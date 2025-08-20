Какого тренера РПЛ уволят следующим? Этих кандидатов было трудно представить в июле!

В Мир Российской Премьер-Лиге состоялось уже пять туров. Время для руководства клубов делать первые выводы об успехах/неудачах. Возможно, что с кем-то из тренеров РПЛ совсем скоро попрощаются. До конца августа своего места лишился только один специалист: после 3-го тура Станислав Черчесов сменил Александра Сторожука в «Ахмате». А кто станет следующим уволенным тренером? Делитесь своим мнением!

