ощущение, что вратарей в России много и уровень у них высокий – ведь лучшие спасения собирают тысячи просмотров, а в сборную чуть ли не каждый раз вызывают новых (но об этом – также ниже).

Матвей Сафонов Подробнее
Евгений Ставер Подробнее

Нет одного объяснения, почему российская школа не поставляет достаточного количества качественных вратарей даже для внутреннего пользования. У проблемы есть несколько корней. Первая — в лимите на легионеров, который уже очень давно определил позицию голкипера как позицию человека с российским паспортом. Естественно, без конкуренции с легионерами наши вратари растут в мастерстве медленнее ожидаемого или — волей или неволей — вовсе стагнируют, так как понимают, что в любом случае играть будут они. Или найдут себе другой клуб, нуждающийся в дополнительном российском паспорте.

В матче, где ошибся Максименко, были и другие ярчайшие моменты:
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео

Вторая причина связана с проблемами школы. Не углубляясь в тему (это — для отдельной серии текстов), наши голкиперы вообще не склонны играть на выходах, а в современном футболе ты обязан хорошо выдвигаться из ворот, так как угроза — голевые и предголевые передачи — зачастую создаётся уже внутри штрафной площади или после передач за спины, и вратарю нужно исполнять роль либеро. Это создаёт дополнительные угрозы у ворот, которые ликвидируются в лучших лигах. Плюс существуют проблемы при стандартах, где коммуникация между защитниками и вратарём, который может покинуть ленточку и сыграть на выходе, крайне важна.

Третья причина объясняет, почему символичен тот факт, что последний относительно успешный год наши вратари провели в сезоне-2019/2020. Дело в том, что в 2019 году изменилось правило розыгрыша от ворот, которое позволило разыгрывать мяч коротко, а не выбивать его подальше к центральной линии. Очень быстро лучшие, а затем и все остальные команды мира начали понимать, в чём польза короткого выхода (он вытягивает в давление больше футболистов соперника, и при терпеливом розыгрыше ты быстро можешь проатаковать глубину, разреженное пространство за защитниками соперника), и тренировочный процесс для вратарей поменялся. Всё чаще их стали включать в общекомандные взаимодействия, а изолированные, исключительно вратарские упражнения, всё чаще включали в себя акцент на короткие или даже проникающие передачи.

Эдерсон — один из лучших вратарей в мире по игре ногами

Эдерсон — один из лучших вратарей в мире по игре ногами

Фото: Alex Davidson/Getty Images

Естественно, всё это добралось и до России. С учётом того, что проблемы со школой, игрой на выходах и всё ослабевающим умением выбирать позицию существовали давно, переключение со старых сложностей на новые тренды не особо помогло с новыми трендами. И сделало хуже всему остальному. Тренер Виталий Милютин, с которым я работал вместе в «Витебске», часто повторял: «Зачем давать игрокам высшую математику, если они не выучили таблицу умножения?» Это часто правда. В этом случае — точно.

Проблемы с таблицей умножения (игра на выходах, позиционирование) при том, что вратарям предлагается математический анализ (выход из обороны короткими передачами), приводит к тому, что математический анализ не даётся, а дальше цепь смыкается. Вместо того чтобы на время бросить высшую математику, в клубах предпочитают уделять больше времени выходу из обороны короткими передачами (после ошибок — ещё больше, и так без конца), отнимая время из общей работы над тем, что является непосредственной работой вратарей. Может, подгоняет конкуренция? Нет, она отсечена паспортным вопросом — на 16 мест в РПЛ очень узкий круг кандидатов.

Как итог: большие и неброские, но важные результативные ошибки в каждом туре и общее ощущение, что вратарская позиция — одна из самых проблемных почти в каждой команде нашей лиги.

Другие статьи из рубрики «1442»:
Станкович душит «Спартак» своими эмоциями. Метод Анчелотти подошёл бы клубу лучше Станкович душит «Спартак» своими эмоциями. Метод Анчелотти подошёл бы клубу лучше
Голы со штрафных стремительно вымирают. Почему прямыми ударами забивают всё реже? Голы со штрафных стремительно вымирают. Почему прямыми ударами забивают всё реже?
Красная Заболотного — классическая для нового времени. В РПЛ пора изменить роль форвардов Красная Заболотного — классическая для нового времени. В РПЛ пора изменить роль форвардов
Календарь РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android