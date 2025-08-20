Топ-матчи четверга: Смолов в Кубке России по футболу, Лига Европы и хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- 🏒 12:00: «Локомотив» — «Сибирь», Кубок Блинова
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», Кубок Блинова
- ⚽️ 17:00: «Авангард» — «БроукБойз», Кубок России, 1/128 финала
- ⚽️ 21:45: «Риека» — ПАОК, Лига Европы, раунд плей-офф, первый матч
Время в материале указано по Москве.
🏒 12:00: «Локомотив» — «Сибирь», Кубок Блинова
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли действующий обладатель Кубка Гагарина вернуться в борьбу за кубок?
«Локомотив» неудачно стартовал на предсезонном турнире, всухую уступив «Северстали» — 0:2. Пока это мало что значит для общих раскладов, но поражение в самом начале может негативно сказаться на команде. Впрочем, железнодорожникам предстоит сыграть с «Сибирью», также испытавшей сложности на старте Кубка Блинова.
🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», Кубок Блинова
Интрига: как омичи покажут себя в обновлённом составе?
«Авангард» серьёзно изменился за межсезонье и вроде как даже стал сильнее. «Ястребы» уже провели стартовый матч на турнире, но ясности он пока не дал. Вторая же встреча может помочь болельщикам чётче разглядеть, в какой хоккей в нынешнем сезоне будет играть команда Ги Буше. Крепкий «Нефтехимик» — идеальный соперник для непростого матча.
⚽️ 17:00: «Авангард» — «БроукБойз», Кубок России, 1/128 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: медиаклуб пройдёт дальше в Кубке?
Медийные клубы продолжают путешествие по Кубку России. У «БроукБойз» впереди гостевая игра с курским «Авангардом» в Орле. Чемпион МФЛ-5 ранее уже прошёл «Орёл» (3:2) в первой стадии, а теперь надеется одолеть ещё один профессиональный клуб. Любопытно, что за «БроукБойз» сыграет экс-форвард сборной России, «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов. Ожидается интересное шоу!
⚽️ 21:45: «Риека» — ПАОК, Лига Европы, раунд плей-офф, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: команда Оздоева и Чалова станет ближе к общему этапу Лиги Европы?
ПАОК снова рвётся в общий этап Лиги Европы. Для этого в раунде плей-офф квалификации нужно обыграть хорватскую «Риеку». Первый матч состоится в гостях для ПАОКа: важно как минимум не уступить. И тогда шансы на выход команды Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева в общий этап сильно увеличатся.