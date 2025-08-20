Алонсо скромно стартовал в Ла Лиге с «Реалом». Результат в одиночку принёс Мбаппе

Хаби Алонсо уже дебютировал в «Реале» на клубном ЧМ и добрался до полуфинала. Но то было лишь разминкой, теперь всё серьёзно — стартовал сезон Ла Лиги. На «Сантьяго Бернабеу» пожаловала «Осасуна». Массированная оборона ей не помогла.

Мадридцы вышли с двумя центральными защитниками — Хёйсеном и Милитао. Рюдигер, как и Камавинга с Беллингемом, сыграть не смогли. Фланги обороны застолбили Каррерас и Трент, в центре над Тчуамени расположились Вальверде и Гюлер, а за атаку отвечали Винисиус, Мбаппе и Диас. Да, снова без Родриго, трансфер которого в «Манчестер Сити», как писал Фабрицио Романо, пока далёк от завершения. Забегая вперёд, бразилец так и остался на лавке.

«Реал» сразу же оставил «Осасуну» без мяча, но та припарковала «автобус» по схеме 5-3-2 и держалась намертво низким блоком. Ни раскаты, ни попытки сыграть индивидуально, ни дальние удары, ни подачи и прострелы, ни угловые, ни прочие стандарты к опасности не приводили. Пока Куртуа откровенно скучал.

Издали прикладывались, что интересно, Каррерас, Хёйсен и Милитао — Эррера концентрации не терял. Кто бы мог подумать, что именно они принесут сопернику главную угрозу за весь первый тайм. Пару раз Мбаппе оставили в штрафной в одиночестве, да его попытки пробить не удались.

Ещё пенальти пытался заработать Винисиус — арбитр Вега на артистизм бразильца справедливо не купился. Уже в компенсированное время, правда, на Вини действительно нарушили правила, когда тот пытался забежать в штрафную. Но фол не зафиксировали. «Сначала ты работаешь на репутацию, потом — она на тебя», — как раз тот случай.

Винисиус Жуниор Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Во второй половине, впрочем, долго мучиться со взламыванием «Осасуны» не пришлось. На 50-й минуте Крус в подкате откровенно срубил Мбаппе. Сам же пострадавший с пенальти чётко развёл мяч с Эррерой по углам и пошёл за новой «Золотой бутсой».

Памплонцам пришлось раскрываться и идти вперёд. Освободившееся пространство мадридцы оставить не могли и принялись действовать гораздо острее. Чаще стал проходить дриблинг. Даже у Тчуамени. А Мбаппе в центре поля на финтах ушёл аж от троих! Скоро этот эпизод разделится по соцсетям.

На 68-й минуте вместо Диаса вышел Мастантуоно, и дебютант быстро взял на себя исполнение углового — Тчуамени мог превратить его подачу в ассист, да чуть-чуть не попал. Тогда же Трента заменил Карвахаль. Вскоре практику получил и Гонсало, в компенсированное время рывком по правой бровке заработав прямую красную для Бретонеса. Причём играл мадридский воспитанник рядом с Мбаппе, а не вместо него — отдыхать ушёл Винисиус.

«Осасуна» пару раз создала остроту, тем не менее на ответный гол не наиграла. Старт у Алонсо получился не железобетонно уверенным. Вопросов мало — памплонцы вышли не играть в футбол, а терпеть. Да, «Реал» добился результата за счёт пенальти. Однако он не стал следствием случайного отскока: не сфоли Крус, Мбаппе прорвался бы на дуэль с Эррерой. Главное — три очка в копилке. Заметно, что футболисты пока привыкают к требованиям нового тренера. А вот дальше в креативе прибавлять точно нужно.