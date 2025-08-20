Почему «Балтика» в РПЛ так хороша? 3 важных фактора

Для начала – фан-факт: «Балтика» – четвёртый клуб в современной истории, который ни разу не проиграл в первых пяти турах после выхода в РПЛ. До этого отличались «Сокол» в 2001-м (беспроигрышная серия достигла восьми матчей), «Черноморец» в 2003-м и «Краснодар» в сезоне-2011/2012 (по пять у обоих). Неплохая компания. Сейчас у команды Андрея Талалаева девять очков и пятое место в таблице. Могло ли быть больше? Да. По визуальному впечатлению и ожидаемым голам команда переиграла «Локомотив» (2,08 xG против 1,5) и могла забрать победу. Такой же сюжет – с «Крыльями Советов» (2,12 xG против 1,5). По ожидаемым голам калининградцы уступили сопернику только раз за пять туров. А именно – «Динамо», но и то некритично – 0,88 на 1,26. Да, москвичи больше атаковали, чаще били, однако не казалось, что они вот-вот заберут победу.

Продвинутые данные представлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Фиксируем: «Балтика», которая начала путь в РПЛ с составом из Первой лиги, лишь потихоньку внедряя новичков, на равных играла с тремя командами из топ-6 прошлого сезона. Плюс победила крепкий «Оренбург» и могла закрывать «Крылья» в гостях. Удивительная работа Андрея Талалаева, который не в первый раз показывает, что может выжать максимум из любого состава. Пока получается на отрезке – важно посмотреть, как будет на дистанции.

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во-первых, эта команда – авторская. С понятным структурным стилем. Единицы способны решать эпизоды за счёт индивидуального мастерства, зато каждый понимает, в какой зоне должен находиться и куда нужно бежать. Схема 3-4-2-1 не самая популярная в нынешней РПЛ, а общественности она запомнилась скорее по праймовому «Интеру» Симоне Индзаги. Да, сравнение, с одной стороны, смешное, но с другой – базовые принципы игры калининградцев словно взяты оттуда. И они работают. Без ультрасостава (14-й по стоимости в РПЛ) команда идеально готова физически (второе место по общему пробегу), отлично прессингует и стремится к вертикальному футболу. Никаких затягиваний атак, минимум позиционной игры: Талалаев отлично понимает – в такой системе соперник с более классными исполнителями их задушит. Так что как только мяч оказывается под контролем, часто идёт заброс вперёд: там цепляется Брайан Хиль – и мяч резко оказывается в финальной трети. И уже можно что-то придумать благодаря индивидуальным действиям того же Хиля, Сауся или Максима Петрова.

Во-вторых, оборона у «Балтики» тоже интересная: три центрдефа стараются действовать по сопернику. Из минусов – много единоборств, которые приводят к большому количеству фолов. Из плюсов – всего пять пропущенных мячей. Меньше только у «Краснодара», ЦСКА и махачкалинского «Динамо». Достойное соседство. При этом важная задача центральных защитников – начинать атаки. И с забросами они хорошо справляются. Показатель – второй мяч «Оренбургу». Да и гол «Локомотиву», хоть передача там и пошла из опорной зоны.

И, наконец, в-третьих – всё это трудно было бы реализовать без хорошего нападающего. Однако Хиль пока идеально справляется со своей ролью. В РПЛ у него уже четыре мяча. Важный нюанс: Брайан находится в команде с января 2025 года. Так что уже хорошо знаком с требованиями Талалаева и привыкать к чему-то нет необходимости. Отсюда такой результат.

Брайан Хиль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вообще, это удивительный момент: ведь главный тренер почти не использует тех, кто пришёл в команду летом. Да, есть нападающий Оффор – потенциально важный игрок и один из самых дорогих новичков. У него уже два гола, эпический промах в матче с «Локо», и пока мы не можем сказать, что он может сдвинуть из основы Хиля. Стефана Ковача в РПЛ мы и вовсе пока не видели. Может, травма Менделя спровоцирует Талалаева выпустить его на поле. Бевеев – единственный из новичков, кто сразу получил место у Талалаева. Хотя кто бы мог подумать.

Главное – всё происходящее откликается у игроков. Вот цитата Александра Филина, у которого всего 21 минута в РПЛ: он явно не выглядит разочарованным.

Александр Филин защитник «Балтики» «Реально ли команде финишировать в пятёрке сильнейших? Смело! В медали? Почему нет? Я как футболист уже не молодой во всё хорошее верю. Нам надо действовать. Мы хорошо сыграли пять матчей, нужно продолжать играть так же. Мы кайфуем в футболе, а положительные результаты заряжают позитивной энергией».

Талалаев наверняка с ним солидарен. Не просто так тренер выходит к журналистам и справедливо отмечает, что разочарован ничьей с лидером РПЛ. Да-да, «Балтика», которая только-только вернулась в элиту, недовольна, что не смогла победить команду с первой строчки.

Но сейчас успех исключительно ситуативный. Важно посмотреть, как будет выглядеть команда на дистанции в 10-15 туров. Если к зиме удастся удержаться в топ-6, можно будет замахнуться и на что-то большее. Правда, удастся ли при таком результате удержать Талалаева? Более сложный вопрос. Радует, что хотя бы «Химок» в РПЛ больше нет – они этого тренера приглашать очень любили.