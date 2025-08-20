В АПЛ круто работают новые правила. Но из-за старых опять проблемы

Будто никуда и не уходил чемпионат Англии. Первый же тур — и новая порция разборок с судейством. Правда, в этом плане есть и за что похвалить — появилось несколько нововведений, и от них уже видна польза. Так что давайте начнём с хорошего.

Главные судьи стали вслух объявлять по стадиону некоторые решения после похода к монитору. Хоть в чём-то РПЛ обошла АПЛ, потому что у нас эта инициатива была реализована раньше. Казалось, что она ничего не даёт — и так понятно, что решил судья после просмотра видео. Однако в матче «Челси» — «Кристал Пэлас» случился достаточно редкий эпизод. Судья отменил гол гостей из-за фола Марка Гехи, хотя его борьба с Мойсесом Кайседо не выглядела как нарушение правил. Игрок «Пэлас» оттеснил соперника, но сделал это без грубости.

Марк Гехи слишком близко подобрался к стенке «Челси» во время штрафного Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Разобраться помогли слова арбитра, который объявил на весь стадион, что в самой борьбе футболистов не было фола, а Гехи нарушил другое правило — оказался рядом со стенкой, хотя обязан был находиться на расстоянии минимум в 1 м от неё в момент исполнения штрафного. Относительно новое правило, о котором мало кто помнит. После разъяснения в прямом эфире все вопросы отпали.

Ещё одно нововведение — правило восьми секунд для вратарей. Если они дольше вводят мяч в игру, то назначается угловой в пользу соперника. И уже в 1-м туре вратарь «Бёрнли» Мартин Дубравка подарил так угловой «Тоттенхэму». Это позволяет избежать затяжек времени, которые практикуются примерно всеми командами мира, если их устраивает счёт. Пара таких эпизодов — и футболисты привыкнут, что одну лазейку для затяжки времени прикрыли.

А теперь о вещах, которые разочаровали. Самый абсурдный эпизод случился в первом же матче сезона. Игрок «Борнмута» Маркос Сенеси рукой прервал выход Уго Экитике один на один с вратарём. Причём защитник явно смахнул мяч рукой — было осознанное движение кончиками пальцев. Можно понять, как главный арбитр не заметил небольшое касание, но почему промолчал VAR — необъяснимо.

Маркос Сенеси рукой прервал выход Уго Экитике Фото: Michael Steele/Getty Images

«Ливерпуль» смог победить «Борнмут» даже без удаления у гостей. Рука Сенеси не определила результат матча, а вот центральный матч тура получился во многом скандальным. Единственный гол был забит «Арсеналом» после того, как Вильям Салиба во время углового помешал голкиперу «МЮ» сыграть в мяч. В результате Алтай Байындыр не смог толком дотянуться до подачи и срезал мяч практически себе в ворота — на дальней штанге замкнул Риккардо Калафьори.

Здесь нужно учитывать несколько обстоятельств. Прежде всего существует заблуждение, будто вратаря нельзя трогать во вратарской. Такого правила просто не существует — не любое касание голкипера будет фолом. В АПЛ есть тенденция, что игрокам нападения позволяют ставить спину вратарю и мешать ему дотянуться до мяча. Как раз футболисты «Арсенала» чаще всех и прощупывают здесь грань фола, позволяя себе спиной оттеснять голкипера.

Гол «Арсенала» Фото: Кадр из трансляции

Только вот на этот раз игрок «Арсенала» позволил себе ещё и придержать сначала одну руку голкипера «МЮ», а потом и другую. И это прямо в тот момент, когда тот выбивал мяч. Фол кажется бесспорным, однако у VAR в этом матче оказалось другое мнение. Хотя тут есть вопросы и к самому вратарю, который мог сыграть увереннее, и к Мэйсону Маунту, стоявшему на месте, вместо того чтобы оттеснить соперника от своего вратаря.

Ну и третий эпизод, который привлёк внимание в 1-м туре АПЛ, — пенальти в пользу «Лидса», с которого был забит единственный гол в матче с «Эвертоном». Решение после попадания мяча в руку Джеймса Тарковски не выглядит ужасным, но оно противоречит тенденции, сложившейся в АПЛ. За весь прошлый сезон в чемпионате Англии дали лишь девять пенальти за попадание мяча в руку — в разы меньше, чем в остальных топ-лигах. В этом случае рука смотрела строго вниз.

Фол и реакция Джеймса Тарковски Фото: Getty Images/кадр из трансляции

Больше всего раздражают разные рекомендации. То важно, увеличивает ли рука площадь тела. То смотрят, куда она направлена. Теперь – в случае с Тарковски – ключевым фактором, видимо, стала дистанция. Хотя ещё большой вопрос, успевал ли защитник среагировать (особенно с учётом рикошета от другого футболиста). Показательно, как после матча Тарковски пошёл общаться с судьёй. Без эмоций, без жёлтой карточки, а просто чтобы разобраться, что считается фолом, а что нет. И так же показательно, что в студии Sky Sports при разборе этого эпизода мнения у экспертов кардинально разошлись.

Добро пожаловать в новый сезон.