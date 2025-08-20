«Дайте мне новый контракт или я уйду». Скандальный поступок Моуринью в «Бенфике»

Жозе тренировал португальский клуб 25 лет назад. Но продержался там всего лишь три месяца.

«Бенфика» — последний соперник для «Фенербахче» на пути к общему этапу Лиги чемпионов. Мало кто помнит, но нынешний тренер турецкого клуба Жозе Моуринью начинал свою карьеру именно в лиссабонской команде. Это произошло 25 лет назад.

Жозе возглавил «слабую команду без будущего и амбиций»

Тренерская карьера Моуринью — история головокружительных взлётов и тяжёлых падений. Всё началось с краткосрочного периода в «Бенфике». Для многих восхождение Жозе к величию началось с богатого на трофеи периода в «Порту». Но до этого он поработал и с лиссабонским клубом.

Жозе возглавил «Бенфику» в сентябре 2000 года и покинул её спустя три месяца. И дело не в плохих результатах. Недолгое пребывание в команде и скандальный уход заложили основу для будущего. В то время «Бенфика» переживала кризис. Шесть лет без чемпионского титула плюс плачевное финансовое положение. Президент «Бенфики» Жоау Вале-и-Азеведу уволил Юппа Хайнкеса и нуждался в тренере, который смог бы вдохнуть в команду новую жизнь без каких-либо серьёзных инвестиций. Выбор пал на 37-летнего Моуринью.

Португалец провёл четыре предыдущих сезона в «Барселоне». Сначала был ассистентом Бобби Робсона, а потом — Луи ван Гала. Летом 2000 года Моуринью покинул каталонский клуб, поскольку планировал начать карьеру главного тренера. Его назначение в «Бенфику» вызвало недоумение в Португалии. Тренер-новичок в топ-клубе — огромный риск. Но Жозе не испугался трудностей. Итог — контракт на полгода с опцией продления ещё на два сезона в случае победы Вале-и-Азеведу на президентских выборах.

Жозе Моуринью (справа в верхнем ряду) — ассистент главного тренера «Барселоны» Фото: Shaun Botterill/Allsport/Getty Images

В биографической книге о Моуринью, которую написал его друг Луис Лоуренсо, Жозе заявил, что ему досталась «слабая команда без будущего и амбиций». По словам португальца, игроки привыкли к поражениям, они мало работали, им было всё равно. Первое впечатление укрепилось после матча с «Боавиштой». Дебютная игра Моуринью принесла «Бенфике» поражение – 0:1. Кстати, сам тренер изначально употреблял словосочетание «группа футболистов» вместо команды.

Моуринью взял в «Бенфику» несколько игроков из академии и поменял тренировочный процесс

Жозе разочаровала не только игра, но общее отсутствие интенсивности и агрессии на тренировках. Пришло время для больших перемен. Жозе проникся симпатией к некоторых опытным футболистам. Ему нравился резкий характер нападающего Пьера ван Хойдонка. Плюс в «Бенфике» играл Манише, который позднее уедет к Моуринью в «Порту». Немецкий вратарь Роберт Энке — ещё один футболист, на которого опирался тренер.

Жозе занялся мониторингом академии «Бенфики». Левый защитник Диогу Луиш — один из тех, кого тренер перевёл в основную команду. «Идеальный расклад для футболиста академии. Мы понимали, что можем осуществить мечту», — вспоминал Луиш в интервью для Sky Sports. — Моуринью не смотрел на имена, его привлекали другие качества. 28-летний футболист сборной Португалии или молодой игрок из второй команды — это не имело никакого значения. Жозе было важно, как ты работаешь на тренировках. Он подталкивал молодых ребят к прогрессу, поскольку искал способ для создания конкурентоспособной команды».

Даже на раннем этапе карьеры Моуринью не стеснялся вступать в конфронтацию с опытными футболистами, которые отказывались выполнять его требования. Показателен пример с игроком сборной Египта Абделем Саттаром Сабри. Моуринью подметил, что тот потратил семь минут, чтобы надеть бутсы и завязать шнурки перед выходом на замену во втором тайме.

Когда агент африканца пожаловался на нехватку игрового времени, Жозе устроил футболисту публичный выговор в раздевалке. «Знаешь, сколько времени ты завязывал шнурки? Семь минут. Знаешь, когда ты ещё сыграешь в моей команде, если у тебя будет такой настрой? Никогда», — упрекнул египтянина Моуринью.

«С таким подходом можно было завоевать раздевалку. Если появится футболист, который считает себя лучше остальных, он не впишется в команду. С того момента все поняли, что Жозе замечает каждую деталь», — утверждал Диогу Луиш.

Диогу Луиш (справа) в матче со «Спортингом» Фото: Allsport/Getty Images

Любую критику (а её было предостаточно в первые дни работы Моуринью) Жозе использовал как дополнительную мотивацию. В раздевалке он сформировал принцип «мы против них». «Игроки стали доверять ему. Мы поняли, что он защищает нас от нападок прессы. К совету директоров таких чувств не было», — слова Луиша.

