«Спартак» приобрёл защитника, ЦСКА — ещё одного легионера. Трансферы и слухи дня

Новый день — новые трансферы и слухи. Знакомим вас с самыми интересными новостями уходящего дня.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Самошников сменил «Локомотив» на «Спартак»

Илья Самошников Фото: ФК «Спартак»

Фланговый футболист Илья Самошников стал очередным новичком «Спартака». Пресс-служба столичного клуба представила игрока видеороликом из известного мультфильма «Тачки». Красно-белые сделали упор на скоростных качествах 27-летнего футболиста. Сумма трансфера из «Локомотива» составила € 3,7 млн. Сам футболист подписал контракт до 2028 года с опцией продления ещё на один сезон. Илья будет выступать в новой команде под 14-м номером. В этом сезоне он провёл два матча во всех турнирах и обошёлся без результативных действий.

У ЦСКА появился ещё один аргентинец

Рамиро Ди Лусиано Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА отыскал нового защитника в чемпионате Аргентины. Армейцы заплатили € 1,15 млн за 21-летнего Рамиро Ди Лусиано из «Банфилда». Его основное амплуа — правый фланг обороны. Футболист подписал контракт с ЦСКА на три года с возможностью продления ещё на два сезона. Он будет играть в московской команде под 24-м номером. Лусиано выступал за основную команду «Банфилда» с лета 2024 года. В этом сезоне он провёл 18 встреч во всех турнирах и отдал две голевые передачи. ЦСКА приобрёл четвёртого новичка в нынешнее трансферное окно. Есть ли у кого-то из них российский паспорт? Нет.

Главные трансферные слухи дня

«Спартак» согласовал трансфер защитника

У «Спартака» появится ещё один защитник-легионер. Речь о футболисте «Галатасарая» Карлосе Куэсте. По информации турецкого журналиста Али Кючюка, сумма трансфера составит € 6,5 млн. При этом ещё € 2 млн «Галатасарай» может получить в виде бонусов. Если верить журналисту, то Куэста вылетит в Россию в ближайшие часы. Другой журналист — Маурисио Андреас Луна — утверждает, что зарплата колумбийского футболиста в «Спартаке» составит € 1,9 млн в год. Куэста оказался в «Галатасарае» в начале 2025 года. С того момента он провел девять матчей в составе турецкого клуба и не отметился результативными действиями. Его контракт с командой из Стамбула истекает летом 2028 года.

«Марсель» выставил на трансфер сразу двух футболистов

Адриен Рабьо Фото: Eric Alonso/Getty Images

Такое решение было принято в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба. Футболисты Адриен Рабьо и Джонатан Роу едва не подрались после поражения в матче 1-го тура Лиги 1 с «Ренном» (0:1). По информации французских СМИ, между игроками произошла стычка. «Марсель» официально выставил игроков на трансфер. Рабьо играет за команду с сентября 2024 года. Он перешёл во французский клуб в статусе свободного агента. Роу перебрался к провансальцам летом 2025-го. Его трансфер из английского «Норвича» обошёлся в € 14,5 млн.

«Галатасараю» нужен защитник «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может оказаться в «Галатасарае». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, представители турецкого клуба уже контактировали с английским клубом и с агентом футболиста. Правда, сам швейцарец пока не принял решения о возможном уходе. Аканджи перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в сентябре 2022 года. Английский клуб заплатил за его трансфер € 20 млн. Летом швейцарец отыграл три матча на клубном чемпионате мира и провёл суммарно 247 минут на поле. А вот за встречей 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:0) Мануэль наблюдал со скамейки запасных.

Гарначо отказал «Баварии»

Алехандро Гарначо Фото: Eric Alonso/Getty Images

Как сообщает Фабрицио Романо, аргентинский футболист «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отклонил предложение «Баварии». Он хочет перейти только в «Челси». Лондонский клуб продвигается в переговорах с манкунианцами, чему способствуют хорошие отношения между руководителями обеих сторон. В прошедшем сезоне Гарначо отыграл 58 встреч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2028 года.

«Астон Вилла» включилась в борьбу за Джексона

Сразу несколько клубов интересуются 24-летним нападающим «Челси» Николасом Джексоном. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в этот список попала и «Астон Вилла». Клуб из Бирмингена включился в гонку за игроком. Ранее информацию по возможному трансферу Джексона собирала «Бавария», однако переезд в Мюнхен исключён. Сам сенегалец попросил руководство «Челси» отпустить его в другой клуб. В числе заинтересованных команд оказался «Ньюкасл». Джексон провёл 81 матч в составе «Челси» после перехода летом 2023 года. Он забил 30 мячей и отдал 12 голевых передач.

Одной строкой