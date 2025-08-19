«Такое может случиться раз в жизни». Чудо-гол с углового принёс «Торпедо» первую победу

В понедельник полузащитник московского «Торпедо» Кирилл Данилин поразил ворота «Урала» шикарным голом прямым ударом с углового. В народе такие называют «сухим листом». Этот гол оказался единственным во встрече и принёс многострадальному «Торпедо» первую победу в новом сезоне Лиги Pari. Мы поговорили с Кириллом Данилиным о его шедевре, старте сезона и отставке Олега Кононова.

— Твой «сухой лист» в ворота «Урала» – как это произошло?

— Конечно, не без доли везения. Но перед матчем тренер говорил подавать на дальнюю штангу или вообще крутить мяч в ворота. Вот так и получилось.

— Что испытал в тот момент? Не ждал, что залетит?

— С моей позиции я прямо видел эту траекторию. Сразу почувствовал облегчение, это был тяжёлый матч.

— В какой-то степени это ещё и ошибка Селихова. Перекинулись парой слов после гола?

— Нет, не общались с ним. Мы и не знакомы. Понятно, что такие мячи всегда залетают не без доли ошибки вратаря. Но если посмотреть, траектория получилась сумасшедшая!

— Тренируешь что-то подобное?

— Мы каждый день отрабатываем стандарты, но прямо такое не натренируешь. Есть доля везения, такое может случиться один раз за всю жизнь.

Игроки «Торпедо» празднуют гол Фото: Эдгар Брещанов, «Торпедо»

— Что скажешь о матче с «Уралом» в целом?

— Контроль игры был за нами. Да, может, «Урал» побольше владел мячом, но больше острых голевых моментов было у нас. А после моего гола начали играть по счёту. Понятно, что после четырёх встреч без побед это очень нервно, – стали защищать результат. «Урал» этим воспользовался, прямо насел на наши ворота. Выпустили Каштанова, пошёл навал. Но не сказал бы, что было много опасных моментов, у нас – побольше.

— Шансов у «Торпедо» и в предыдущих матчах было немало, однако голов почти не забивали.

— Такое бывает. Роль удачи, фарта тоже есть, но её надо заслужить. Во всех четырёх играх мы были точно не хуже своих соперников, и рано или поздно нас должно было прорвать. Вот и прорвало в игре с «Уралом».

— Победа над сильным соперником заметно подняла настроение в коллективе?

— Мы друг друга поздравили, порадовались, однако завтра уже забудем и будем работать дальше. Следующая игра станет не менее тяжёлой.

— Матч с «Уралом» — первый без Кононова. Как реагировал на его отставку из «Торпедо»?

— Я в команде не так долго, однако будто всё шло к его уходу. Хотя я всё равно этого не ожидал, хотелось поработать подольше. Но весь тренерский штаб остался, и мы пока не знаем, что будет дальше. Очевидно, что в матче с «Уралом» бились за весь тренерский штаб и за Олега Георгиевича.

— Эмоциональный Кирильчик – полная противоположность флегматичному Кононову?

— Да, он эмоциональнее Кононова, однако сейчас и требования, и тактика – те же. Поэтому для нас мало что изменилось. Павел Васильевич взбодрил команду, замотивировал, но я бы не сказал, что есть глобальные изменения в игре или тренировочном процессе.

— Есть в команде уверенность, что и дальше будете подниматься по таблице?

— Конечно. Мы уверены, что наберём свои очки. Чемпионат – это игра вдолгую, время есть. А после зимы всё меняется, чемпионат становится совершенно другим. Просто нужно набирать свои очки.

— Не чувствуется нервозности в связи с судебным делом акционера клуба?

— Нет, об этом в «Торпедо» никто не говорит и не думает. Мы просто ждём и делаем свою работу. В данной ситуации мы совершенно ничего не можем сделать, поэтому никуда не лезем.

Кирилл Данилин Фото: Эдгар Брещанов, «Торпедо»

— Следишь за «Акроном», откуда ушёл в «Торпедо»?

— Слежу, однако тяжело сказать, чего жду от команды в этот раз. Думаю, «Акрон» будет примерно на тех же местах, что и в прошлом сезоне. Но второй будет намного сложнее, а сейчас команде не хватает футболистов. Маленькая ротация, небольшая конкуренция из-за недостаточного количества трансферов. Посмотрим, как «Акрон» выступит в этом сезоне. Я смотрел некоторые матчи команды, однако в целом как-то отстранился – больше здесь, с «Торпедо». Нет времени, да и не особо хочется сейчас пристально следить за «Акроном».

— После сезона в РПЛ ты снова оказался в Первой лиге. Хочется поскорее вернуться обратно?

— Конечно, хочется! Странно быть футболистом и не хотеть выступать в Премьер-Лиге. Это нормально: плох тот солдат, который не хочет стать генералом!

— Такую цель с «Торпедо» и ставите?

— Да! Наша цель – оказаться как можно выше, а лучше – выиграть чемпионат, выйти в Премьер-Лигу. А что будет дальше, жизнь покажет.