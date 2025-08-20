Антон Миранчук возвращается в РПЛ. А стоило ли вообще уезжать в «Сьон»?

Антон Миранчук вот-вот вернётся в Россию. Как писал инсайдер Иван Карпов, переговоры между «Сьоном» и московским «Динамо» находятся на продвинутой стадии. Бело-голубые отдадут за полузащитника € 2 млн. Европейская история воспитанника «Локо» получилась короткой и скомканной. Самое время подвести её итоги и задаться вопросом — а стоило ли оно того?

Миранчук был близок к Лиге 1. А уехал в скромный швейцарский клуб

Предыдущим летом Антон отказался продлевать контракт с «Локомотивом», а его агент Вадим Шпинёв говорил «Чемпионату»: «Антон ушёл, потому что сошлось много факторов: как делалось предложение и так далее. Клуб стал не тем. Антон продолжит карьеру в другом чемпионате. Россию мы не рассматриваем».

В СМИ то и дело мелькали возможные варианты трудоустройства полузащитника: «Севилья», «Алавес», «Страсбург», «Ланс», «Фейеноорд», «Аякс», ПАОК, «Олимпиакос» и так далее. «Я лично хочу, чтобы Антон перешёл в «Галатасарай», люблю этот клуб. Но переход будет зависеть от решения Антона и предложения. Спортсмен должен именно играть там, где есть высокие цели», — слова Шпинёва уже для Metaratings.

Все перечисленные клубы — супер. Понятно, что не все из них реально хотели подписать россиянина. Тем не менее чемпионаты Испании, Франции и Нидерландов — топ-уровень. В Турции и Греции лиги послабее, но там есть еврокубки, а с ПАОКом и тем более с «Олимпиакосом» и «Галатасараем» можно бороться за трофеи. Во втором случае — ещё и поиграть вместе со звёздами вроде Виктора Осимхена и Мауро Икарди.

Не срослось. Миранчук перебрался в скромный «Сьон», который только-только вернулся в высший дивизион Швейцарии и имел на тот момент самый недорогой состав в лиге. Да и сейчас он девятый из 12.

Антон Миранчук Фото: ФК «Сьон»

Эксцентричный президент клуба Кристиан Константин — дрался и с журналистами, и с футболистами, и с тренерами, мерил размер ворот перед матчем со «Спартаком» — восхищался Миранчуком, сравнивая его с Зинедином Зиданом, Жан-Пьером Папеном, Деннисом Бергкампом и Марко ван Бастеном. Видимо, это и подкупило Антона. «Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать карьеру», — рецензировал Шпинёв.

Существовал ли выбор на самом деле? Антон прописался на новом месте 9 сентября, когда трансферное окно в сильных европейских лигах закрылось и большинство команд уже укомплектовались. Остальные — латали дыры и подбирали на рынке свободных агентов тех, кто по тем или иным причинам остался нетрудоустроенным.

Агент Дмитрий Чельцов приходил в подкаст «Премьер-лига несправедливости» и рассказывал, как практически договорился насчёт Миранчука со «Страсбургом»: «Я до конца искренне надеялся, что всё сложится. Очень сильный интерес был от «Страсбурга», когда там ещё был Патрик Виейра. Они со спортивным директором посмотрели Миранчука. Мы много общались, пытаясь докрутить эту историю. И тут Виейра убирают. Приходит новый тренер и говорит «нет».

Антон не стал звездой «Сьона» и был демотивирован уровнем партнёров

«Миранчук — элегантный футболист. Он может считаться главной звездой в «Сьоне». 10-й номер ко многому обязывает», — делился для «СЭ» мыслями от перехода журналист из Лугано Паоло Лауренти. Оправдал ли Антон данную характеристику? Скорее нет, чем да.

Стоит учесть, что полузащитник в середине ноября получил травму и лечился до конца 2024-го, а потом перенёс грипп. Плюс ему изначально нужно было набрать форму после смазанной предсезонки. Но даже так у него за год 25 матчей (19 – в старте) и всего 2+3 в них. Тренер Дидье Толо искал для россиянина место на поле, пробуя его и слева, и справа, и в центре, и вторым нападающим. А потом публично критиковал: «На сегодня того, что он делает, для меня недостаточно. Он должен делать больше».

От главной звезды с зарплатой € 1,3 млн (по данным Blick) явно ждали большего, иначе не согласились бы отпустить Антона обратно в Россию за € 2 млн при отступных в € 5,5 млн. Во всём швейцарском чемпионате больше зарабатывал только статусный Шердан Шакири, ставший в прошлом сезоне чемпионом и обладателем местного Кубка под руководством теперь уже тренера ЦСКА Фабио Челестини.

