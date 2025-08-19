У «Торпедо» — первая победа после отставки Кононова, Тула спаслась в компенсированное время, а в Татарстане сыграли жаркое дерби.

Теперь лидер только один, а в топ-4 — новичок чемпионата. Главное за тур в Первой лиге

В Лиге Pari позади уже 5-й тур. Рассказываем обо всём в традиционном дайджесте «Чемпионата».

Волейбольный приём Агеяна чуть не испортил юбилейный матч «Уфы»

Для хозяев встреча имела особое значение, ведь оказалась 500-й официальной за 16 лет существования «Уфы». Важно было не только победить, но и сделать это результативно — больше одного мяча уфимцы не забивали в пяти домашних матчах подряд. Правда, из-за дисквалификации хозяева не могли рассчитывать на своего главного тренера Омари Тетрадзе (его подменял старший тренер Артур Шайбеков).

Ещё сложнее обстояли дела у «Родины», к 5-му туру Первой лиги приблизившейся к зоне вылета без единой победы. Команда Сергея Ломакина по-прежнему в поисках нового тренера после ухода Зорана Зельковича. По данным журналиста Сергея Ильёва, им должен стать иностранный специалист. Владелец клуба вдохновлён успехами подконтрольного «Пафоса» под руководством испанца Хуана Карседы, с которым киприоты стали чемпионом страны и пока главной сенсацией отбора Лиги чемпионов.

Встреча, как и ожидалось, вышла «низовой». И если «Уфе» было сложно генерировать голевые моменты, то «Родина» транжирила их с непростительной регулярностью. Великолепный матч провёл Александр Беленов, отразивший семь ударов соперника в створ. По данным РУСТАТ, «Родина» наиграла на 2,88 ожидаемого гола. При этом сама «Уфа» за 90 минут лишь шесть раз пробила по воротам соперника, а в створ пришлись два удара (0,14 xG).

Если с игры у команд забить не получалось, то исход встречи могли решить пенальти. На 38-й минуте полузащитник «Уфы» Мигран Агеян по-волейбольному откинул мяч из вратарской двумя руками. Вероятно, лишь неудачная позиция арбитра Олега Соколова уберегла хозяев от наказания – пенальти он не назначил. Впрочем, «Уфе» повезло с судейством – в концовке встречи Филип Мрзляк ворвался в штрафную «Родины», и его «скосил» Андрей Егорычев. 0:0 — на табло, 1:1 — по возможным судейским ошибкам.

«Ротор» показал характер и лишил первой победы «Сокол»

К 5-му туру команда «Сокол» Младена Кашчелана набрала три очка, не имея ни одной победы. Совсем не клеится игра саратовцев на домашнем стадионе – уже в 20 домашних матчах Первой лиги подряд «Сокол» не может забить больше одного гола. Демонстрировать лучший футбол мешают короткая скамейка при скромных возможностях и начинающий тренер, оказавшийся в кризисных условиях.

«Ротор» же отладил оборону (ни одного пропущенного мяча в двух последних турах) и оторвался от группы аутсайдеров. В случае победы над «Соколом» волгоградцы могли втиснуться в медальную тройку, но с первых минут футболисты «Сокола» навязали гостям регбийный уровень жёсткости. Хозяева играли цепко, убивая темп соперника фолами – за первый тайм их накопилось 10 при трёх предупреждениях. План Кашчелана на первый тайм сработал: «Сокол» открыл счёт на 37-й минуте после удара Шпитального с острого угла. В прошлом туре форвард прервал безголевую серию, а в этом отличился вновь.

Денис Бояринцев ответил тройной заменой в перерыве. «Ротор» хоть и владел инициативой, но увяз в эшелонированной обороне «Сокола». Спас волгоградцев от поражения организованный навал на 92-й минуте, в результате которого Николай Покидышев замкнул передачу Александра Хохлачёва и забил дебютный мяч за волгоградцев.

