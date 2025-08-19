Разрушение главного мифа о российском футболе. На самом деле у нас беда с вратарями

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Я начинаю писать этот текст сразу после того, как голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов не справился со штрафным прямо по центру от Хуана Босельи из «Пари НН». Буквально в каждом туре Мир РПЛ возникают вратарские голы, лучшие команды страны страдают от того, что голкипер, который всегда будет обладать российским паспортом, не выручает. Так, к примеру, произошло с ударом в ближний угол ворот Александра Максименко в матче «Спартака» и «Зенита».

Почти 10 лет назад, когда в нашем футболе всё было ещё спокойно и легко, деньги лились рекой, а еврокубки в принципе существовали, после очередного матча дортмундской «Боруссии» с нашим клубом в ЛЧ спортивный директор немцев Михаэль Цорк беседовал с российскими спортивными журналистами в узком кругу. Разговор зашёл о комплектовании наших команд и больших деньгах, которые тратятся на легионеров. Цорк выразил удивление: «Вы столько миллионов тратите на атакующих футболистов, но какой в этом смысл, если у вас такие вратари?»

Эта фраза была брошена до того, как продвинутая статистика заполонила всё на свете. Но уже много лет я не могу забыть её всякий раз, когда очередной равный матч сводится к тому, у какой команды проявится нестабильность последнего рубежа. Распространение и влияние метрик xG может нравиться или нет, но что с ними точно удобно делать, так это оценивать вратарей — в сравнении с большой базой данных голкиперов и ударов, нанесённых в створ. Так вот, если оценивать прошлый сезон РПЛ, то только пять команд («Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Факел») завершили 30 матчей с положительной разницей ожидаемых пропущенных голов и реальных. То есть вратари этих пяти команд действовали успешнее, чем огромное количество вратарей в базе данных, которые столкнулись с такими же ударами. «Краснодар» пропустил 23 мяча при более чем 29 ожидаемых голах — вратари отвели команду от шести дополнительных голов. Это чемпионский показатель.

На старте нынешнего сезона ситуация схожая. Сейчас шесть команд находятся в зелёной зоне, предотвратив больше ожидаемого, а 10 — в красной, пропустив больше ожидаемого. «Спартак» и «Зенит», флагманы лиги, игравшие в минувшем туре, на двоих умудрились пропустить за пять туров почти на пять мячей больше, чем ожидали метрики xG . Это «Спартак» и «Зенит», вбросившие в Жедсона и Жерсона соответственно по € 20+ млн каждый. Тезис Цорка продолжает работать.

Однако много это или мало — более половины команд в красной зоне? Чтобы проиллюстрировать общую проблему РПЛ, давайте сравним эту статистику с основными лигами Европы. Итак, в прошлом сезоне АПЛ только две команды из 20 пропустили больше, чем ожидалось метриками xG. В Ла Лиге — 4 из 20. В Серии А — 6 из 20. Половина команд лиги в красной зоне — это аномалия для лучшего европейского футбола. В России это реальность . Последний раз в нашей лиге вратари более половины команд предотвращали больше, чем у их ворот создали, в сезоне-2019/2020. Это символично и в некоторой степени показательно, мы вернёмся к этому. При этом у болельщиков, кажется, есть ощущение, что вратарей в России много и уровень у них высокий – ведь лучшие спасения собирают тысячи просмотров, а в сборную чуть ли не каждый раз вызывают новых (но об этом – также ниже).

Нет одного объяснения, почему российская школа не поставляет достаточного количества качественных вратарей даже для внутреннего пользования. У проблемы есть несколько корней. Первая — в лимите на легионеров, который уже очень давно определил позицию голкипера как позицию человека с российским паспортом. Естественно, без конкуренции с легионерами наши вратари растут в мастерстве медленнее ожидаемого или — волей или неволей — вовсе стагнируют, так как понимают, что в любом случае играть будут они . Или найдут себе другой клуб, нуждающийся в дополнительном российском паспорте.

Вторая причина связана с проблемами школы. Не углубляясь в тему (это — для отдельной серии текстов), наши голкиперы вообще не склонны играть на выходах, а в современном футболе ты обязан хорошо выдвигаться из ворот, так как угроза — голевые и предголевые передачи — зачастую создаётся уже внутри штрафной площади или после передач за спины, и вратарю нужно исполнять роль либеро. Это создаёт дополнительные угрозы у ворот, которые ликвидируются в лучших лигах. Плюс существуют проблемы при стандартах, где коммуникация между защитниками и вратарём, который может покинуть ленточку и сыграть на выходе, крайне важна.

Третья причина объясняет, почему символичен тот факт, что последний относительно успешный год наши вратари провели в сезоне-2019/2020. Дело в том, что в 2019 году изменилось правило розыгрыша от ворот, которое позволило разыгрывать мяч коротко, а не выбивать его подальше к центральной линии. Очень быстро лучшие, а затем и все остальные команды мира начали понимать, в чём польза короткого выхода (он вытягивает в давление больше футболистов соперника, и при терпеливом розыгрыше ты быстро можешь проатаковать глубину, разреженное пространство за защитниками соперника), и тренировочный процесс для вратарей поменялся. Всё чаще их стали включать в общекомандные взаимодействия, а изолированные, исключительно вратарские упражнения, всё чаще включали в себя акцент на короткие или даже проникающие передачи.

Естественно, всё это добралось и до России. С учётом того, что проблемы со школой, игрой на выходах и всё ослабевающим умением выбирать позицию существовали давно, переключение со старых сложностей на новые тренды не особо помогло с новыми трендами. И сделало хуже всему остальному. Тренер Виталий Милютин, с которым я работал вместе в «Витебске», часто повторял: «Зачем давать игрокам высшую математику, если они не выучили таблицу умножения?» Это часто правда. В этом случае — точно.

Проблемы с таблицей умножения (игра на выходах, позиционирование) при том, что вратарям предлагается математический анализ (выход из обороны короткими передачами), приводит к тому, что математический анализ не даётся, а дальше цепь смыкается. Вместо того чтобы на время бросить высшую математику, в клубах предпочитают уделять больше времени выходу из обороны короткими передачами (после ошибок — ещё больше, и так без конца), отнимая время из общей работы над тем, что является непосредственной работой вратарей. Может, подгоняет конкуренция? Нет, она отсечена паспортным вопросом — на 16 мест в РПЛ очень узкий круг кандидатов.

Как итог: большие и неброские, но важные результативные ошибки в каждом туре и общее ощущение, что вратарская позиция — одна из самых проблемных почти в каждой команде нашей лиги.