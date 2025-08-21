«Оренбург» подхватил странного бразильца «Зенита». А что у них по другим трансферам?

«Оренбург» в таблице МИР РПЛ выше «Спартака», московского «Динамо» и рядом с «Зенитом». Да, если мы говорим о старте топов, то это несложно. Для такого хватает одной победы и пары ничейных результатов. Но давайте честно: мало кто такое мог предположить. Ведь когда за 10 дней до старта РПЛ все узнали, что клуб зайдёт в элиту, то часть экспертов тут же отправила их на 15-е или 16-е место. И аргументы были: ведь «Оренбург» и правда собирал состав под Первую лигу, а потом пришлось развернуть трансферную машину в другую сторону.

Пока получается интересно: клуб действительно сильно обновился, отпустив лидеров прошлого сезона и призвав новых иностранцев. Среди них есть и знакомые фамилии. Например, 19 августа оренбуржцы объявили об аренде полузащитника «Зенита» Ду Кейроса. Интересно, что сейчас это единственный футболист петербуржцев, который отправился из клуба в таком статусе.

Зачем Ду Кейрос «Оренбургу»?

«Надо, чтобы мог отдать острый пас», — с такой характеристикой новичка выступил Владимир Слишкович в презентационном ролике Ду Кейроса. По задумке там он выбирает игрока на приставке и попадает как раз на бразильца, у которого спорная репутация в России.

В 2022-м полузащитник провёл классный сезон за «Коринтианс». И даже получил награду «Открытие сезона». Неплохая реклама для продажи за границу. Переход в «Зенит» стал частью сделки по окончательному уходу Юри Алберто, а сам Ду приехал в Петербург летом 2023-го. И уже 22 июля сыграл первый матч. Всего же за полгода в России он вышел на поле в 10 матчах РПЛ, но только дважды – в стартовом составе. В Кубке времени было побольше. Однако вау-эффекта не случилось. Бразилец получил статус игрока ротации и не запомнился какими-либо яркими перформансами. Действовал заурядно, без какой-то магии. Так что через полгода его решили отпустить.

Казалось, аренда в «Гремио» — идеальный сценарий: парень вспомнит, что такое доверие от тренера, поднаберётся опыта и приедет обратно. И снова всё пошло не туда. Изначально на Ду рассчитывали как на игрока старта. Однако через несколько матчей он опустился в ротацию. А к середине чемпионата и вовсе получил травму, выбыв на месяц. После этого про полузащитника просто забыли. Он попадал в запас, но на поле не выходил.

Ду Кейрос в «Гремио» Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

В январе 2025-го Ду Кейрос заехал на сбор «Зенита», однако тренерский штаб не видел его в команде, поэтому – новая аренда. На этот раз в бразильский «Спорт Ресифи». И там, казалось, пошло. Статус игрока стартового состава, позиция опорника, но при этом кошмарные результаты: восемь поражений и три ничьих к 11-му туру. Клуб, естественно, должен был найти виноватых. Одним из них стал Ду Кейрос. Его вывели из состава и отправили бегать по кругу. При этом у него были предложения из Бразилии, однако он не откликался на них.

Видимо, решил сменить обстановку и получить новый шанс в России. Теперь — «Оренбург». Вот как описал трансферную историю президент клуба Кирилл Волженкин для «РИА Новости».

Кирилл Волженкин президент «Оренбурга» «Изучая рынок футболистов, мы узнали, что Ду Кейрос готов к возвращению в Россию и есть возможность осуществить его переход в «Оренбург» уже в летнее трансферное окно, чем мы и воспользовались. Очень важно, что сам игрок весьма серьёзно настроен на работу и хочет помочь «Оренбургу» добиться положительных результатов в текущем чемпионате. Надеюсь, он начнёт приносить пользу команде уже в ближайших матчах».

А кто ещё из иностранных новичков перешёл в «Оренбург»?

Самый дорогой трансфер лета для «Оренбурга» — подписание Владана Бубаньи из «Сараево». За него, по данным Transfermarkt, клуб заплатил около € 800 тыс. Пока опорник сыграл только в двух матчах РПЛ — вышел на второй тайм с Махачкалой и получил семь минут с «Балтикой». Потенциально он, конечно, должен играть больше. Однако Владимир Слишкович предпочитает аккуратно внедрять его в состав.

А вот правый фланговый защитник Фахд Муфи очень быстро получил место в основе. В начале августа клуб объявил о его переходе, марокканец попал в заявку на кубковый матч с «Ахматом» и через несколько дней вышел на поле против «Акрона». И был одним из лучших: много подключался к атакам, подчищал в защите и даже получил несколько возможностей забить. После матча его справедливо отметил Слишкович. Фан-факт: Муфи играл на клубном чемпионате мира за «Видад», а перешёл в «Оренбург» за € 100 тыс.

Фахд Муфи в «Оренбурге» Фото: ФК «Оренбург»

Ещё один интересный трансфер — переход нападающего Алешандре Жезуса из «Ботафого». Его взяли на смену Саиду Сахархизану, который за € 2 млн укатил в иранский «Эстегляль». Но об этом парне сложно сказать что-то определённое. Пока он набирает форму, тренируясь по индивидуальной программе. И вряд ли есть шанс увидеть его на поле раньше сентября.

При этом клуб не завершил трансферную работу. Со слов Волженкина, можно ожидать ещё несколько приобретений.