Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!

В МИР Российской Премьер-Лиге прошло уже пять туров. Самое время взглянуть на таблицу судейских ошибок. Каким клубам не везёт, а кто ещё не пострадал от неверных решений арбитров? В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

В 3-м туре арбитры не допустили ошибок. Правда, несколько раз их исправил VAR: в матче «Спартака» и «Акрона» Кукуян после видеопросмотра назначил пенальти за фол Александра Максименко, а Егор Егоров после общения с видеоассистентами и обращения к монитору назначил пенальти в пользу «Рубина» в матче с «Сочи» (2:1). Защитник сочинцев Набиль Аберден сыграл рукой в своей штрафной, что изначально главный судья не заметил.

В 4-м туре Рафаэль Шафеев отменил пенальти в ворота «Балтики» в матче с «Крыльями Советов» (1:1) после просмотра повтора. А арбитр Алексей Сухой аннулировал забитый мяч форварда «Краснодара» Джона Кордобы во встрече с «Оренбургом» (1:0) из-за фола колумбийца в голевой атаке. Также Сергей Цыганок изменил решение и показал вместо жёлтой карточки красную полузащитнику «Пари НН» Мамаду Майга в игре с «Ростовом» (0:1) и после подсказки от VAR назначил пенальти в ворота нижегородцев на 34-й минуте.

Также в 4-м туре Сергей Иванов отменил пенальти в ворота «Локомотива» в матче со «Спартаком» (4:2), изначально не увидев фол Жедсона на Максиме Ненахове. А во втором тайме судья назначил 11-метровый в пользу команды Деяна Станковича за нарушение Зелимхана Бакаева на Игоре Дмитриеве.

Ошибки, допущенные судьями в 5-м туре

Судья Ян Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом» (1:3). «На 49-й минуте Бобровский назначил 11-метровый в ворота «Крыльев». Может, есть другие повторы. Может, я что-то не разглядел. Но я не увидел дополнительного движения игрока «Крыльев», за которое следовало бы назначить пенальти. Оба футболиста смотрели на мяч, оба применяли руки в борьбе за позицию. Если и был контакт в области лица, то случайный. Умышленного толчка в лицо не было. Для меня это не 11-метровый», — сказал Федотов.

Кирилл Левников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А арбитр Кирилл Левников совершил две ошибки в матче между московским «Динамо» и ЦСКА (1:3). На 47-й минуте он ошибочно не удалил голкипера хозяев Игоря Лещука за фол на Даниле Круговом. Вместо этого Левников показал жёлтую карточку футболисту армейцев за симуляцию. А на 55-й минуте судья ошибся и не назначил пенальти в ворота «Динамо», хотя его позвали к монитору.

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Эпизод на 55-й минуте не решающий, однако я не могу объяснить, почему Левников решил, что это не пенальти. Игрок «Динамо» не успевал сыграть в мяч и попал сопернику по ноге. Видимо, Левников посчитал, что удар не повлиял на дальнейшие действия игрока ЦСКА. Но это так не работает. Были моменты с Умяровым, с Зобниным. Там одинаково трактовали эпизоды и назначали 11-метровые. Вдобавок Левников не исправил ошибку после вмешательства VAR».

Таблица ошибок судей после 5-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 2 0 -2 «Акрон» 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 «Локомотив» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ростов» 0 0 0 «Пари НН» 0 0 0 «Ахмат» 0 1 +1 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 0 2 +2 «Динамо» Москва 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR в 5-м туре

Инал Танашев верно отменил гол махачкалинского «Динамо» во встрече с «Пари НН» (0:2) из-за фола в атаке.

Сергей Карасёв после просмотра VAR верно отменил пенальти в ворота «Оренбурга» из-за фола полузащитника «Акрона» Константина Марадишвили в нападении.

VAR верно рассмотрел двойное касание мяча полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко при пробитии пенальти в концовке встречи с «Зенитом» (2:2). Артём Чистяков правильно отменил гол, забитый с добивания после нереализованного 11-метрового.

Таблица ошибок, исправленных VAR