Благодаря волевым усилиям «Ротор» ушёл от поражения, «Соколу» же не хватило нескольких минут до первой победы в сезоне.

«Шинник» сохранил место Булойчика в клубе и нанёс первое поражение «Чайке»

«Шинник» подходил к выездной встрече с «Чайкой», имея за плечами неприятную серию без побед из шести матчей (пять из них – поражения). В такой ситуации под давлением оказался главный тренер ярославцев Артём Булойчик, чьё увольнение могла (или ещё может) приблизить любая потеря очков. «Чайка» же не проиграла к 5-му туру Первой лиги ни одной встречи, но дальневосточный выезд в Хабаровск редко остаётся бесследным.

Для «Чайки» матч начался оптимистично: на 10-й минуте перехват в середине поля трансформировался в стремительную голевую контратаку команды из Песчанокопского. Артём Соколов выкатил на Глеба Пополитова, который исполнил Арьена Роббена, сместившись справа в центр и точно пробив в дальний от вратаря угол левой ногой. Уже через несколько минут Пополитов мог оформить дубль, однако не смог переиграть Тимофея Митрова. За слабую реализацию «Шинник» наказал соперника на 28-й минуте, когда подача Кирилла Малярова со стандарта нашла голову Руслана Куля.

Маляров поучаствовал и в победном голе «Шинника», навесив в штрафную «Чайки». Первым на мяче оказался Дмитрий Самойлов и уверенно пробил в ближний угол. Было заметно, что хозяевам не хватает сил, чтобы перевернуть исход встречи. «Шинник», несмотря на отсутствие очевидных голевых моментов, сыграл дисциплинированно и отстоял первую победу в сезоне.

«Арсенал» снова ушёл от поражения, Тихонов — вновь без побед

«Арсенал» неубедительно выступает в Туле – не может победить уже в пяти домашних встречах подряд. Ещё хуже вышел старт сезона у «Енисея», где кризис идей гармонирует с короткой скамейкой. Этот матч показал, за счёт чего команда Андрея Тихонова способна добывать очки.

Тула без раскачки ринулась добывать победу. Эдарлин Рейес пробежал спринт по левому флангу и от линии ворот навесил на дальний угол вратарской. Амур Калмыков выпрыгнул выше всех и вогнал мяч в сетку, а вратарю «Енисея» Егору Шамову оставалось лишь провожать взглядом гол от бывшей команды. Красноярцы правильно восприняли пропущенный гол и, не входя в состояние аффекта, быстро сравняли счёт: Лука Раткович выбежал из-за спин тульских защитников и замкнул прострел Александра Масловского. Этот гол стал дебютным для сербского новичка «Енисея».

На волне уверенности «Енисей» закрепился на чужой половине поля. Шедевральный гол забил Ростислав Огиенко, накрутив несколько опекунов и после смещения в центр точно уложив мяч в левый нижний угол.

«Арсенал» — «Енисей» Фото: arsenaltula.ru

После матча Дмитрий Гунько назвал игру своей команды в первом тайме «парализованной». Тренер туляков пытался перевернуть исход встречи заменами – первые две сделал уже в перерыве. Получилось: «Енисей» к финальной трети матча прижался к своей штрафной. За 15 минут до финального свистка Ян Цесь пошёл в стык с Данилом Липовым и получил повреждение. Вынужденная замена требовала дополнительной перестройки схемы, на что впоследствии ссылался Андрей Тихонов после матча. Уже в компенсированное время Алан Цараев сделал классную скидку на Амура Калмыкова, тот благодаря рикошету от защитника «Енисея» оформил дубль и спас «Арсенал» от поражения. 2:2.

Таким образом, «Арсенал» не побеждает в шестой домашней встрече подряд, повторяя второй по продолжительности антирекордный показатель безвыигрышной серии за время выступлений в Первой лиге. В последних 13 играх на своём поле туляки одержали только одну победу.

