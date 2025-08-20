Станкович очень хотел взять в «Спартак» именно Самошникова. Зачем?

«Спартак» подписал третьего новичка в летнее трансферное окно. Вслед за Жедсоном Фернандешем и Антоном Заболотным клуб объявил о переходе Ильи Самошникова из «Локомотива». По данным «Чемпионата», сумма сделки – 350 млн рублей (около € 3,6 млн), но она может вырасти на 100 млн рублей, если игрок проведёт определённое количество матчей, а команда займёт вместо в тройке и выиграет Кубок страны. Контракт с игроком заключён до 2028 года.

Самошникова пытались взять с июля. «Спартак» и «Локо» никак не могли договориться по деньгам

Впервые об интересе к Самошникову со стороны «Спартака» сообщил Иван Карпов 8 июля. По его данным, клуб искал Деяну Станковичу игрока, способного закрыть всю бровку. Так как серб на летних сборах размышлял о небольшой тактической революции – переходе на три центральных защитника. В тот период «Спартак» был готов обсуждать трансфер за € 3,5-4 млн. А потом (якобы) появился «Зенит». По данным Карпова, Павел Андреев предложил подписать игрока петербуржцам. Интересно зачем, если разные инсайдеры не скрывали, что футболист продолжает диалог со «Спартаком» и даже договорился по зарплате. В «Зените» эту историю никто не подтверждал, так что клуб если и участвовал в гонке, то быстро из неё вышел.

В московском же клубе не стали отвергать возможность подписания. 16 июля генеральный директор Олег Малышев подтвердил, что интерес есть, но предложения тогда ещё не было. В тот же период появилась информация, что существует вариант обмена – Самошникова на Пруцева. А после всё и вовсе встало на паузу. В конце июля появилась информация, что Илья готовится к предварительному медосмотру для перехода в «Спартак». И снова пауза на две недели. Только 17 августа, по данным «Чемпионата», игрок отправился на финальное обследование, а «Локомотив» принял улучшенные условия по трансферу – 350 млн рублей плюс 100 млн рублей в качестве бонусов.

Илья Самошников Фото: ФК «Спартак»

Вчера, 19 августа, клуб объявил о сделке. Зарплата футболиста увеличилась почти в два раза – с 6 до 11 млн рублей в месяц. А сам игрок будет выступать за новый клуб под 14-м номером.

Так а зачем он «Спартаку»?

По нашей информации, идея подписания идёт от главного тренера Деяна Станковича. И он видит в Самошникове усиление на проблемный правый фланг обороны, где серб не удовлетворён действиями Даниила Денисова и Даниила Хлусевича. Мало кого смущает, что свой лучший сезон бывший футболист «Локо» провёл на другой позиции – правого полузащитника. Именно в этой роли он раскрылся год назад у Галактионова. Понятно, что Илья мегауниверсал, способный сыграть в разных ролях на флангах, так что спуститься в оборону не будет проблемой. Но надо учитывать, что он всё равно про атаку. Об этом говорит и статистика прошлого сезона (данные РУСТАТ): в среднем за матч футболист создавал 0,7 голевого момента, наносил 1,3 удара, делал больше трёх передач в штрафную и совершал больше двух удачных обводок. При этом по отбором и перехватам он несильно уступает Денисову и тем более Хлусевичу.

Так что «Спартак» может либо дать ему чуть меньше свободы впереди с пониманием, что всё равно есть отличная опция для усиления атаки, либо устроить ту самую революцию с переходом на три центральных защитника. Об этом, похоже, говорит и скорое подписание центрального защитника Карлоса Куэсты из «Галатасарая». После этого Станкович получит возможность собрать систему с ним, Дуарте/Литвиновым и Бабичем. В таком случае Самошников станет правым латералем, что подходит ему куда больше.

Если что, Самошников может подстраховать и на левом фланге, где есть Рябчук и Хлусевич (если на него ещё рассчитывают). Правда, мы уже видели и Маркиньоса на позиции латераля. Возможно, идеальная модель для Станковича – когда на флангах будут действовать Маркиньос и Самошников при тройке центральных защитников.

Ну а главное – и в условиях нынешнего лимита, и при его скором ужесточении «Спартак» нашёл опытного футболиста с нужным паспортом.