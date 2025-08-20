Какого тренера РПЛ уволят следующим? Этих кандидатов было трудно представить в июле!

В Мир Российской Премьер-Лиге состоялось уже пять туров. Время для руководства клубов делать первые выводы об успехах/неудачах. Возможно, что с кем-то из тренеров РПЛ совсем скоро попрощаются. До конца августа своего места лишился только один специалист: после 3-го тура Станислав Черчесов сменил Александра Сторожука в «Ахмате». А кто станет следующим уволенным тренером? Делитесь своим мнением!
В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Роберт Морено («Сочи»)
Испанец мог покинуть «Сочи» ещё в мае. Тогда тренер не полетел на ответный стыковой матч за выход в РПЛ с «Пари НН». Сочинцы в итоге одержали победу и решили задачу, а руководство решило не расставаться с Морено. Но новый сезон в РПЛ «Сочи» начал очень плохо: одно очко за пять туров и разность мячей 3:15. Южане занимают последнее, 16-е место. Не исключено, что в случае неудачи в следующем туре руководство всё же уволит Роберта. У него остаются небольшие шансы на чудо.
Деян Станкович («Спартак»)
«Спартак» снова находится в той стадии, когда каждый матч может стать последним для главного тренера. Деян Станкович провалил вторую часть сезона-2024/2025, но с сербом всё равно продлили контракт. Оправдались ли надежды, что красно-белые спрогрессируют в новом чемпионате вместе с тренером? Пока – нет.
Москвичи после пяти туров находятся в зоне стыков (13-е место) и показывают нестабильный футбол. Нет, «Спартак» не совсем безнадёжен: команда провела неплохие встречи с махачкалинским «Динамо», «Зенитом» и периодически действовала интересно с «Акроном» и «Локомотивом». Но в клубе требуют стабильно хорошей игры и побед. А у Станковича с этим большие проблемы.
Джонатан Альба («Ростов»)
Альба провёл с «Ростовом» вторую часть сезона-2024/2025 после ухода Валерия Карпина. За это время Джонатан зарекомендовал себя как достойный сменщик, доведя клуб до Суперфинала Кубка России и восьмого места в РПЛ. Поэтому и остался в «Ростове» на новый чемпионат.
Но после пяти туров ростовчане одержали всего одну победу и набрали три очка. Клуб располагается в зоне стыков, никакой речи о борьбе за высокие места пока не идёт. И будущее Альбы в Ростове-на-Дону выглядит туманно: впереди у команды матчи с «Локомотивом», «Ахматом», ЦСКА, «Балтикой» и «Краснодаром». Высока вероятность, что в течение этих пяти туров Альба потеряет работу.
Сергей Семак («Зенит»)
Признайтесь, странно видеть шестикратного чемпиона России с «Зенитом» в этом рейтинге. Однако к Сергею Семаку появляется всё больше вопросов. Если в сезоне-2024/2025 команда испытывала проблемы, но до конца билась за золото, то сейчас петербуржцы идут на девятом месте после пяти туров. Непривычно, что «Зенит» отстаёт от первой строчки на семь очков. У Семака наметился кризис идей. Вырулит ли он или руководству придётся попрощаться с одним из лучших тренеров в истории «Зенита»? Сумасшедшая интрига в РПЛ на предстоящие туры.
Валерий Карпин («Динамо» Москва)
Главный тренер сборной России пришёл в московское «Динамо» в июне 2025 года. От Карпина ожидали мгновенной борьбы с новым клубом за золото РПЛ. Под тренера в команду перебрались знакомые ему Иван Сергеев, Максим Осипенко и Бактиёр Зайнутдинов, а также «Динамо» приобрело левого защитника Рубенса.
Но пока что команда испытывает большие игровые проблемы. У москвичей страдает атака (четыре мяча – хуже только у «Сочи», «Динамо» Мх и «Ростова» (3), в обороне всё так же нестабильно. Вратари Андрей Лунёв и Игорь Лещук играют ногами не так, как хотелось бы Карпину, а центр защиты не выглядит надёжным. Пять очков за пять туров и 11-е место – плохой результат для амбициозного «Динамо». Пока новостей о возможном увольнении Карпина нет, но ещё несколько неудачных матчей способны приблизить важное решение.
Алексей Шпилевский («Пари Нижний Новгород»)
«Пари НН» сменил стиль летом 2025 года: вместе с приходом Алексея Шпилевского команда перешла на более сложный футбол. Прессинг, стремление играть быстро, вертикально и в атаку – основные принципы белорусского специалиста. Но пока что нижегородцы испытывают проблемы с набором очков, хотя прогресс на поле заметен. За пять туров «Пари НН» одержал всего одну победу и занимает место (15-е) в зоне вылета. Да, в ближайших двух-трёх матчах Шпилевского вряд ли уберут. Однако если тенденция с потерей очков сохранится, то боссы клуба из Нижнего Новгорода могут пойти на расставание.
Кто-то другой
Считаете, что другой тренер потеряет место в клубе первым? Тогда этот вариант для вас! Владимир Слишкович и Хасанби Биджиев относительно уверенно чувствуют себя в «Оренбурге» и махачкалинском «Динамо» соответственно. Но длительная серия неудач может приблизить их к расставанию с командами. Вероятно, психанёт кто-то из представителей топ-8 и уйдёт не по спортивным причинам? В РПЛ возможно всё.