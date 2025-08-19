Топ-матчи среды: Кубок России по футболу, Лига чемпионов, теннис, хоккей и бокс

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 20 августа в Матч-центре
- 🎾 2:00* Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — Антония Ружич (Хорватия, Q), Монтеррей, первый круг
- 🥊 11:00*: Никита Цзю — Лулзим Исмаили, рейтинговый бой
- 🏒🎦 12:00: «Локомотив» — «Северсталь», Кубок Блинова
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», Кубок Блинова
- ⚽️ 17:00: «Космос» — 2DROTS, Кубок России, 1/128 финала
- ⚽️ 22:00: «Будё-Глимт» — «Штурм», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч
- ⚽️ 22:00: «Фенербахче» — «Бенфика», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как Павлюченкова выступит на своём самом успешном турнире?
Анастасия Павлюченкова из 12 одиночных титулов за карьеру четыре взяла в Монтеррее. В розыгрыше-2025 на своём самом успешном турнире россиянка начнёт борьбу матчем с квалифаером из Хорватии Антонией Ружич. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Леолия Жанжан — Элизабетта Коччаретто.
🥊 11:00*: Никита Цзю — Лулзим Исмаили, рейтинговый бой
*Время боя может измениться и будет уточнено
Интрига: Никита Цзю продолжит путь наверх?
Пока дела у старшего сына Кости Цзю идут не очень хорошо, младший сын легенды, Никита, продолжает оставаться непобеждённым боксёром. Спортсмен по прозвищу Мясник делает карьеру в родной Австралии, постепенно повышая уровень оппозиции. Теперь Никите предстоит поединок с Лулзимом Исмаили — крепким македонским бойцом, у которого пока тоже нет поражений. С учётом стиля младшего Цзю поединок точно будет ярким — ждём досрочного завершения.
🏒🎦 12:00: «Локомотив» — «Северсталь», Кубок Блинова
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: как встретят в Омске Хартли?
«Локомотив» проведёт второй матч на этой предсезонке и первый – на стартующем Кубке Блинова. Ярославцы после завоевания титула сохранили чемпионский состав практически неизменным, зато полностью (пусть и не по их воле) обновился тренерский штаб. В Омск «Локомотив» везёт Боб Хартли – знаковую для «Авангарда» личность, тренера, с которым «ястребы» брали Кубок Гагарина. Как канадца встретят омские болельщики?
🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», Кубок Блинова
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как будет выглядеть обновлённый «Авангард»?
«Авангард» летом произвёл мощную перестройку. Главный тренер Ги Буше, приглашённый в прошлом сезоне в качестве пожарного, собрал состав под себя. Ряд ключевых игроков, таких как Владимир Ткачёв или Рид Буше, покинули команду, появились новички — Эндрю Потуральски, Василий Пономарёв, Макс Лажуа, Александр Волков и другие. Это будет первый матч обновлённого «Авангарда», каким мы увидим эту сборку «ястребов»?
⚽️ 17:00: «Космос» — 2DROTS, Кубок России, 1/128 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: пройдёт ли медиаклуб дальше?
В Кубке России остаются все три медиаклуба. И 2DROTS, конечно, планируют выйти в следующую стадию. В 1/128 финала «дроты» едут в гости в Долгопрудный. Команда Дмитрия Смирнова сыграет с местным «Космосом». Подмосковный клуб выступает во Второй лиге В — вполне проходимый соперник для 2DROTS. Или история медиагиганта подойдёт к концу?
⚽️ 22:00: «Будё-Глимт» — «Штурм», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: команда Хайкина станет ближе к общему этапу?
«Будё-Глимт» близок к первому в истории попаданию в основной раунд Лиги чемпионов. Норвежцам для этого необходимо пройти австрийский «Штурм». Оба клуба стартуют в ЛЧ с четвёртого раунда, поэтому непонятно, как они покажут себя в еврокубках. Большой бонус для «Будё-Глимт» — игровой тонус. Чемпионат Норвегии проходит по системе «весна-осень», поэтому клуб находится в оптимальных кондициях. Поможет ли это пройти «Штурм»?
⚽️ 22:00: «Фенербахче» — «Бенфика», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: топ-вывеска в финальном раунде квалификации
«Фенербахче» и «Бенфика» разыграют место в общем этапе Лиги чемпионов. Хотя по составу и статусу оба клуба достойны участия в основном раунде, но пройдёт кто-то один. Первый матч состоится в Стамбуле: команде Жозе Моуринью необходима победа, чтобы рассчитывать на удачный исход серии.