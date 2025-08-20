Скидки
Расписание спортивных матчей 21 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Смолов в Кубке России по футболу, Лига Европы и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 августа 2025 года
За чем следить 21 августа: «Авангард» — «БроукБойз», ПАОК Чалова и Оздоева в плей-офф ЛЕ и «Локомотив» — «Сибирь» на Кубке Блинова!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 12:00: «Локомотив» — «Сибирь», Кубок Блинова

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2025, четверг. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли действующий обладатель Кубка Гагарина вернуться в борьбу за кубок?

«Локомотив» неудачно стартовал на предсезонном турнире, всухую уступив «Северстали» — 0:2. Пока это мало что значит для общих раскладов, но поражение в самом начале может негативно сказаться на команде. Впрочем, железнодорожникам предстоит сыграть с «Сибирью», также испытавшей сложности на старте Кубка Блинова.

Статистика Кубка Блинова
Интервью с основным защитником ярославцев:
«Предложения из НХЛ мне не понравились». Почему Гернат остался в «Локомотиве»
Эксклюзив
«Предложения из НХЛ мне не понравились». Почему Гернат остался в «Локомотиве»

🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как омичи покажут себя в обновлённом составе?

«Авангард» серьёзно изменился за межсезонье и вроде как даже стал сильнее. «Ястребы» уже провели стартовый матч на турнире, но ясности он пока не дал. Вторая же встреча может помочь болельщикам чётче разглядеть, в какой хоккей в нынешнем сезоне будет играть команда Ги Буше. Крепкий «Нефтехимик» — идеальный соперник для непростого матча.

Статистика Кубка Блинова
Побеседовали с главным тренером омичей:
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
Эксклюзив
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше

⚽️ 17:00: «Авангард» — «БроукБойз», Кубок России, 1/128 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: медиаклуб пройдёт дальше в Кубке?

Медийные клубы продолжают путешествие по Кубку России. У «БроукБойз» впереди гостевая игра с курским «Авангардом» в Орле. Чемпион МФЛ-5 ранее уже прошёл «Орёл» (3:2) в первой стадии, а теперь надеется одолеть ещё один профессиональный клуб. Любопытно, что за «БроукБойз» сыграет экс-форвард сборной России, «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов. Ожидается интересное шоу!

Статистика Кубка России
У «Броуков» солидное усиление к матчу!
Фото
Смолов сыграет за «БроукБойз» в матче Кубка России с курским «Авангардом»

⚽️ 21:45: «Риека» — ПАОК, Лига Европы, раунд плей-офф, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:45 МСК
Риека
Риека, Хорватия
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Оздоева и Чалова станет ближе к общему этапу Лиги Европы?

ПАОК снова рвётся в общий этап Лиги Европы. Для этого в раунде плей-офф квалификации нужно обыграть хорватскую «Риеку». Первый матч состоится в гостях для ПАОКа: важно как минимум не уступить. И тогда шансы на выход команды Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева в общий этап сильно увеличатся.

Статистика Лиги Европы
С Фёдором случились небольшие неприятности:
В ПАОКе отреагировали на то, что Чалова обокрали в Греции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