«Бенфика» улучшила результаты. Жозе помогли революционные методы тренировок, дисциплина и сплочённость. В биографии тренера сказано, что изначально занятия в команде выглядели примерно так: группа хороших ребят немного пинала мяч и бегала. Моуринью сразу взялся за дело. Он применил принципы тактической периодизации — методологии тренировок, разработанной португальским учёным Виктором Фраде. Согласно ей, физические, технические и тактические элементы тренировок интегрируются в более короткие, но интенсивные занятия.

Это было не похоже ни на что, с чем игроки сталкивались раньше, однако они быстро приняли такой метод. «В то время Жозе опережал остальных на 10 лет, — утверждает Луиш. — До Моуринью мы бегали по полю 15-20 минут, а с ним — нет. У нас был только мяч. Мы работали с ним целый час, а тренеру больше ничего не требовалось. Тренировочное поле было похоже на аэродром — множество разделённых секторов. Начинали на одном участке, затем переходили на следующий. До Жозе мы тренировались по два-три часа с длинными перерывами. С ним у нас была всего одна минута между упражнениями, чтобы попить воды. И всё. Начинали в 10 утра, а к 11 были в раздевалке. Думали, что не сможем проводить полные матчи, но во время игр просто летали по полю».

«Он продумывал каждую деталь, — продолжает Диогу Луиш — Не только в плане тренировок, но и с точки зрения психологии. Жозе подталкивал тебя вперёд и заставлял верить, что ты лучший игрок в мире. Он умел мотивировать всех, а не только тех, кто выходил в основе. Если я плохо играл, он заходил в раздевалку и говорил: «Эй, Диогу, если продолжишь в том же духе, то твоё место займёт другой». В результате и я, и «другой» выкладывались по полной программе». Такие мелочи играли немаловажную роль».

Жозе делал бо́льшую часть разбора соперников сам после того, как аналитики прислали ему отчёт о стартовом составе противника. Только там были 10 фамилий футболистов, а не 11. «Жозе хорошо анализировал соперников, — хвалит Моуринью Луиш. — Сейчас это делает каждый тренер, но тогда это было ненормально. Он запирался в гостиничном номере и работал с семи утра до 11 вечера. Мы выходили на матчи и знали, что нужно делать. Когда каждый игрок сосредоточен на своей задаче и знает, что собирается делать соперник, это придаёт уверенности».

Резкость Моуринью привела к уходу из «Бенфики» спустя три месяца

В декабре 2000 года «Бенфика» разгромила «Спортинг» (3:0) — действующего чемпиона Португалии. К тому моменту Вале-и-Азеведу проиграл президентские выборы Мануэлю Виларинью. А тот хотел назначить на пост главного тренера экс-футболиста «Бенфики» Тони.

«Новый президент не был человеком Моуринью», — говорит Луиш. — Жозе чувствовал, что ему будет нелегко в «Бенфике». Но он решил снова выигрывать матчи и показать, что у него есть качества, чтобы вернуть клуб на вершину».

Победа в матче со «Спортингом» стала третьей подряд. Однако решающим для Моуринью оказался разговор с новым президентом «Бенфики». Жозе раздражали публичные высказывания Виларинью о Тони. Плюс тренер считал, что руководство клуба намеренно пыталось спровоцировать его, меняя места в отелях и вмешиваясь в другие организационные вопросы без его согласия.

Пока ликующие футболисты праздновали победу в раздевалке после матча со «Спортингом», Моуринью разговаривал с женой по телефону в своём кабинете. Виларинью появился на пороге, чтобы поздравить тренера с успехом. Президент терпеливо ждал, когда его пригласят внутрь, однако Жозе проигнорировал руководителя. Позже тренер заявил президенту: «Дайте мне новый контракт или я уйду».

Просьбу Жозе отклонили. Резкость Моуринью стоила ему работы. Он покинул «Бенфику» всего через несколько дней после победы в матче со «Спортингом». Жозе сожалел о своём поступке. Позднее тренер признался, что шантажировал Виларинью. Тренер извинился за своё поведение. К слову, президент тоже сожалел о том, что отпустил специалиста.

«У нас всё было отлично и с точки зрения игры, и с точки зрения атмосферы в раздевалке», — слова Луиша. — Если бы Моуринью остался в «Бенфике» в том году, думаю, мы могли бы добиться многого, потому что двигались в правильном направлении».

Жозе Муринью после победы в Лиге чемпионов с «Порту» в 2004 году Фото: Alex Livesey/Getty Images

Вместо этого клуб завершил сезон на шестом месте. Жозе уехал в «Лейрию», а потом возглавил «Порту», с которым стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка УЕФА.