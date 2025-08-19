Топ-матчи среды: Кубок России по футболу, Лига чемпионов, теннис, хоккей и бокс

Горячее 20 августа: «Космос» — 2DROTS, «Будё-Глимт» Хайкина и «Фенер» Моуринью в квалификации ЛЧ, «Локо» — «Северсталь» и бой Никиты Цзю!

🎾 2:00* Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — Антония Ружич (Хорватия, Q), Монтеррей, первый круг

Интрига: как Павлюченкова выступит на своём самом успешном турнире?

Анастасия Павлюченкова из 12 одиночных титулов за карьеру четыре взяла в Монтеррее. В розыгрыше-2025 на своём самом успешном турнире россиянка начнёт борьбу матчем с квалифаером из Хорватии Антонией Ружич. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Леолия Жанжан — Элизабетта Коччаретто.

🥊 11:00*: Никита Цзю — Лулзим Исмаили, рейтинговый бой

Интрига: Никита Цзю продолжит путь наверх?

Пока дела у старшего сына Кости Цзю идут не очень хорошо, младший сын легенды, Никита, продолжает оставаться непобеждённым боксёром. Спортсмен по прозвищу Мясник делает карьеру в родной Австралии, постепенно повышая уровень оппозиции. Теперь Никите предстоит поединок с Лулзимом Исмаили — крепким македонским бойцом, у которого пока тоже нет поражений. С учётом стиля младшего Цзю поединок точно будет ярким — ждём досрочного завершения.

🏒🎦 12:00: «Локомотив» — «Северсталь», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 20 августа 2025, среда. 12:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец

Интрига: как встретят в Омске Хартли?

«Локомотив» проведёт второй матч на этой предсезонке и первый – на стартующем Кубке Блинова. Ярославцы после завоевания титула сохранили чемпионский состав практически неизменным, зато полностью (пусть и не по их воле) обновился тренерский штаб. В Омск «Локомотив» везёт Боб Хартли – знаковую для «Авангарда» личность, тренера, с которым «ястребы» брали Кубок Гагарина. Как канадца встретят омские болельщики?

🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 20 августа 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область

Интрига: как будет выглядеть обновлённый «Авангард»?

«Авангард» летом произвёл мощную перестройку. Главный тренер Ги Буше, приглашённый в прошлом сезоне в качестве пожарного, собрал состав под себя. Ряд ключевых игроков, таких как Владимир Ткачёв или Рид Буше, покинули команду, появились новички — Эндрю Потуральски, Василий Пономарёв, Макс Лажуа, Александр Волков и другие. Это будет первый матч обновлённого «Авангарда», каким мы увидим эту сборку «ястребов»?

⚽️ 17:00: «Космос» — 2DROTS, Кубок России, 1/128 финала

Интрига: пройдёт ли медиаклуб дальше?

В Кубке России остаются все три медиаклуба. И 2DROTS, конечно, планируют выйти в следующую стадию. В 1/128 финала «дроты» едут в гости в Долгопрудный. Команда Дмитрия Смирнова сыграет с местным «Космосом». Подмосковный клуб выступает во Второй лиге В — вполне проходимый соперник для 2DROTS. Или история медиагиганта подойдёт к концу?

⚽️ 22:00: «Будё-Глимт» — «Штурм», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: команда Хайкина станет ближе к общему этапу?

«Будё-Глимт» близок к первому в истории попаданию в основной раунд Лиги чемпионов. Норвежцам для этого необходимо пройти австрийский «Штурм». Оба клуба стартуют в ЛЧ с четвёртого раунда, поэтому непонятно, как они покажут себя в еврокубках. Большой бонус для «Будё-Глимт» — игровой тонус. Чемпионат Норвегии проходит по системе «весна-осень», поэтому клуб находится в оптимальных кондициях. Поможет ли это пройти «Штурм»?

⚽️ 22:00: «Фенербахче» — «Бенфика», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: топ-вывеска в финальном раунде квалификации

«Фенербахче» и «Бенфика» разыграют место в общем этапе Лиги чемпионов. Хотя по составу и статусу оба клуба достойны участия в основном раунде, но пройдёт кто-то один. Первый матч состоится в Стамбуле: команде Жозе Моуринью необходима победа, чтобы рассчитывать на удачный исход серии.