Защитники «Спартака» отдуваются за результативность костромичей

Костромской «Спартак» добился повышения до Первой лиги во многом благодаря высокому проценту побед в домашних матчах. А в этом сезоне – обе победы одержали на выезде. Клуб из Костромы, как и «Челябинск» – две главные сенсации на старте чемпионата. Для команд предстоящий матч был уже пятым за последний год, поэтому Евгений Таранухин и Роман Пилипчик едва ли могли удивить друг друга.

Матч напоминал игру Второй лиги: частые потери и большое количество брака, плохая реализация. Уже на четвёртой минуте удачный выброс из аута едва не закончился голом Александра Саплинова. Хозяева наращивали давление, опасно навешивали с угловых, так и зародился первый гол: мягкая подача нашла голову Никиты Супрановича, и тот поразил ворота соперника. Кстати, защитник «Спартака» уже забивал «Челябинску» в марте во Второй лиге, и тоже после стандарта.

«Челябинск» практически не имел голевых моментов в течение первого тайма, но на 40-й минуте ивуариец Вильфрид Эза остался один на один с вратарём «Спартака» и неумело распорядился моментом. И всё же во втором тайме гости сравняли счёт – со штрафного забил Рамазан Гаджимурадов. Но это не всё! «Спартак» вырвал победу на 90-й минуте: оборона «Челябинска» накрыла мощный удар Супрановича, а после отскока удачно мяч добил Денис Жилмостных.

Таким образом, оба голы костромичей пришлись от защитников, а Жилмостных и вовсе отличился в третий раз за пять туров.

Появление третьего вратаря ЦСКА помогло «Волге» добыть первую победу в сезоне

Ульяновская «Волга» хоть и не относится к фаворитам Первой лиги, но проповедует атакующий и комбинационный стиль. Команда Михаила Белова недосчиталась очков в предыдущих турах – не хватило прагматизма. В очередном туре предстоял матч со «СКА-Хабаровск» Алексея Поддубского – крепким и стабильным коллективом, шедшим до этого тура без поражений.

На эту встречу Михаил Белов оставил основного вратаря «Волги» Алексея Кеняйкина в запасе и выпустил 21-летнего воспитанника ЦСКА Владимира Шайхутдинова. Уже на четвёртой минуте Артур Мурза смачным дальним ударом прошил вратаря хабаровчан Ислама Имамова. На 20-й минуте Мурза мог оформить дубль после убойного удара с шести метров, но великолепно сложился голкипер СКА.

За весь матч команда Алексея Поддубского лишь единожды пробила в створ, а суммарно наиграла на 0.27 ожидаемого гола против 0.94 у «Волги». При более удачной реализации ульяновская команда могла победить крупно. В следующем туре «Волге» предстоит сложнейший выезд в Екатеринбург, армейцы же примут «Спартак» из Костромы.

«КАМАЗ» «переехал» «Нефтехимик» в дерби Татарстана

Главной афишей тура стало «эль татарико», как это противостояние ласково называют болельщики из Нижнекамска и Набережных Челнов. «Нефтехимик» – в этом сезоне синоним к слову «неуступчивость». При скромных возможностях команда рубится в каждом матче и не даёт себя обыграть (две победы и три ничьих). «КАМАЗ» хоть и уступил «Факелу», однако всё равно демонстрирует готовность побороться за слот в РПЛ. Дерби Татарстана обещало быть не только принципиальным, но по-футбольному зрелищным.

Уже на 10-й минуте Андрей Голубев потащил мощный выстрел Даниила Моторина. На добивании первым оказался Георгий Юдинцев, однако мяч пролетел в считаных сантиметрах от штанги. Роскошный мяч с подъёма забил Давид Караев на 26-й минуте. Атаку украсила предголевая пятка Руслана Апекова, который в начале второго тайма забил уже сам. Его проход по левому флангу закончился точным ударом в дальний угол после смещения в центр. А интригу во встрече убил Давид Караев. Хозяева избежали разгрома, компенсировав один мяч – Даниил Родин удачно сыграл на добивании. «Нефтехимик» плохо воспользовался своими моментами, «КАМАЗ» же – бережнее – и нанёс соседям первое и болезненное поражение.