Журналист Le Matin Робин Каррель исчерпывающе оценивал вклад Антона: «Миранчук похож на меня, когда мне приходится играть в карточную игру с родственниками жены. Сначала хочется победить. Но потом я узнаю, что за столом никто не знает правил. Это сильно меня демотивирует и даже заставляет сдаться. Россиянин в «Сьоне» пробовал разное и всё равно быстро сдавался, понимая, что одноклубники не соответствуют его уровню».

Проблемы Антона в Швейцарии — и посредственный на его фоне уровень большинства партнёров, и вопрос мотивации. Миранчук «не умирал» на поле. Это, если что, не претензия, а формулировка Шпинёва из октября 2024-го. Агент тогда не скрывал: есть планы не особо напрягаясь показать высокий класс и укатить на повышение.

Вадим Шпинёв агент Антона Миранчука в октябре 2024 года «Это лайтовый контракт на два года. Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчёт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за € 5-8 млн при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать».

Как говорил один классический персонаж мемов: «Пацан к успеху шёл. Не получилось, не фартануло». В регулярном чемпионате «Сьон» отстал от шестёрки, которая разыграла медали и места в еврокубках, на 11 очков. И в итоге закончил девятым.

Пример Миранчука показателен для других состоявшихся игроков из России

И вновь переносимся в октябрь 2024-го. Антон в интервью Нобелю Арустамяну тоже рассуждал о планах поиграть в топ-лиге:

Антон Миранчук полузащитник «Сьона» «В первую очередь я сам себе сказал, что не вижу себя в России. За полгода до конца контракта озвучил решение своим представителям. Разумеется, лето было долгим для меня. Думал, я — свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов и буду играть. Всё затянулось, появились тревога и страх, что ничего не получится. Уже в России закрывалось трансферное окно, потом пришло предложение от «Сьона». Решил для себя, что это будет новым вызовом. Я здесь счастлив, чувствую себя комфортно. Знаю, что в дальнейшем мне это поможет. Возможно, даже сделать рывок в топ-5 чемпионатов».

С тех пор не прошло и года. И вот Миранчук возвращается в Россию. Факт переговоров не скрывают ни Валерий Карпин, ни босс «Сьона». Хотя в январе тот утверждал: «Даже если Антон не сделает ни одного результативного действия в этом сезоне, мы его никуда не отпустим». Видимо, набивал цену.

В данной ситуации жаль лишь, что Антон не уехал в Европу раньше — закрепиться было бы куда проще. Его решение годичной давности вполне объяснимо. Во-первых, даже после срыва вариантов поинтереснее не захотелось «давать заднюю», после ухода из «Локо» и слов о желании покинуть Россию подписываясь сразу же в другом клубе Мир РПЛ. В «Локо» хотели его сохранить и такое точно не оценили бы. Во-вторых, Швейцария — прекрасная страна, и проведённое там время Миранчук наверняка будет вспоминать с теплотой.

Только давайте откровенно. Мы — журналисты и болельщики — сами радуемся, когда российские футболисты пробуют себя в европейских лигах. Тем не менее своим примером Антон показал: для опытных игроков важен не сам факт смены локации, но также уровень команды и чемпионата, где она выступает. Далер Кузяев вот тоже не закрепился в «Гавре», зато поиграл против «ПСЖ», «Монако», «Лиона», «Марселя» и других именитых соперников.

Шикарно, когда в условные «Сьоны» с прицелом на повышение уезжают перспективные футболисты. Как тот же выступавший там ранее Антон Митрюшкин. Его тёзка Миранчук же давно состоялся и с учётом возраста (в октябре исполнится 30 лет) привлёк бы внимание команд посерьёзнее, только выдав топ-показатели. В составе новичка лиги сделать это крайне непросто. Полузащитник наглядно это продемонстрировал.

Понятно, что «Арсеналам», «Челси» и «Тоттенхэмам» российские футболисты не нужны — сейчас не конец нулевых. Да, есть Матвей Сафонов и Александр Головин, но они уехали, будучи моложе, когда впереди вся карьера. Выбор тех, кто старше, ограничен. Про Кузяева уже упомянули. Фёдор Чалов перебрался в ПАОК бороться за титулы и играть в еврокубках. Трансфер в «Сьон» не мог дать Миранчуку и этого.