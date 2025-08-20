За чем следить 21 августа: «Авангард» — «БроукБойз», ПАОК Чалова и Оздоева в плей-офф ЛЕ и «Локомотив» — «Сибирь» на Кубке Блинова!

Топ-матчи четверга: Смолов в Кубке России по футболу, Лига Европы и хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 12:00: «Локомотив» — «Сибирь», Кубок Блинова

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 21 августа 2025, четверг. 12:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли действующий обладатель Кубка Гагарина вернуться в борьбу за кубок?

«Локомотив» неудачно стартовал на предсезонном турнире, всухую уступив «Северстали» — 0:2. Пока это мало что значит для общих раскладов, но поражение в самом начале может негативно сказаться на команде. Впрочем, железнодорожникам предстоит сыграть с «Сибирью», также испытавшей сложности на старте Кубка Блинова.

🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 21 августа 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как омичи покажут себя в обновлённом составе?

«Авангард» серьёзно изменился за межсезонье и вроде как даже стал сильнее. «Ястребы» уже провели стартовый матч на турнире, но ясности он пока не дал. Вторая же встреча может помочь болельщикам чётче разглядеть, в какой хоккей в нынешнем сезоне будет играть команда Ги Буше. Крепкий «Нефтехимик» — идеальный соперник для непростого матча.

⚽️ 17:00: «Авангард» — «БроукБойз», Кубок России, 1/128 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: медиаклуб пройдёт дальше в Кубке?

Медийные клубы продолжают путешествие по Кубку России. У «БроукБойз» впереди гостевая игра с курским «Авангардом» в Орле. Чемпион МФЛ-5 ранее уже прошёл «Орёл» (3:2) в первой стадии, а теперь надеется одолеть ещё один профессиональный клуб. Любопытно, что за «БроукБойз» сыграет экс-форвард сборной России, «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов. Ожидается интересное шоу!

У «Броуков» солидное усиление к матчу! Фото Смолов сыграет за «БроукБойз» в матче Кубка России с курским «Авангардом»

⚽️ 21:45: «Риека» — ПАОК, Лига Европы, раунд плей-офф, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Оздоева и Чалова станет ближе к общему этапу Лиги Европы?

ПАОК снова рвётся в общий этап Лиги Европы. Для этого в раунде плей-офф квалификации нужно обыграть хорватскую «Риеку». Первый матч состоится в гостях для ПАОКа: важно как минимум не уступить. И тогда шансы на выход команды Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева в общий этап сильно увеличатся.