«Черноморец» опустился на дно таблицы

«Черноморец» умудрился забить в каждом из четырёх туров Первой лиги («Уралу» – даже дважды), но из-за отсутствия побед опустился на дно турнирной таблицы. «Факел» – команда, которая на классе выносит любого соперника на старте сезона и делила первое место с «Уралом». Так было до этого тура.

На матче в Новороссийске присутствовали 12,5 тысячи человек, 800 из которых – воронежские фанаты. «Факел» в первом тайме действовал нервно, и было сложно разглядеть в панических выносах фаворита встречи. Обе команды нанесли лишь по три удара в створ (0,38 против 0,87 по ожидаемым голам). Единственный гол был забит на 60-й минуте после розыгрыша углового. Гостями, конечно: Никита Моцпан точным навесом нашёл голову Белайди Пуси, и албанский форвард замкнул удар с острого угла. На 88-й минуте Кирилл Морозов мог спасти хозяев от поражения, однако из опасной позиции пробил выше створа.

На послематчевой пресс-конференции Игорь Шалимов назвал встречу «сложной» и «равной». Едва ли такая оценка утешит упустивший очки «Черноморец», но есть ощущение, что команда Сергея Первушина сильно недобирает и в течение сезона ещё сможет выбраться из зоны вылета.

«Торпедо» без Кононова обыграло «Урал»

Первый матч без Олега Кононова должен был дать встряску футболистам «Торпедо». Во встрече с «Уралом» от них мало кто мог ждать сенсации. Тем более что хозяева не побеждали клуб из Екатеринбурга с 2015 года, а в этом сезоне «Урал» ещё и не терял очков.

К предстоящему матчу «Торпедо» готовил Павел Кирильчик. И его выбор вратаря (Егора Бабурина вместо Ростислава Солдатенко) сильно повлияло на исход встречи. А ещё впервые за долгое время на трибунах хозяев раздавались не оскорбительные заряды в адрес главного тренера. В этот раз напоминали, что 17 августа исполнился 101 год со дня появления «Торпедо». И праздничная дата вдохновила москвичей на победу.

Павел Кирильчик Фото: Эдгар Брещанов, «Торпедо»

Артур Галоян и Гулжигит Алыкулов имели по моменту в дебюте встречи. «Урал» к 15-й минуте вернул инициативу, но показать лучший футбол командам мешал химкинский дождь. А в концовке первого тайма арбитр матча Станислав Матвеев принял два спорных решения в пользу «Урала»: сначала Фаниль Сунгатулин «скосил» Руслана Байтукова. В РПЛ за такой наступ в ногу могли и удалить, но тут судья ограничился жёлтой. Через минуту Алыкулов ворвался в штрафную екатеринбуржцев и упал после контакта с Силвие Бегичем – эпизод сложно трактовать как очевидный пенальти, но зацеп имелся.

На второй тайм хозяева сохранили боевой настрой. И безобидный угловой на 50-й минуте закончился «сухим листом» от Кирилла Данилина! Александр Селихов откровенно занял неудачную позицию в воротах. В последние 15 минут встречи «Урал» навалился на ворота «Торпедо», и на 82-й минуте потрясающий сейв Егора Бабурина сохранил для команды три очка.

«Урал» потерпел первое поражение, благодаря чему «Факел» стал единоличным лидером Первой лиги. Уже 31 августа у команды Ромащенко будет возможность отыграть отставание в очной встрече с воронежцами. «Торпедо» же долгожданной победой поздравило болельщиков с днём рождения клуба и дало надежду, что чёрную полосу сменила белая.