Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Тамбов — Металлург Лп. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 20 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: Кубок России по футболу, Лига чемпионов, теннис, хоккей и бокс
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Горячее 20 августа: «Космос» — 2DROTS, «Будё-Глимт» Хайкина и «Фенер» Моуринью в квалификации ЛЧ, «Локо» — «Северсталь» и бой Никиты Цзю!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 20 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00* Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — Антония Ружич (Хорватия, Q), Монтеррей, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монтеррей. 1-й круг
20 августа 2025, среда. 02:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Антония Ружич
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич

Интрига: как Павлюченкова выступит на своём самом успешном турнире?

Анастасия Павлюченкова из 12 одиночных титулов за карьеру четыре взяла в Монтеррее. В розыгрыше-2025 на своём самом успешном турнире россиянка начнёт борьбу матчем с квалифаером из Хорватии Антонией Ружич. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Леолия Жанжан — Элизабетта Коччаретто.

WTA. Турнирная сетка. Монтеррей
Анастасия пережила многое за год — болезни, восстановление:
«20 минут плакала. Всё, что копилось внутри, взорвалось». Павлюченкова — после Уимблдона
«20 минут плакала. Всё, что копилось внутри, взорвалось». Павлюченкова — после Уимблдона

🥊 11:00*: Никита Цзю — Лулзим Исмаили, рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Никита Цзю — Лулзим Исмаили
20 августа 2025, среда. 10:00 МСК
Никита Цзю
Не началось
Лулзим Исмаили

Интрига: Никита Цзю продолжит путь наверх?

Пока дела у старшего сына Кости Цзю идут не очень хорошо, младший сын легенды, Никита, продолжает оставаться непобеждённым боксёром. Спортсмен по прозвищу Мясник делает карьеру в родной Австралии, постепенно повышая уровень оппозиции. Теперь Никите предстоит поединок с Лулзимом Исмаили — крепким македонским бойцом, у которого пока тоже нет поражений. С учётом стиля младшего Цзю поединок точно будет ярким — ждём досрочного завершения.

Никита не форсирует путь к поясам:
Не повторить ошибок брата. Куда пропал Никита Цзю
Не повторить ошибок брата. Куда пропал Никита Цзю

🏒🎦 12:00: «Локомотив» — «Северсталь», Кубок Блинова

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2025, среда. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как встретят в Омске Хартли?

«Локомотив» проведёт второй матч на этой предсезонке и первый – на стартующем Кубке Блинова. Ярославцы после завоевания титула сохранили чемпионский состав практически неизменным, зато полностью (пусть и не по их воле) обновился тренерский штаб. В Омск «Локомотив» везёт Боб Хартли – знаковую для «Авангарда» личность, тренера, с которым «ястребы» брали Кубок Гагарина. Как канадца встретят омские болельщики?

Статистика Кубка Блинова
Боб вернулся с пенсии к работе и возьмёт ещё один Кубок?
В «Локомотиве» сохранили чемпионский состав. Ярославль продолжит доминировать в КХЛ?
В «Локомотиве» сохранили чемпионский состав. Ярославль продолжит доминировать в КХЛ?

🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», Кубок Блинова

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как будет выглядеть обновлённый «Авангард»?

«Авангард» летом произвёл мощную перестройку. Главный тренер Ги Буше, приглашённый в прошлом сезоне в качестве пожарного, собрал состав под себя. Ряд ключевых игроков, таких как Владимир Ткачёв или Рид Буше, покинули команду, появились новички — Эндрю Потуральски, Василий Пономарёв, Макс Лажуа, Александр Волков и другие. Это будет первый матч обновлённого «Авангарда», каким мы увидим эту сборку «ястребов»?

Статистика Кубка Блинова
Большой разговор с Буше о кропотливой подготовке к новому сезону:
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
Эксклюзив
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше

⚽️ 17:00: «Космос» — 2DROTS, Кубок России, 1/128 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Не начался
2DROTS
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли медиаклуб дальше?

В Кубке России остаются все три медиаклуба. И 2DROTS, конечно, планируют выйти в следующую стадию. В 1/128 финала «дроты» едут в гости в Долгопрудный. Команда Дмитрия Смирнова сыграет с местным «Космосом». Подмосковный клуб выступает во Второй лиге В — вполне проходимый соперник для 2DROTS. Или история медиагиганта подойдёт к концу?

Статистика Кубка России
Карпин дебютировал в «Динамо» именно в матче с 2DROTS:
Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует
Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует

⚽️ 22:00: «Будё-Глимт» — «Штурм», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Штурм
Грац, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Хайкина станет ближе к общему этапу?

«Будё-Глимт» близок к первому в истории попаданию в основной раунд Лиги чемпионов. Норвежцам для этого необходимо пройти австрийский «Штурм». Оба клуба стартуют в ЛЧ с четвёртого раунда, поэтому непонятно, как они покажут себя в еврокубках. Большой бонус для «Будё-Глимт» — игровой тонус. Чемпионат Норвегии проходит по системе «весна-осень», поэтому клуб находится в оптимальных кондициях. Поможет ли это пройти «Штурм»?

Статистика Лиги чемпионов
Теперь Хайкин не только российский вратарь:
«Хочу, чтобы здесь выросли мои дети». Хайкин рассказал, что получает гражданство Норвегии

⚽️ 22:00: «Фенербахче» — «Бенфика», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: топ-вывеска в финальном раунде квалификации

«Фенербахче» и «Бенфика» разыграют место в общем этапе Лиги чемпионов. Хотя по составу и статусу оба клуба достойны участия в основном раунде, но пройдёт кто-то один. Первый матч состоится в Стамбуле: команде Жозе Моуринью необходима победа, чтобы рассчитывать на удачный исход серии.

Статистика Лиги чемпионов
На прошлом этапе «Фенербахче» выдал мощный камбэк:
Моуринью выдал мощнейший камбэк, а «Кайрат» сотворил историю. Лига чемпионов, мы скучали!
Моуринью выдал мощнейший камбэк, а «Кайрат» сотворил историю. Лига чемпионов, мы скучали!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android